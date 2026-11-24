Un retrato del periodista Eduardo Flores Salado acompaña la fotografía del hombre detenido en Guerrero por su presunto homicidio. (Facebook / Fiscalía de Guerrero)

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La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que tras las indagatorias sobre el asesinato del periodista Eduardo Flores Salado, pudo acreditar que el detenido por su presunta responsabilidad en el crimen, Jonathan “N”, era la pareja sentimental del comunicador.

Tras la captura del sujeto, realizada el pasado 17 de noviembre en Acapulco de Juárez, las autoridades informaron que ya fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del periodista.

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De acuerdo con las investigaciones, el pasado 14 de noviembre (día en el que se cometió el crimen) tanto Eduardo Flores como Jonathan “N” se encontraban conviviendo en el domicilio del comunicador, donde sostuvieron una discusión.

Efectivos de la Fiscalía General del Estado, el Ejército y la Guardia Nacional custodian a un detenido tras el cumplimiento de una orden de aprehensión el 17 de noviembre. (Fiscalía de Guerrero)

Las indagatorias refieren que el sujeto habría asesinado a Eduardo Flores en el domicilio tras pelear y, de manera posterior, habría trasladado y abandonado su cuerpo en la colonia Canuto Nogueda del mismo municipio. La investigación también les permitió a las autoridades confirmar que ambos mantenían una relación de pareja.

El cuerpo del comunicador fue localizado alrededor de las 21:30 horas del sábado en la calle Revolución, en la zona suburbana de Acapulco. De acuerdo con reportes, presentaba una lesión en el cuello producto de un posible estrangulamiento.

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Desde la captura de Jonathan “N”, la Fiscalía de Guerrero aseguró que no existían elementos para relacionar el crimen con su labor periodística en el puerto ni con un posible crimen de odio.

El asesinato de Eduardo Flores también llevó a Amnistía Internacional a condenar el crimen y exigir que su labor periodística se considerara como una posible línea de investigación ante la inseguridad que viven cientos de comunicadores en el país.

(Crédito: Federación de Periodistas de Acapulco)

Flores Salado colaboraba en el medio Enfoque Informativo, donde cubría temas relacionados con derechos humanos, política y temas sociales, lo que podía implicar un riesgo para su seguridad.

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Durante la audiencia de vinculación a proceso de Jonathan “N”, la autoridad judicial decidió mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo.

Familiares y colegas asisten al funeral del periodista Eduardo Flores —quien informaba sobre temas de seguridad, asuntos sociales y personas desaparecidas en la ciudad de Acapulco, en la costa del Pacífico—, cuyo cuerpo fue hallado un día antes en las afueras de dicha ciudad, según informaron medios locales y autoridades; Acapulco, México, 15 de noviembre de 2026. REUTERS/Javier Verdin

El periodista Eduardo Flores Salado, conocido como “Lalo” o “Lalito”, tenía 42 años y era reportero de Enfoque Informativo Guerrero, plataforma digital y radiofónica. Anteriormente había trabajado en el periódico Novedades de Acapulco.

También fue uno de los fundadores de La Prensa Rosa, colectivo integrado por periodistas LGBTTI+ en Acapulco. Luego de su muerte, la Federación de Periodistas de Acapulco publicó una fotografía del comunicador y expresó sus condolencias a la familia. Organizaciones de reporteros del puerto y Chilpancingo emitieron comunicados exigiendo que el crimen no quedara impune.

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La organización ARTICLE 19 ha situado a Guerrero entre los cinco estados con más agresiones contra la prensa en México de forma consecutiva, señalando a Acapulco y la región Norte como zonas críticas.

En 2024, la entidad ocupó el segundo lugar nacional con 51 agresiones documentadas contra periodistas, la misma posición que tuvo en 2023, cuando registró 48 casos, según un informe del organismo.

Eduardo Flores Salado era reconocido en el gremio periodístico de Acapulco. (Crédito: redes sociales)

Uno de los casos más recientes ocurrió en julio de 2025, cuando el periodista Ronald Paz Pedro fue asesinado en Acapulco tras transmitir en vivo desde su cuenta de Facebook, donde denunciaba el mal estado de un socavón en la calle Artículo 27.

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Al terminar la transmisión fue interceptado por hombres armados que le dispararon y huyeron del sitio, según documentó ARTICLE 19. Ese mismo año fue asesinado José Carlos González Herrera, director del medio digital El Guerrero Opinión Ciudadana en un ataque armado también en Acapulco.

Un agresión contra comunicadores ocurrió en noviembre de 2024, cuando el periodista Luis Daniel Nava Jiménez, corresponsal de Proceso y El Sur, fue atacado por hombres armados frente a su domicilio en Chilpancingo tras cubrir la desaparición y el asesinato de once personas.