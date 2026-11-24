A qué hora y dónde ver la participación de Miss México en Miss Universo 2026 (RS)

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María Vargas representa a México este martes 24 de noviembre en la Gran Final de Miss Universo 2026, que se realiza en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La jalisciense busca la quinta corona para el país y suceder a Fátima Bosch, ganadora de la edición 2025.

La cobertura para México comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro del país, con el especial previo Celebrando Nuestras Reinas. La competencia principal y la coronación arrancan a las 19:00 horas, de acuerdo con la programación.

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La final reúne a 116 concursantes de países y territorios. La ganadora recibe la corona de manos de Fátima Bosch, quien entrega el título que obtiene en 2025.

La Gran Final de Miss Universo 2026 se transmite desde las 18:00 horas

El público en México puede seguir la señal previa y la ceremonia por Telemundo Internacional, disponible en sistemas de televisión de paga que incluyan el canal en su paquete.

La otra opción anunciada para el país es Universal+, plataforma que transmite la gala en vivo para suscriptores. La competencia comienza a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La organización también mantiene contenido en sus plataformas digitales. El canal oficial de Miss Universe en YouTube puede ofrecer cobertura y videos de la ceremonia, aunque la disponibilidad de la transmisión completa depende del territorio y de los derechos de emisión.

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En Estados Unidos, Telemundo transmite la final desde las 19:00 horas del centro del país, equivalente a las 20:00 horas del este. La cadena también ofrece la emisión por Peacock.

La ceremonia se realiza a las 21:00 horas de Puerto Rico. San Juan mantiene una hora de diferencia con la Ciudad de México durante este 24 de noviembre.

María Vargas busca mantener la corona de Miss Universo en México

María Guadalupe Vargas Naranjo llega a Puerto Rico como Miss Universe México 2026. La representante nacional obtiene el título el 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur, luego de competir con otras 31 aspirantes.

Vargas tiene 28 años y es originaria de Copalita, en Zapopan, Jalisco. Estudia Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

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La mexicana desarrolla una empresa de productos elaborados en Jalisco. También trabaja como maestra de educación artística y dirige una academia de danza desde hace siete años.

Su camino en los certámenes inicia en Miss Jalisco 2018, edición en la que entra al Top 5. Más tarde gana Mexicana Universal Jalisco 2021 y representa a la entidad en Mexicana Universal 2022, donde clasifica entre las 16 semifinalistas.

Vargas también prepara el libro Miss Trouble (La reina de los problemas), proyecto basado en experiencias personales, un accidente que marca su vida y las críticas que enfrenta durante su carrera en los concursos de belleza.

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La representante mexicana llega después de las pruebas preliminares

Las delegadas participaron en la presentación de trajes típicos el viernes 21 de noviembre y en la competencia preliminar el sábado 22. Ambas actividades se llevaron a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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Estas pruebas forman parte de la evaluación que define a las participantes que avanzan durante la ceremonia de este martes. La organización concentra en la final la presentación de las semifinalistas, las rondas de eliminación y la coronación.

María Vargas presentó un traje nacional inspirado en el “imperio rosa” de Yucatán, con referencias a los flamencos. La propuesta forma parte de la competencia previa a la gala.

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La edición 75 del certamen se desarrolla en Puerto Rico desde el 11 de noviembre. Las concursantes tuvieron actividades públicas, encuentros con patrocinadores y presentaciones en distintos puntos de la isla antes de llegar a San Juan.

Fátima Bosch participa este lunes 23 de noviembre en su despedida oficial antes de entregar la corona. La mexicana cierra un reinado que deja a México con cuatro títulos de Miss Universo: Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y Bosch.

Vargas busca que México obtenga dos coronas consecutivas. La respuesta se conoce esta noche, cuando la final entre a su fase decisiva después de las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

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