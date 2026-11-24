Reapareció en redes sociales con un video en el que ironizó sobre las polémicas que protagonizó y los apodos que recibió, entre ellos ‘Lady Patos’. Su mensaje, en el que envió un beso a sus detractores, volvió a generar reacciones entre los usuarios

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La polémica alrededor de Ximena Pichel, conocida en redes sociales como “Lady Racista”, volvió a cobrar fuerza luego de que apareciera en un video haciendo bromas sobre los apodos que ha recibido tras protagonizar diferentes enfrentamientos que se viralizaron en internet. La grabación provocó nuevas reacciones entre internautas, quienes cuestionaron que se tomara con humor los episodios que anteriormente generaron indignación.

En esta ocasión, la mujer de nacionalidad argentina apareció acompañada de Estefania Lara, quien aparentemente es su amiga y fue la encargada de publicar el video en redes sociales. Durante la conversación, ambas hicieron referencia a las controversias en las que Pichel se ha visto involucrada, incluyendo el altercado con un policía de la Ciudad de México y la discusión con vecinos de un fraccionamiento en Querétaro.

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Ximena Pichel ironizó sobre las controversias que la hicieron viral, mientras su acompañante defendió su comportamiento al asegurar que “no tiene filtro”. (Tiktok / @fany.lara52)

La grabación rápidamente comenzó a circular entre diferentes usuarios, quienes reprocharon la manera en que la mujer se refirió a los acontecimientos, particularmente por considerar que sus comentarios reflejaban poca seriedad ante las críticas que ha recibido.

Ximena Pichel se ríe de sus apodos virales

Agreden a "Lady Racista" a la salida de su primera audiencia: "¡Vete!" Crédito: RRSS

Durante el video, Pichel hace referencia a una nueva denominación que podría recibir después de un episodio relacionado a que rompió un banco, situación de la que se mofó mientras conversaba con su acompañante.

“Ahora voy a ser Lady Banco, güey. Cada vez que viene rompe un banco, porque es una criatura muy enorme”, expresó entre risas.

La conversación continuó cuando Estefania Lara le mencionó que podría ser conocida como “Lady Banco”, a lo que la argentina respondió haciendo un recuento de los sobrenombres que ha acumulado después de protagonizar diferentes controversias.

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Ximena Pichel habría sido visto en Querétaro, protagonizando una nueva discusión (Redes sociales)

“Lady Banco, güey. Lady Pato, Lady Banco, Lady Racista, todo. Les mando un beso, Querétaro”, contestó Ximena Pichel.

La frase provocó que el material fuera compartido nuevamente por usuarios que recordaron sus anteriores enfrentamientos, los cuales la colocaron en el centro de la conversación pública y le valieron críticas por su comportamiento.

Su amiga la defiende y asegura que “no tiene filtro”

Un clip publicado por Estefania Lara reavivó las críticas contra la argentina, quien ironizó sobre las situaciones que la llevaron a convertirse en protagonista de distintas polémicas. (Tiktok / @fany.lara52)

Uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando Estefania Lara salió en defensa de Pichel, al expresar su opinión sobre la personalidad de la argentina y minimizar, desde su perspectiva, los motivos de las controversias.

“ay, no, la verdad es que yo pienso que es una persona muy agradable y su única culpa es ser una mujer que no tiene filtro. Es eso”, comentó durante la grabación.

Sin embargo, sus palabras tampoco fueron bien recibidas por una parte de los internautas, quienes cuestionaron que la falta de filtros pudiera utilizarse como argumento para justificar comportamientos ofensivos, agresiones verbales o expresiones discriminatorias.

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Entre las respuestas que aparecieron en la publicación, varios usuarios señalaron que ser espontáneo no significa tener permiso para faltar al respeto a otras personas.

“¿Al no tener filtros es una justificación para ser ofensivo, desagradable, intolerante?”, cuestionó uno de los comentarios.

La mujer de nacionalidad argentina volvió a ser tendencia después de que se difundiera una grabación en la que se burla de los sobrenombres que recibió tras sus altercados. (Tiktok / @fany.lara52)

Otros internautas expresaron que una cosa es hablar sin medir demasiado las palabras y otra muy distinta es asumir las consecuencias de las acciones o reconocer cuando se comete un error.

“Una cosa es no tener filtros y otra no tener respeto, autocontrol y humildad para reconocer los errores”, escribió otro usuario.

También aparecieron mensajes en los que reprocharon la postura de la amiga de Pichel, al considerar que intentaba justificar situaciones que anteriormente habían generado rechazo entre los usuarios.

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Recuerdan sus anteriores controversias

La nueva grabación hizo que internautas retomaran los episodios que llevaron a Ximena Pichel a convertirse en una de las figuras más cuestionadas en redes sociales.

Uno de los incidentes ocurrió en la Ciudad de México, cuando protagonizó un enfrentamiento con un policía al que dirigió expresiones racistas, situación que originó el sobrenombre de “Lady Racista”.

Posteriormente, también fue señalada por un conflicto vecinal en un desarrollo habitacional de El Marqués, Querétaro, luego de que presuntamente permitiera que su perro ingresara sin correa a un lago artificial, donde habría perseguido a los patos que habitaban en el lugar.

Ambos acontecimientos volvieron a ser mencionados tras la difusión del video, en el que Pichel parece tomar con humor los sobrenombres que surgieron a raíz de sus controversias.

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Entre las reacciones también hubo quienes criticaron que ahora se utilice la expresión “sin filtro” para describir comportamientos que consideran agresivos o intolerantes, mientras otros señalaron que la responsabilidad de sus acciones no desaparece por tratarse de una persona cercana a quien la defiende.

Hasta el momento, el nuevo video continúa generando comentarios y reavivando el debate sobre las actitudes de Ximena Pichel, quien nuevamente se convirtió en tema de conversación después de ironizar sobre las polémicas que han marcado su presencia en redes sociales.