La programación completa fue revelada luego de que los organizadores confirmaran con anticipación las fechas del festival y pusieran en venta el Abono Tempranero a través de Ticketmaster (Composición fotográfica:@travisscott/ Redes sociales/Henry Redcliffe)

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El Tecate Pa’l Norte presentó el cartel oficial de su edición 2027, que celebrará los 15 años del festival con tres jornadas de música en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. El evento se realizará del viernes 26 al domingo 28 de marzo de 2027 y reunirá a más de un centenar de artistas nacionales e internacionales.

La programación completa fue revelada luego de que los organizadores confirmaran con anticipación las fechas del festival y pusieran en venta el Abono Tempranero a través de Ticketmaster. La cita regiomontana, una de las más relevantes del circuito de festivales en Latinoamérica, mantiene como sede al Parque Fundidora, el mismo recinto que ha recibido todas sus ediciones previas.

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Presentación del cartel del festival de música Tecate Pa'l Norte. La imagen contiene la figura de un león en tonos claros con detalles dorados y la distribución de agrupaciones y solistas organizados en tres jornadas consecutivas, entre los que figuran Travis Scott, Post Malone y Charli XCX, (Instagram)

Fechas confirmadas y sede del festival

El logotipo dorado de Tecate Pal Norte incorpora el año 2027 sobre un fondo claro. (Tecate Pal Norte)

El Tecate Pa’l Norte 2027 se desarrollará durante tres días consecutivos: viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de marzo. Cada jornada contará con su propia alineación de artistas, distribuidos en distintos escenarios dentro del Parque Fundidora.

La edición 2027 corresponde al decimoquinto aniversario del festival, que desde su creación se ha consolidado como punto de encuentro musical en el norte de México. El Parque Fundidora, ubicado en el corazón de Monterrey, continúa siendo el escenario permanente del evento.

La cita regiomontana, una de las más relevantes del circuito de festivales en Latinoamérica, mantiene como sede al Parque Fundidora, el mismo recinto que ha recibido todas sus ediciones previas. (@travisscott)

En cuanto a boletos, la organización activó primero una preventa exclusiva para clientes de Hey Banco y, posteriormente, la venta general a través de Ticketmaster. Los precios del Abono Tempranero, correspondiente a los tres días del festival, se establecieron en 4 mil 820 pesos para la modalidad General, 5 mil 975 pesos para General Plus, 7 mil 480 pesos para Ascendente y 10 mil 105 pesos para VIP GNP, todos más cargos por servicio.

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Los Headliners se presentarán en las siguientes fechas:

Caifanes: viernes 26 de marzo.

Travis Scott: viernes 26 de marzo.

Charli XCX: domingo 28 de marzo.

Un cartel del festival Tecate Pa'l Norte en Monterrey presenta la lista de artistas distribuidos en tres fechas de conciertos para el Parque Fundidora. (Tecate Pal'norte)

Cartel del viernes 26 de marzo

La primera jornada del festival está encabezada por Travis Scott, The Neighbourhood y Caifanes. El resto de la alineación del viernes es la siguiente:

Latin Mafia

Raye

Milo J

Kasabian

Angèle

Deadmau5

Polo & Pan

RIIZE

WOS

Boys Noize

Gera MX

Ke Personajes

Julia Wolf

Benny Ibarra

La Leyenda

Ximena Sariñana

Underscores (DJ set)

Franc Moody (DJ set)

Aterciopelados

Odisseo

C.R.O + Homer el Mero Mero

The Wookies

Jacinto

Los Vaguens

Estrambóticos

Daaz

Chuwi

Paloma Morphy

Resorte

Adrian Cota

Erich

Cardellino

Marilina Bertoldi

Angela Torres

Cast member Travis Scott attends the "The Odyssey" world premiere in London, Britain, July 6, 2026. REUTERS/Isabel Infantes

Cartel del sábado 27 de marzo

La segunda jornada tiene como principales atracciones a Post Malone, Avenged Sevenfold y Martin Garrix, además de la presentación especial de Arcade Fire bajo el formato “Special guest: Presents Santa Pirata”. El resto del cartel del sábado incluye a:

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La banda dará dos shows en CDMX (Cortesía)

Hombres G

Young Miko

Fontaines D.C.

Tomora

Sofi Tukker

Babasonicos

Kase.O

Spoon

Ed Maverick

Victor Mendivil

Cuarteto de Nos

Kinky

Bandalos Chinos (set acústico)

Piso 21

Leon Bridges (set acústico)

Lola Indigo

Kasablanca

Luch

Jesse Baez

Ela Taubert

Odisseo (set acústico)

Timø

Boombox Cartel

Collect 200

Barry B

Culture Wars

Clubz

Jorsshh

Showing Teeth

La Habitación Roja

Ana Sofi W

Big Javy

Spika

Buffalo Blanco

Cartel del domingo 28 de marzo

El cierre del festival está encabezado por Charli XCX, Julión Álvarez y Empire of the Sun. La programación completa de la jornada final es la siguiente:

Crédito: Henry Redcliffe

Joji

The War on Drugs

Kenia Os

Hugel

Leon Bridges

Fobia

MK

Auténticos Decadentes

Julieta Venegas

Fonseca

Ed Maverick (set acústico)

El Malilla

Bandalos Chinos

Ralphie Choo

Cara Delevingne

Cachirula & Loojan

Bruses

Ladrones

Pol Granch

Depresión Sonora

Laszewo

Íñigo Quintero

Nicola Cruz (DJ set)

La Texana

Kaia Lana

Conociendo Rusia

LNG/SHT

Rey Pila

La Ramona

Artistas con más de una presentación

El cartel 2027 del Tecate Pa’l Norte incluye a varios artistas que se presentarán en más de una jornada, bajo formatos diferenciados:

Leon Bridges: sábado en set acústico y domingo en formato regular.

Ed Maverick: sábado en formato de banda completa y domingo en set acústico.

Bandalos Chinos: sábado en set acústico y domingo en formato completo.

Odisseo: viernes en su formato habitual y sábado en versión acústica.

Esta dinámica de repeticiones con formatos distintos ha sido parte de la estructura de ediciones anteriores del festival, que combina escenarios principales con espacios más íntimos para sets acústicos y presentaciones electrónicas bajo la modalidad DJ set.

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