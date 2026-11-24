La grabación de siete segundos, difundida en X, habría captado un movimiento de la legisladora sobre el vestido de la mandataria, aunque la naturaleza de una aparente sustancia blanca permanece sin confirmar

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Un video de siete segundos que circula en la red social X muestra el saludo entre la diputada federal Yoloczin Domínguez Serna y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, durante un abrazo. Según la descripción de usuarios, la legisladora aparentemente esparce una sustancia blanca sobre el vestido de la mandataria.

La grabación de siete segundos, atribuida a los festejos patrios del 15 de septiembre, provocó comentarios, burlas y especulaciones entre usuarios, mientras no hay pronunciamientos oficiales.

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Un video de siete segundos que circula en la red social X muestra el saludo entre la diputada federal Yoloczin Domínguez Serna y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, durante un abrazo, la legisladora aparentemente esparce una sustancia blanca sobre el vestido de la mandataria.

El material comenzó a difundirse ampliamente este martes 24 de noviembre. De acuerdo con publicaciones, correspondería al 15 de septiembre, durante los festejos del Grito de Independencia, aunque no se ha precisado el lugar exacto. Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente qué era esa sustancia ni cuál fue la intención del gesto.

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¿Qué muestra el video que circula en redes?

La grabación de siete segundos, difundida en X, habría captado un movimiento de la legisladora sobre el vestido de la mandataria, aunque la naturaleza de una aparente sustancia blanca permanece sin confirmar

De acuerdo con lo difundido en la plataforma X, la grabación registra, en pocos segundos, el momento en que ambas funcionarias se saludan. Entre los puntos que señalan las publicaciones:

La diputada realiza un movimiento con la mano mientras abraza a la gobernadora.

Aparentemente se esparce una sustancia blanca sobre el vestido de la mandataria.

Cuentas como Acapulco Trends y el periodista Jorge García Orozco compartieron el clip y lo relacionaron con supuestas prácticas de “brujería” o santería.

La cuenta de LuisCardenasMX señaló que se desconoce qué era la sustancia.

Esas interpretaciones corresponden a usuarios en redes sociales y no han sido verificadas de forma independiente.

Las reacciones de usuarios en X

Tras la difusión del clip, la publicación acumuló comentarios de cuentas particulares, varios de ellos en tono de humor y ironía. Algunos usuarios escribieron que podrían ser “polvos pica pica”, otros comentaron que la diputada “le tiró su mazapán” y uno preguntó si estaba nevando en Guerrero.

Otros mensajes retomaron la idea de brujería planteada en las publicaciones originales, con expresiones como “Brujería del Bienestar”. También hubo respuestas breves de sorpresa, como “Oops!”.

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Estos comentarios reflejan opiniones de usuarios y no aportan evidencia sobre la naturaleza de la sustancia ni sobre el propósito del movimiento. Hasta ahora, ninguna de las publicaciones revisadas cita una fuente oficial que explique lo que aparece en las imágenes.

¿Cuándo ocurrió la grabación’

Según información difundida en redes, el video corresponde al 15 de septiembre, durante los festejos del Grito de Independencia. Sin embargo, el material comenzó a circular ampliamente este martes, por lo que su difusión ocurre más de dos meses después de la fecha señalada.

¿Quiénes son las funcionarias y cuál es el contexto?

Yoloczin Domínguez Serna es aspirante a coordinadora municipal de los comités de defensa de la transformación en Acapulco, según una nota publicada el 21 de noviembre de 2026 por Quadratín Guerrero, en la que afirmó que será la encuesta de Morena la que defina quién encabezará esa coordinación.

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Por su parte, Evelyn Salgado Pineda encabeza el gobierno de Guerrero. El gobierno estatal informó que el 18 de junio de 2026 la gobernadora sostuvo una reunión de trabajo con la diputada federal Yoloczin Domínguez Serna.

Hasta el momento no se ha identificado información oficial que vincule esas actividades con el contenido del video difundido.

Qué se sabe y qué no

Lo que circula en redes:

Un video de 7 segundos con el saludo entre ambas funcionarias.

Publicaciones que hablan de una sustancia blanca y de supuestos rituales.

Comentarios de usuarios, en su mayoría en tono de burla o ironía.

Lo que no ha sido confirmado:

La naturaleza de la sustancia.

La intención del movimiento de la legisladora.

Cualquier vínculo con prácticas de santería o similares.

La fecha y el lugar exactos de la grabación.

Sin postura oficial hasta ahora

Hasta el momento no se ha localizado un pronunciamiento oficial de la diputada Yoloczin Domínguez ni de la gobernadora Evelyn Salgado sobre el contenido del video.

Ante la viralización del clip, cualquier aclaración de las funcionarias o de sus equipos de comunicación será clave para contextualizar el hecho. Este medio mantendrá la información abierta para incorporar sus posturas en caso de que se emitan.

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