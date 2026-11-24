Guardar

Alan Addi Lira Navarro, de 26 años y originario de Poza Rica, Veracruz se fue a Rusia en septiembre para convertirse en soldado en Moscú, luego de que no logró ingresar a las fuerzas armadas mexicanas por problemas de salud. Su madre, Dulce Idalia Navarro, perdió comunicación con él desde hace más de dos semanas, cuando el joven ya avanzaba hacia el frente de guerra.

Alan es el segundo mexicano que se conoce recientemente ya que otro joven originario de Tlaxcala también fue reclutado, pero en su caso no sabía y sólo le dijeron que trabajaría como seguridad para una empresa.

PUBLICIDAD

Alan Addi padecía problemas en la columna y las rodillas, además de anemia. Esas condiciones le impidieron cumplir su intención de ser militar en México, pero no representaron una limitación para quienes lo reclutaron en Rusia tras someterlo a diversos exámenes.

El joven vivía en el fraccionamiento Olmecas, en Coatzintla, al norte de Veracruz. Antes de viajar, había trabajado como cargador en una empresa de Monterrey, Nuevo León, donde encontró en redes sociales anuncios de contratación para ir a Rusia.

El joven estaba oprgulloso de estar en el frente ya que su sueño era pertenecer al ejército mexicano pero por problemas de salud no pudo lograrlo Foto: Facebook

Alan le explicó a su madre que quería cumplir el sueño de ser soldado, por lo que ella le dio su bendición pese a que consideró difícil la decisión. Navarro creyó que su hijo no dimensionaba por completo el riesgo de ir a combatir a un país ajeno.

PUBLICIDAD

El joven buscaba enviar dinero para atender a sus padres

La decisión de viajar también estuvo relacionada con la necesidad de ayudar económicamente a su familia. Dulce Idalia Navarro casi perdió un pie tras padecer una infección causada por una bacteria carnívora, mientras que el padre de Alan tuvo peritonitis y conservaba secuelas.

La mujer explicó que su hijo se preocupaba por su salud y buscaba hacerle llegar dinero para que recibiera atención médica. Antes de perder la comunicación, él le preguntaba de manera constante si habían llegado las transferencias y le insistía en que reclamara el pago cuando no lo recibía.

Alan Lira llevaba un mes en una avanzada hacia el frente de lucha

El reclutamiento de Alan había comenzado cinco meses antes de que su madre perdiera contacto con él. Durante ese periodo, pasó un mes en una avanzada que se dirigía al frente, mientras su familia recibía llamadas, fotografías y mensajes sobre los ataques que enfrentaba, explicó su mamá a Telediario.

PUBLICIDAD

Un soldado sostiene una bandera en el lugar donde se encuentran edificios dañados en Kostiantynivka, en la región de Donetsk (Ucrania); imagen extraída de un video facilitado y difundido el 16 de junio de 2026. Ministerio de Defensa de Rusia/Material facilitado vía REUTERS

Navarro relató que su hijo le envió una imagen de misiles que pasaron cerca de él y le contó que la base donde entrenaba había sido atacada con drones. El joven le dijo que había derribado tres drones y expresó orgullo por esa acción.

La ausencia de transferencias de dinero preocupó al joven antes de que dejaran de comunicarse. De acuerdo con su madre, Alan insistía en que ella reclamara los depósitos porque quería que recibiera atención médica.

Otro joven mexicano habría sido reclutado mediante una oferta falsa

El caso de Alan contrastó con el de Salvador Hernández Téllez, joven de 26 años cuyo caso fue dado a conocer en Tlaxcala. Su madre, Lilia Téllez, pidió apoyo después de que su hijo encontró en redes sociales una oferta para trabajar como guardia en una fábrica de Rusia.

PUBLICIDAD

A Salvador le habrían ofrecido 3 millones de pesos anuales, pero la propuesta laboral terminó en un reclutamiento para pelear en la guerra contra Ucrania. Los reclutadores cubrieron los gastos de documentación y su traslado desde México hasta Estambul.

Salvador Hernández Téllez fue engañado para trabajar como vuardia de seguridad en una empresa pero en realidad era para ser soldado en Rusia, familia pide ayuda al gibierno mexicano y a embajada Foto: Facebook

Lilia Téllez llevaba más de una semana sin saber de su hijo cuando solicitó ayuda para rescatarlo. A diferencia de Alan, Salvador habría aceptado el viaje bajo la idea de que tendría un empleo de vigilancia en una fábrica, no que sería enviado a un frente militar.

Dulce Idalia Navarro afirmó que conocía historias de personas reclutadas con falsas ofertas de trabajo, pero insistió en que su hijo entendía el destino al que viajaba. “Mi hijo está viendo la guerra cara a cara, está consciente de lo que está haciendo”, declaró al referirse a la decisión de Alan de combatir en Rusia.

PUBLICIDAD

A Salvador se lo llevaron con engaños

A Salvador Hernández Téllez, de 26 años, le dijeron que el trabajo sería en un empresa; mandó un mensaje a su familia de auxilio cuando lo mandaron a pelear a Ucrania.

El joven salió de su comunidad el 30 de octubre con la intención de conseguir ingresos en el extranjero. La oferta le llegó por redes sociales y los presuntos reclutadores le proporcionaron dinero para tramitar su pasaporte y visa.

Al llegar a Moscú, Salvador fue llevado a una oficina donde firmó un contrato escrito en ruso, idioma que no comprendía. Después fue incorporado al Ejército rus

Con los documentos en mano, Salvador viajó de Tlaxcala a la Ciudad de México. Desde ahí tomó un vuelo hacia Estambul, Turquía, y posteriormente llegó a Moscú.

Su madre, Lilia Téllez, relató que el empleo consistía supuestamente en vigilar una fábrica. “A mi hijo se lo llevaron con engaños a Rusia, ofreciéndole un trabajo de guardia de seguridad para una fábrica”, afirmó a Univisión.

PUBLICIDAD

El contrato estaba escrito en ruso y terminó en el Ejército

Al llegar a Moscú, Salvador fue llevado a una oficina donde firmó un contrato escrito en ruso, idioma que no comprendía. Después fue incorporado al Ejército rus.

Al llegar a Moscú, Salvador fue llevado a una oficina donde firmó un contrato escrito en ruso, idioma que no comprendía. Después fue incorporado al Ejército ruso, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Imagen de archivo de un cartel dirigido a los soldados rusos en una calle de Moscú, con la leyenda "Gloria a los Héroes de Rusia". EFE/ Ignacio Ortega

El joven alcanzó a enviar mensajes a su familia para pedir ayuda. Según el relato de su madre, les advirtió que el puesto no era el que le habían ofrecido y que ya había sido reclutado para la fuerza militar rusa.

PUBLICIDAD

Así han participado los mexicanos en la guerra de Ucrania-Rusia: desde sicarios del CJNG a militares

La participación de mexicanos como voluntarios en la guerra de Ucrania queda documentada en las historias de varios mexicanos que se han unido a esta guerra que inició el 24 de febrero de 2022.

Al menos tres mexicanos han muerto tras incorporarse como voluntarios a las fuerzas de Ucrania durante la invasión rusa, mientras otros connacionales permanecen desaparecidos, combaten en el frente o enfrentan procesos judiciales en territorios ocupados. Los casos conocidos muestran trayectorias distintas: exmilitares, un ex policía federal, un paramédico y jóvenes que dejaron México para sumarse a una guerra iniciada el 24 de febrero de 2022.

La Embajada de Rusia en México afirmó que identificó a ocho mexicanos en las filas ucranianas entre el inicio de la invasión y el 14 de marzo de 2024, además de otros tres que habrían muerto. Otros reportes señalan que al menos 16 connacionales viajaron por cuenta propia para integrarse a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania.

PUBLICIDAD

Mexicanos han luchado en Ucrania, algunos han sido civiles, otros ex policías y militares y de otros no se sabe nada

Luis, exmilitar mexicano y fotógrafo de Chihuahua, viajó a Ucrania en abril de 2022, cuando tenía 29 años. Según The New York Times, decidió enlistarse después de ver una fotografía de una mujer embarazada evacuada tras un bombardeo en Mariupol: “Vi el rostro de mi hermana en esa mujer”.

El mexicano combatió anteriormente al narcotráfico durante su paso por el Ejército Mexicano. Antes de viajar trabajaba como fotógrafo en eventos y fiestas, y desde abril de 2022 se desconoce su paradero.

Exmilitares mexicanos se integraron a la Legión ucraniana

Salvador Brambila González, exintegrante del Ejército Mexicano, llegó a Europa en octubre de 2022 pese a la oposición de su familia. Ucrania lo envió a una base secreta para recibir instrucción junto con cientos de combatientes extranjeros antes de contratarlo y asignarle un sueldo.

Brambila explicó a N+ que las prácticas militares buscaban crear “memoria muscular” para ejecutar maniobras aun con miedo o terror. Tras cumplir al menos tres meses y medio en la Legión, obtuvo un pasaporte ucraniano que describió como un certificado de doble nacionalidad.

Salvador Brambila dijo en un reportaje de Nmás cómo fue si incursión a la guerra, cuánto le pagaban y cómo fue contratado, dudaba en regresar por su esposa e hijos

Desde noviembre de 2022 fue enviado al frente. Luego de cinco meses de combate, regresó temporalmente a México para visitar a su esposa e hija.

Karol Enrique Rodríguez León, formado como paramédico en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Rescate y Salvamento de Michoacán, se incorporó primero como rescatista y después a la infantería. En septiembre de 2023 declaró a Fuerza Informativa Azteca que permanecería en Ucrania hasta el final de la guerra.

También se conoce el caso de Pedro Liazaola, quien afirmó haber pertenecido a Sedena. Llegó a Ucrania en el verano de 2022 y trabajó como traductor para la Legión Internacional en un cuartel de Járkov; se desconoce su edad, origen y estatus actual.

Dos muertes ocurrieron en ataques rusos

El ex policía federal mexicano, Mario Alberto Lover Martínez, murió el 9 de junio de 2025 en Ucrania tras un ataque ruso con drones explosivos. Tras 8 meses de haber ingresado como voluntario a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, su familia en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, .

Carlos Jesús González Mendoza, originario de Guanajuato y de 20 años, murió en agosto de 2024, semanas después de llegar a Ucrania como voluntario del Ejército de ese país. La periodista Gia Santos difundió el caso el 27 de agosto de ese año.

Mario Alberto Lover Martínez, ex policía federal y originario de Oaxaca, murió el 9 de junio de 2025 durante un ataque ruso con drones explosivos, después de ocho meses en la Legión Internacional. Era padre de dos niñas de seis y nueve años.

Rusia también condenó a Gilberto Ramos Arreguín, mexicano de 29 años, a 14 años de prisión por combatir del lado ucraniano entre marzo de 2022 y marzo de 2026. La Embajada de Ucrania en México sostuvo que el tribunal de la región ocupada de Donetsk carece de soberanía y que la sentencia no tiene validez legal ante la comunidad internacional.