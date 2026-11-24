“El Negro Abad” y otras ocho personas fueron detenidas el 12 de noviembre en cateos realizados en Zaachila y Cuilápam, señalados por su presunta relación con una célula ligada a remanentes de la ASAEO. (Crédito: FGEO)

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A. G. A. S., alias “El Negro Abad”, fue vinculado a proceso por narcomenudeo en la modalidad de suministro, mientras la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) lo investiga por su presunta participación en actividades de extorsión y cobro de piso, así como por su probable responsabilidad intelectual en el asesinato de Jesús Alvarado, un comerciante conocido en Oaxaca de Juárez como “El Chuy”, quien se dedicaba a la venta de elotes.

El juez de control determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación complementaria. La resolución judicial corresponde únicamente al delito contra la salud en su modalidad de suministro; las indagatorias por extorsión y homicidio siguen abiertas.

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La captura de “El Negro Abad” ocurrió el 12 de noviembre durante cateos simultáneos en Villa de Zaachila y Cuilápam de Guerrero, municipios de los Valles Centrales. En el operativo fueron detenidas otras ocho personas, señaladas por las autoridades como presuntas integrantes de una célula relacionada con los remanentes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO).

En uno de los domicilios intervenidos, ubicado en la calle 5 de Mayo, en el barrio San Lucas de Cuilápam, los agentes localizaron dosis de presunta metanfetamina dentro de una bolsa con la leyenda “Venta Negro Abad”. También fueron aseguradas armas largas de alto calibre, armas cortas, cargadores, cartuchos, marihuana y documentos relacionados con préstamos bajo el esquema conocido como “gota a gota”.

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La Fiscalía sostiene que esta estructura estaría relacionada con cobros ilegales a comerciantes y transportistas de la Zona Metropolitana de Oaxaca. Las investigaciones buscan establecer qué papel desempeñaba cada uno de los detenidos y cómo se distribuían las funciones dentro de la célula.

“El Negro Abad” fue vinculado a proceso por narcomenudeo y es investigado por su presunta participación en extorsiones, cobro de piso y el asesinato del comerciante Jesús Alvarado Carrera, conocido como “El Chuy". (Crédito | @FISCALIA_GobOax)

Investigan a “El Negro Abad” por el asesinato de “El Chuy”

Una de las líneas más relevantes contra “El Negro Abad” es su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Jesús Alvarado, conocido como “El Chuy”, un vendedor de 36 años que era reconocido por su negocio de elotes y esquites en Oaxaca de Juárez.

Alvarado Carrera fue asesinado junto con su esposa, Rosalba Sánchez, de 30 años, el 3 de octubre de 2026. Ambos viajaban en motocicleta por la colonia Ejidal, en la agencia de San Martín Mexicápam, cuando fueron atacados a balazos.

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La investigación ministerial encontró una posible conexión entre el doble homicidio y una red de préstamos informales. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que Jesús Alvarado primero habría solicitado dinero a prestamistas bajo el esquema “gota a gota” y después habría comenzado a colocar recursos entre pequeños comerciantes, mediante una estructura que operaba junto con su esposa.

De acuerdo con la versión expuesta por el fiscal, la pareja habría creado una empresa denominada Fem Capital Financiera para participar en esa actividad. Los préstamos se entregaban a comerciantes con intereses elevados y se recuperaban mediante cuotas diarias.

Una de las líneas de investigación se centra en una deuda de 50 mil pesos. Rodríguez Alamilla señaló que el día del asesinato, a las 11:21 horas, Alvarado reenvió a su esposa un mensaje de audio de un hombre identificado como “Gus”, quien presuntamente le reclamaba ese pago. El funcionario dijo que la Fiscalía ya tenía identificados a probables autores materiales e intelectuales del ataque.

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La Fiscalía General de Oaxaca vinculó a “El Chuy” y su esposa con una red de extorsión a comerciantes. (Crédito: Facebook)

La dependencia también investiga los posibles vínculos de la víctima con la estructura relacionada con la ASAEO. En ese contexto, el nombre de “El Negro Abad” aparece entre las personas señaladas por su probable participación en el homicidio, aunque la Fiscalía no ha informado públicamente que exista una resolución judicial que acredite esa responsabilidad.

La ASAEO y las investigaciones por extorsión en los Valles Centrales

El caso de “El Negro Abad” se suma a las indagatorias que la Fiscalía de Oaxaca mantiene contra células vinculadas con la ASAEO, organización que, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, habría extendido sus actividades más allá de la representación de sectores del transporte y los servicios.

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El 31 de agosto de 2026, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla informó sobre investigaciones contra estructuras con presencia en la Costa y los Valles Centrales. En el caso de la ASAEO, la dependencia señaló presuntos vínculos con extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, despojo y sicariato.

La Fiscalía ubicó posibles actividades de estas células en distintos puntos de la Zona Metropolitana, entre ellos Pueblo Nuevo, Viguera, Santa Rosa Panzacola, San Martín Mexicápam, San Juan Chapultepec, la Central de Abasto y el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez. También mencionó municipios conurbados como Santa Cruz Xoxocotlán, San Pablo Etla, Cuilápam de Guerrero y Villa de Zaachila.

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El 7 de octubre, autoridades estatales y federales detuvieron a seis personas durante un operativo contra una célula que presuntamente exigía pagos a comerciantes y transportistas de Santa Cruz Xoxocotlán y otros puntos de la zona metropolitana. La Fiscalía atribuyó al grupo actividades de extorsión y cobro de piso.

Días después, el 15 de octubre, Rodríguez Alamilla informó que las investigaciones habían identificado nueve anexos y centros de rehabilitación presuntamente relacionados con esa estructura. Según la hipótesis ministerial, algunos establecimientos habrían servido para captar personas con problemas de adicción e incorporarlas a tareas de vigilancia, cobro de préstamos e intimidación de comerciantes.

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La Fiscalía también describió una estructura con mandos intermedios, responsables de zona, cobradores y vigilantes. Como parte de las indagatorias, reportó la identificación de un grupo de WhatsApp con 94 integrantes, en el que presuntamente había comunicación entre responsables de anexos y operadores de la red.

En cuanto al financiamiento, las investigaciones apuntaron a préstamos de entre 20 mil y 50 mil pesos entregados a intermediarios para colocarlos entre pequeños comerciantes. La dependencia estimó que las actividades de extorsión, cobro de piso y préstamos usureros podrían generar alrededor de 20 millones de pesos mensuales. Esa cantidad corresponde a un cálculo de la Fiscalía y no a una cifra acreditada en una sentencia.

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La detención de “El Negro Abad” en Cuilápam y los cateos en Zaachila forman parte de esa línea de investigación sobre la operación territorial de células vinculadas con la ASAEO. Por ahora, el proceso judicial contra A. G. A. S. avanza por narcomenudeo, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas sobre su presunta participación en extorsiones y en los asesinatos del comerciante Jesús Alvarado y su esposa.