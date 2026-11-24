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A pesar de que autoridades federales confirmaron desde hace casi dos meses que el diagnóstico técnico ya se encuentra concluido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mantiene sin publicar el Inventario de Emisiones Atmosféricas de la Zona Metropolitana de Monterrey, un documento fundamental para combatir la crisis de contaminación en la entidad.

Ante este retraso, integrantes de la Alianza del Aire Nuevo León —una red conformada por organizaciones de la sociedad civil, academia y ciudadanía— exigieron al Gobierno federal liberar de manera inmediata e íntegra los resultados de esta investigación, cuya entrega acumula más de dos años de promesas y plazos incumplidos.

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La exigencia cobra relevancia debido a que la región está por entrar a la temporada invernal, periodo en el que las condiciones meteorológicas, como las inversiones térmicas, suelen agravar la concentración de partículas contaminantes y disparar las alertas ambientales en el área metropolitana.

Un diagnóstico terminado pero guardado

El reclamo de los especialistas y ciudadanos se sustenta en las propias declaraciones de las máximas autoridades del país. El pasado 30 de septiembre, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, aseguró de forma pública que el inventario de emisiones ya estaba terminado y que, gracias a sus hallazgos, el Gobierno federal ya sabía exactamente en qué sectores debía intervenir.

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CIUDAD DE MÉXICO, 29MARZO2022.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis activo contingencia ambiental atmósferica por ozono en las alcaldías Cuajimalpa y Cuauhtémoc de la capital. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Posteriormente, el 6 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el estudio ya existe y adelantó que sería presentado en territorio neoleonés. Sin embargo, hasta la fecha, ni la Presidencia de la República ni la dependencia ambiental han dado a conocer el documento oficial, su metodología ni una fecha concreta en el calendario para su difusión.

Para la red ciudadana, mantener bajo resguardo un diagnóstico que ya fue validado carece de justificación técnica o administrativa, pues impide que millones de habitantes conozcan con certeza qué sustancias están respirando, qué actividades las generan y en qué proporción contribuye cada sector.

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Dos años de fechas y plazos incumplidos

La elaboración de este nuevo inventario fue anunciada originalmente en noviembre de 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de los compromisos federales para atender la problemática ambiental en el norte del país. No obstante, el proceso ha estado marcado por una cadena de postergaciones documentadas por la sociedad civil:

Agosto de 2025: Se instaló formalmente el comité técnico encargado del proyecto, integrado por la Semarnat, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como autoridades estatales y municipales.

Marzo de 2026: Voceros oficiales aseguraron que los trabajos estaban por concluir y que el documento quedaría listo en un lapso de dos semanas, plazo que no se cumplió.

Julio de 2026: Venció el periodo oficial de 11 meses que el propio comité técnico había establecido como límite para entregar los resultados.

Agosto de 2026: Representantes federales y estatales informaron que la base de datos había superado la etapa de validación y que su presentación pública era inminente.

Septiembre y noviembre de 2026: Aunque Bárcena y Sheinbaum confirmaron la conclusión del estudio, el archivo permanece inédito.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 25DICIEMBRE2021.- Derivado de la concertación elevada de partículas PM2.5 fue activada la Fase II de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas en las Zonas Metropolitanas Del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, registrándose un valor máximo de 171 microgramos por metro cúbico, por la quema de pirotecnia y fogatas. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Por qué urge conocer el inventario antes del invierno

De acuerdo con los especialistas de la Alianza del Aire, un inventario de emisiones no es un simple trámite burocrático ni un documento de consulta exclusiva para funcionarios. Se trata de la herramienta técnica base sobre la cual se diseñan todas las políticas públicas para reducir la mala calidad del aire.

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Sin datos actualizados y verificables, las autoridades locales y federales operan con información desfasada al momento de evaluar el impacto real de las fuentes industriales, el parque vehicular y otras actividades económicas. Además, la falta de transparencia obstaculiza la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas.

En un comunicado dirigido tanto a la Presidencia como a la Semarnat, la organización subrayó que el derecho constitucional a un medio ambiente sano y el acceso a la información pública no deben quedar sujetos a tiempos ni cálculos políticos.

Las tres exigencias al Gobierno federal

Para destrabar la situación y garantizar que la información sea útil antes de que concluya el año, la Alianza del Aire planteó tres solicitudes concretas a las autoridades federales:

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Publicación íntegra y en datos abiertos: Entregar la versión completa del Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana de Monterrey, incluyendo su metodología, supuestos técnicos, resultados desglosados por sector y contaminante, así como las bases de datos en formato abierto para que puedan ser auditadas por la comunidad científica. Fecha límite antes de finalizar el año: Establecer y anunciar un día específico para presentar formalmente el estudio en Nuevo León, garantizando que ocurra antes de que termine 2026 y previo al arranque formal del invierno. Plan de acción vinculado con metas claras: Acompañar la entrega del diagnóstico con una estrategia integral para regular las fuentes emisoras y atender las contingencias ambientales. Este plan debe contemplar metas medibles, plazos definidos, responsables directos y mecanismos públicos de seguimiento, articulados con los programas estatales de gestión de la calidad del aire.

Mientras no se concrete la entrega del documento, advirtieron los integrantes de la red, la población de la Zona Metropolitana de Monterrey continuará enfrentando los episodios críticos de contaminación sin contar con un mapa actualizado que permita exigir soluciones efectivas.