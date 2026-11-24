Cuatro de los imputados, identificados como Anyelo “N”, Adolfo “N”, Jorge “N” y Samuel “N”, también enfrentan cargos por cohecho. (Crédito: X | @PDI_FGJCDMX)

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Diez personas permanecerán en prisión preventiva después de que una jueza determinó que enfrentaran proceso por delitos contra la salud, luego de ser detenidas el 10 de noviembre afuera de un taller de motocicletas en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde policías aseguraron 437 envoltorios con presunta droga.

Cuatro de los imputados, identificados como Anyelo “N”, Adolfo “N”, Jorge “N” y Samuel “N”, también enfrentan cargos por cohecho, debido a que presuntamente ofrecieron dinero y motocicletas a los uniformados para evitar que los trasladaran ante el Ministerio Público.

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Los otros seis, Carlos “N”, Ángel “N”, Roiber “N”, Winkeyverd “N”, Yervin “N” y Alexander “N”, fueron procesados por posesión de narcóticos con fines de comercio. En todos los casos, la autoridad judicial impuso prisión preventiva y fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Aseguraron 437 envoltorios de droga en Miguel Hidalgo

La detención ocurrió el 10 de noviembre, cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) observaron a Anyelo “N” mientras presuntamente entregaba bolsas con droga a otras personas, afuera de un taller de motocicletas.

Al intervenir, los agentes detuvieron a otras nueve personas y aseguraron 437 envoltorios con sustancias que posteriormente fueron identificadas mediante análisis químicos como metanfetamina, cannabis y cocaína.

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En el lugar también fueron decomisadas tres motocicletas, teléfonos celulares y otros indicios que quedaron incorporados a la investigación ministerial.

De acuerdo con el informe policial, Anyelo “N”, Adolfo “N”, Jorge “N” y Samuel “N” habrían intentado evitar su traslado ofreciendo dinero y motocicletas a los agentes, conducta por la que también fueron imputados por cohecho.

Los relacionan con extorsión y el fraude de “La Patrona”

Además de los delitos por los que enfrentan proceso, la SSC señaló que los diez detenidos podrían estar relacionados con una célula delictiva dedicada a la venta de narcóticos, extorsión y robos mediante el engaño conocido como “La Patrona”.

Esta modalidad de fraude consiste en engañar a trabajadores de establecimientos o negocios mediante llamadas telefónicas en las que una persona se hace pasar por una figura de autoridad, dueño o responsable del comercio para convencerlos de entregar dinero, mercancía o valores bajo una supuesta emergencia o instrucción.

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Sin embargo, la posible relación de los detenidos con esa estructura permanece bajo investigación y no forma parte de los delitos por los que fueron procesados en esta audiencia.

La resolución judicial se sustentó en el informe de detención, entrevistas con policías y dictámenes periciales en química y fotografía presentados por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Los diez imputados permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso. La Fiscalía precisó que seis enfrentan la causa en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de comercio, mientras que los otros cuatro también fueron procesados por cohecho; en estos últimos casos, el expediente por narcomenudeo fue turnado a la justicia federal.

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Los acusados mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

Cateos en Miguel Hidalgo han destapado bodegas de motos robadas y células de narcomenudeo

El 24 de septiembre de 2026, un operativo conjunto de la SSC, la Fiscalía capitalina, Marina y Guardia Nacional llevó a la detención de cinco hombres en un inmueble de la colonia América, en Miguel Hidalgo, señalado como posible punto de almacenamiento de motocicletas robadas. En el lugar fueron aseguradas placas de motos con reporte de robo, un arma de fuego tipo pluma, cartuchos y dosis de metanfetamina y cocaína.

Las indagatorias también apuntaron a una posible conexión entre el almacenamiento de vehículos robados y el narcomenudeo. En ese mismo despliegue, realizado mediante cateos simultáneos en Miguel Hidalgo e Iztapalapa, las autoridades aseguraron otras motocicletas presuntamente utilizadas para desmantelar unidades robadas, además de droga y una báscula gramera.

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Un antecedente adicional se remonta a julio de 2025, cuando un cateo en Miguel Hidalgo dejó tres detenidos y el aseguramiento de alrededor de 130 envoltorios con narcóticos, casi 11 cigarrillos de marihuana, un arma corta y una motocicleta. En aquella ocasión, la SSC señaló que las investigaciones buscaban desarticular células relacionadas con narcomenudeo, robo, extorsión y homicidio en la demarcación.

Estos operativos muestran que las investigaciones por drogas en Miguel Hidalgo han coincidido con otros delitos, como el robo de motocicletas y la presencia de armas; no obstante, las autoridades no han informado que los casos anteriores estén relacionados con los diez imputados que enfrentan proceso actualmente.

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