El Tecate Pa’l Norte presentó el cartel oficial de su edición 2027, que celebrará los 15 años del festival con tres jornadas de música en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. El evento se realizará del viernes 26 al domingo 28 de marzo de 2027 y reunirá a más de un centenar de artistas nacionales e internacionales.
La programación completa fue revelada luego de que los organizadores confirmaran con anticipación las fechas del festival y pusieran en venta el Abono Tempranero a través de Ticketmaster. La cita regiomontana, una de las más relevantes del circuito de festivales en Latinoamérica, mantiene como sede al Parque Fundidora, el mismo recinto que ha recibido todas sus ediciones previas.
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Presentación del cartel del festival de música Tecate Pa'l Norte. La imagen contiene la figura de un león en tonos claros con detalles dorados y la distribución de agrupaciones y solistas organizados en tres jornadas consecutivas, entre los que figuran Travis Scott, Post Malone y Charli XCX, (Instagram)
Fechas confirmadas y sede del festival
El Tecate Pa’l Norte 2027 se desarrollará durante tres días consecutivos: viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de marzo. Cada jornada contará con su propia alineación de artistas, distribuidos en distintos escenarios dentro del Parque Fundidora.
La edición 2027 corresponde al decimoquinto aniversario del festival, que desde su creación se ha consolidado como punto de encuentro musical en el norte de México. El Parque Fundidora, ubicado en el corazón de Monterrey, continúa siendo el escenario permanente del evento.
En cuanto a boletos, la organización activó primero una preventa exclusiva para clientes de Hey Banco y, posteriormente, la venta general a través de Ticketmaster. Los precios del Abono Tempranero, correspondiente a los tres días del festival, se establecieron en 4 mil 820 pesos para la modalidad General, 5 mil 975 pesos para General Plus, 7 mil 480 pesos para Ascendente y 10 mil 105 pesos para VIP GNP, todos más cargos por servicio.
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Los Headliners se presentarán en las siguientes fechas:
- Caifanes: viernes 26 de marzo.
- Travis Scott: viernes 26 de marzo.
- Charli XCX: domingo 28 de marzo.
Cartel del viernes 26 de marzo
La primera jornada del festival está encabezada por Travis Scott, The Neighbourhood y Caifanes. El resto de la alineación del viernes es la siguiente:
Latin Mafia
Raye
Milo J
Kasabian
Angèle
Deadmau5
Polo & Pan
RIIZE
WOS
Boys Noize
Gera MX
Ke Personajes
Julia Wolf
Benny Ibarra
La Leyenda
Ximena Sariñana
Underscores (DJ set)
Franc Moody (DJ set)
Aterciopelados
Odisseo
C.R.O + Homer el Mero Mero
The Wookies
Jacinto
Los Vaguens
Estrambóticos
Daaz
Chuwi
Paloma Morphy
Resorte
Adrian Cota
Erich
Cardellino
Marilina Bertoldi
Angela Torres
Cartel del sábado 27 de marzo
La segunda jornada tiene como principales atracciones a Post Malone, Avenged Sevenfold y Martin Garrix, además de la presentación especial de Arcade Fire bajo el formato “Special guest: Presents Santa Pirata”. El resto del cartel del sábado incluye a:
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Hombres G
Young Miko
Fontaines D.C.
Tomora
Sofi Tukker
Babasonicos
Kase.O
Spoon
Ed Maverick
Victor Mendivil
Cuarteto de Nos
Kinky
Bandalos Chinos (set acústico)
Piso 21
Leon Bridges (set acústico)
Lola Indigo
Kasablanca
Luch
Jesse Baez
Ela Taubert
Odisseo (set acústico)
Timø
Boombox Cartel
Collect 200
Barry B
Culture Wars
Clubz
Jorsshh
Showing Teeth
La Habitación Roja
Ana Sofi W
Big Javy
Spika
Buffalo Blanco
Cartel del domingo 28 de marzo
El cierre del festival está encabezado por Charli XCX, Julión Álvarez y Empire of the Sun. La programación completa de la jornada final es la siguiente:
Joji
The War on Drugs
Kenia Os
Hugel
Leon Bridges
Fobia
MK
Auténticos Decadentes
Julieta Venegas
Fonseca
Ed Maverick (set acústico)
El Malilla
Bandalos Chinos
Ralphie Choo
Cara Delevingne
Cachirula & Loojan
Bruses
Ladrones
Pol Granch
Depresión Sonora
Laszewo
Íñigo Quintero
Nicola Cruz (DJ set)
La Texana
Kaia Lana
Conociendo Rusia
LNG/SHT
Rey Pila
La Ramona
Artistas con más de una presentación
El cartel 2027 del Tecate Pa’l Norte incluye a varios artistas que se presentarán en más de una jornada, bajo formatos diferenciados:
Leon Bridges: sábado en set acústico y domingo en formato regular.
Ed Maverick: sábado en formato de banda completa y domingo en set acústico.
Bandalos Chinos: sábado en set acústico y domingo en formato completo.
Odisseo: viernes en su formato habitual y sábado en versión acústica.
Esta dinámica de repeticiones con formatos distintos ha sido parte de la estructura de ediciones anteriores del festival, que combina escenarios principales con espacios más íntimos para sets acústicos y presentaciones electrónicas bajo la modalidad DJ set.
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