Video recopilatorio que presenta coberturas televisivas, discursos y momentos de Fátima Bosch durante su participación en el certamen de Miss Universo. La concursante aparece portando la banda de México ante los micrófonos, posando frente a edificios tradicionales y firmando autógrafos para personas reunidas junto a una valla.

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Fátima Bosch se despide de su reinado como Miss Universo con un mensaje de gratitud publicado en Instagram a unas horas de que termine el periodo en el que porta la corona obtenida por México en 2025.

La mexicana compartió una reflexión en inglés en la que recuerda el esfuerzo realizado durante su año de representación y asegura que se va con la certeza de haber entregado todo en esta etapa.

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“A unas horas de que este hermoso sueño llegue a su fin”, escribió Bosch al inicio de su publicación. La reina saliente acompaña el mensaje con un repaso personal de lo que vive desde que recibe la corona.

La representante mexicana señala que mira hacia atrás con agradecimiento. También sostiene que el reinado fortalece su convicción de que los sueños pueden cumplirse.

Fátima Bosch agradece a Dios y al universo antes de entregar la corona

“Al mirar atrás, mi corazón está lleno de gratitud, sabiendo que di todo de mí y creyendo más que nunca que los sueños realmente se hacen realidad”, expresó Fátima Bosch.

ARCHIVO - Miss México, Fátima Bosch, centro, es felicitada por otras concursantes tras ganar el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP /Sakchai Lalit, archivo)

El texto llega en las horas previas a la final de Miss Universo 2026, ceremonia en la que la mexicana entrega la corona a la ganadora de la nueva edición del concurso.

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Bosch cierra el mensaje con una frase de agradecimiento: “Gracias, Dios. Gracias, Universo”.

La publicación marca el final de un ciclo para la mexicana, quien durante los últimos meses participa en actividades públicas y actos vinculados con su título internacional.

México llega a la gala de este 24 de noviembre como país poseedor de la corona. María Vargas, representante de Jalisco, compite por mantener el título en manos mexicanas.

Si Vargas gana, recibiría la corona directamente de Bosch. México conseguiría entonces dos triunfos consecutivos en Miss Universo, una marca que Venezuela alcanza entre 2008 y 2009.

Bosch deja el reinado con un mensaje centrado en la gratitud, el esfuerzo y la convicción de que el resultado de su participación trasciende la noche en que obtuvo el título.

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El montaje difundido en redes sociales abrió el debate luego de que Fátima Bosch admitiera la imposibilidad de un retrato real y Ximena Navarrete confirmara que la nueva gestión mantiene cerradas las puertas a las exreinas. (Redes Sociales )

¿A qué hora ver a María Vargas en Miss Universo 2026? México busca su quinta corona

María Vargas representa a México en la final de Miss Universo 2026, una gala en la que busca la quinta corona para el país y la posibilidad de mantener el título tras el triunfo de Fátima Bosch en la edición anterior.

La representante de Jalisco compite este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La cobertura para el público mexicano comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro del país, con el programa previo Celebrando Nuestras Reinas.

La competencia central y la ceremonia de coronación inician a las 19:00 horas. La gala reúne a 116 concursantes procedentes de distintos países y territorios.

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La transmisión puede seguirse por Telemundo Internacional, disponible en sistemas de televisión de paga que incluyan esa señal. También estará disponible en la plataforma Universal+ para suscriptores en México.

La soberana universal Fátima Bosch durante su intervención en el conversatorio “Creyendo en ti”, realizado en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en San Pedro Sula (Cortesía: Diario El Heraldo). (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión inicia a las 19:00 horas en México

La final de Miss Universo 2026 está programada para las 21:00 horas locales en Puerto Rico. San Juan tiene una hora de diferencia con la Ciudad de México durante este 24 de noviembre.

La señal de Telemundo también transmite la ceremonia en Estados Unidos. Para el público de ese país, la emisión inicia a las 20:00 horas del este y puede verse mediante Peacock.

La organización de Miss Universe mantiene contenido de la gala en sus plataformas digitales. El canal oficial del certamen en YouTube puede difundir videos y cobertura de la ceremonia, aunque la disponibilidad de la transmisión completa depende de los derechos de emisión en cada territorio.

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Las concursantes ya participaron en las actividades previas que forman parte de la evaluación. El viernes 21 de noviembre se realizó la presentación de trajes típicos, mientras que la competencia preliminar se llevó a cabo el sábado 22 en el mismo recinto de San Juan.

La final define primero al grupo de semifinalistas. Después llegan las rondas de eliminación y la coronación de la nueva titular, quien recibe la banda y la corona de manos de Fátima Bosch.

Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)

María Vargas llega como Miss Universe México 2026

María Guadalupe Vargas Naranjo obtiene el título nacional el 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur. En aquella final compite con otras 31 aspirantes y recibe la corona que deja Bosch tras un año de representación internacional.

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Vargas tiene 28 años y es originaria de Copalita, en Zapopan, Jalisco. Estudia Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

Fuera de los certámenes, desarrolla una empresa de productos elaborados en Jalisco. También trabaja como maestra de educación artística y dirige una academia de danza desde hace siete años.

Su experiencia en concursos comienza con Miss Jalisco 2018, edición en la que llega al Top 5. Más adelante gana Mexicana Universal Jalisco 2021 y representa a la entidad en Mexicana Universal 2022, donde se coloca entre las 16 semifinalistas.

Miss Universo 2026: los premios millonarios y lujosos beneficios que recibiría María Vargas si gana (RS)

La representante mexicana también prepara el libro Miss Trouble (La reina de los problemas). El proyecto aborda experiencias personales, un accidente que marca su vida y las críticas que enfrenta durante su carrera dentro de los certámenes de belleza.

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México busca sumar una quinta victoria en el certamen

México acumula cuatro coronas de Miss Universo. Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y Fátima Bosch son las mexicanas que han obtenido el título internacional.

Vargas busca que el país gane por segundo año consecutivo. De lograrlo, recibiría la corona de manos de Bosch y México mantendría el título después de la edición de 2025.

Durante la etapa preliminar, la jalisciense presentó un traje nacional inspirado en el llamado “imperio rosa” de Yucatán, con referencias a los flamencos. Esa propuesta forma parte de las actividades que anteceden a la ceremonia principal.

La edición 75 de Miss Universo se desarrolla en Puerto Rico desde el 11 de noviembre. Antes de la final, las delegadas participan en actos públicos, encuentros con patrocinadores y presentaciones en distintos puntos de la isla.

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La respuesta sobre el resultado de María Vargas se conoce durante la noche de este martes, una vez que la ceremonia entre en sus fases de eliminación y se anuncie a la nueva Miss Universo.