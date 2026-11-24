La detención del líder de una facción del Cártel de Sinaloa, con apoyo de inteligencia y drones estadounidenses, abre el debate sobre los alcances reales de la colaboración bilateral en materia de seguridad y el respeto a la soberanía nacional

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Fuerzas especiales del Ejército mexicano, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, y a otros 15 integrantes de su organización en Guasave, Sinaloa, según informó The Wall Street Journal.

De acuerdo con el reporte, el enfrentamiento duró unas tres horas y dejó cuatro soldados muertos y 10 heridos. También murieron 16 presuntos sicarios.

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El secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, detalló en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se desplegó una fuerza de unos 371 militares y 14 aeronaves, entre helicópteros, aeronaves artilladas y drones.

¿Quién es Meza Flores?

Ernestina Godoy sostuvo que Estados Unidos también reclama al detenido por tráfico de drogas, particularmente fentanilo, mientras las autoridades federales le atribuyen dirigir una facción ligada a los Beltrán Leyva desde 2009. REUTERS/Stringer

Según Trevilla, el detenido tiene 44 años y encabezaba desde 2009 remanentes de la facción Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa. Las autoridades le atribuyen el control de dos rutas de trasiego hacia Estados Unidos, por tierra y mar, en particular a través de Arizona.

Figuraba en la lista de los 10 más buscados del FBI, con una recompensa de 5 millones de dólares. Según el WSJ, su influencia se extendía a 12 de los 20 municipios de Sinaloa.

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Cómo se ubicó y capturó

El líder del Cártel de Guasave fue detenido la noche del 20 de noviembre tras un operativo que dejó como saldo 4 militares sin vida. Crédito: Defensa

De acuerdo con Trevilla:

La inteligencia militar mexicana rastreaba al presunto líder desde inicios de año.

Hace tres meses se intensificó el intercambio de información con el gobierno estadounidense.

Una semana antes, México solicitó apoyo de EU con drones para precisar su ubicación.

La ubicación exacta se confirmó el viernes.

Un primer grupo de fuerzas especiales ingresó a la vivienda alrededor de las 8 de la noche. Según el funcionario, Meza Flores y sus lugartenientes se rindieron sin disparar, pero hombres armados intentaron rescatarlo y atacaron a las aeronaves.

Entre los detenidos hay tres presuntos mandos: el segundo al mando y los jefes financiero y logístico.

¿Extradición o juicio en México?

El detenido se alineó principalmente con los Mayitos, una de las facciones enfrentadas con los hijos de Joaquín Guzmán, mientras analistas prevén disputas por la sucesión dentro de su estructura. REUTERS/Jose Betanzos

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que Meza Flores es requerido en México por delincuencia organizada y narcotráfico, mientras que Estados Unidos lo reclama por tráfico de drogas, en particular fentanilo.

La fiscal general, Ernestina Godoy, afirmó que será juzgado en territorio nacional: “Lo vamos a juzgar en México”.

Qué dicen los analistas

Especialistas citados por el WSJ coinciden en que el golpe es relevante, pero debaten su efecto:

John Creamer , exdiplomático estadounidense, calificó los resultados como “éxitos tácticos”.

David Saucedo , consultor en seguridad, advirtió que podría haber disputas internas por la sucesión y que la organización conserva laboratorios y redes de contactos políticos.

Vanda Felbab-Brown, de la Brookings Institution, indicó que la captura de los mandos financieros y logísticos podría tener un impacto comparable, según sus funciones reales.

El contexto en Sinaloa

El Cártel de Sinaloa atraviesa desde hace dos años un conflicto entre las facciones de los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con más de 7,000 muertos o desaparecidos, según el WSJ. Meza Flores se alineó principalmente con los “Mayitos”.

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Además, en abril Estados Unidos acusó al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de Sinaloa de presuntamente recibir sobornos de Los Chapitos. Sheinbaum ha afirmado que las pruebas no son convincentes. Los señalados no han sido detenidos.

Trevilla subrayó que la cooperación con EU respeta la soberanía nacional: “coordinación sin subordinación”.