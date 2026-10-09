La Rebel de Pumas lanza inquietante amenaza a Cruz Azul previo al Clásico de la Obsesión: “Atlas vs Querétaro se quedará corto”

Aficionados cementeros recordaron los 15 años sin título de Liga de Pumas y la remontada del Clausura 2026, previo al choque de la Jornada 11 en el Estadio Olímpico Universitario. (Fotos: Facebook - REUTERS/Eloisa Sanchez)

Guardar

La pelota todavía no rueda en Ciudad Universitaria, pero el duelo entre Pumas y Cruz Azul ya se juega desde fuera del estadio.

Una publicación atribuida a un grupo relacionado con La Rebel lanzó una advertencia contra seguidores celestes que encendió las alarmas y utilizó una frase que remite a la violencia registrada en La Corregidora.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Players walk onto the pitch before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El mensaje apareció en medio de las burlas previas de la Sangre Azul, que recordó los 15 años sin título de Pumas y la final del Clausura 2026 ganada por Cruz Azul en el Olímpico Universitario. El Clásico de la Obsesión vuelve a reunir viejas heridas y una tensión que obliga a mirar más allá de los tres puntos.

La amenaza contra Cruz Azul enciende las alertas antes del partido

La publicación que circuló en redes sociales no utilizó los códigos habituales de una burla o intimidación entre grupos de animación. La frase elegida recuperó uno de los episodios más graves de violencia en el futbol mexicano y abrió cuestionamientos sobre la seguridad rumbo al partido.

PUBLICIDAD

El texto señaló que a los aficionados de Cruz Azul les esperaba algo “legendario” y les recomendó a “los chemos” asistir “disfrazados”. La advertencia cerró con la frase “primera llamada”, junto a una fotografía de personas con indumentaria de Pumas y los rostros cubiertos por calaveras.

La línea “Atlas vs Querétaro se quedará corto” remite a la pelea del 5 de marzo de 2022 en el Estadio Corregidora. Aquel episodio dejó decenas de personas heridas, provocó sanciones para los clubes y modificó todos los protocolos de seguridad alrededor de los partidos de Liga MX.

Una publicación atribuida a un grupo ligado a La Rebel difundió una amenaza contra la afición de Cruz Azul previo al partido en Ciudad Universitaria. (Facebook)

También circularon diferentes mensajes con insultos y fotografías de armas largas. Esas imágenes no permiten establecer quién las tomó, quién las difundió originalmente o si pertenecen a integrantes de algún grupo de animación.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, no existe una postura pública que confirme que la publicación represente a La Rebel como organización. En las mismas conversaciones digitales, algunos usuarios rechazaron el tono de la advertencia y pidieron que la rivalidad no abandonara la cancha.

La Sangre Azul reabrió las heridas de Pumas con una fiesta de XV años

Antes de la amenaza, el ambiente ya venía cargado por un video de la Sangre Azul, grupo de animación de Cruz Azul. La producción recreó una fiesta de XV años para burlarse de la sequía auriazul en la Liga MX y su mala racha de resultados.

El video simuló una fiesta de XV años para recordar que Pumas no gana un título de Liga desde el Clausura 2011 . La puesta incluyó máscaras, vals y referencias al último subcampeonato auriazul.

La frase “tu casa es mi casa” apuntó a Ciudad Universitaria , donde Cruz Azul celebró la Copa de Campeones de la Concacaf en 2025 y levantó la Liga MX en mayo de 2026.

La final del Clausura 2026 terminó con una remontada celeste. Pumas se adelantó con gol de Robert Morales, pero La Máquina igualó con un autogol de Duarte y ganó con un remate de Rodolfo Rotondi en el tiempo añadido.

Los Universitarios no se han vuelto coronar tras 15 años de sequía en la Liga MX (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, la rivalidad ya tenía combustible antes de las publicaciones. El regreso de Cruz Azul al Olímpico Universitario reabre esa escena, con el Club Universidad Nacional frente a la oportunidad de responder en la cancha a un rival que volvió a convertir aquel festejo en provocación.

PUBLICIDAD

Los señalamientos contra presuntos integrantes de la Unión Tepito dentro de La Rebel vuelven a escena

El caso reactivó versiones que circularon en las últimas semanas sobre presuntos vínculos individuales entre personas relacionadas con La Rebel y grupos delictivos de la Ciudad de México.

En septiembre fue detenido Daniel “N” , alias “El Pinky” o “Polilla” , durante un operativo en La Merced . Las autoridades aseguraron drogas, armas de fuego, cartuchos y teléfonos celulares.

Fotografías difundidas en redes lo ubicaron junto a aficionados de Pumas en actividades relacionadas con La Rebel . También fue señalado como presunto integrante de la Unión Tepito .

Otros reportes mencionaron a personas conocidas como “El Gacela” y Edwin “N”, asociadas de forma individual con posibles delitos. Ningún señalamiento acredita que La Rebel, como grupo, sea parte de una estructura criminal.

Daniel “N”, alias “El Pinky”, fue señalado por Antonio Nieto como presunto integrante de La Unión Tepito y relacionado con La Rebel. (X @siete_letras)

Así, este domingo, Pumas y Cruz Azul volverán a encontrarse con una final todavía presente en la memoria de ambos lados. El Clásico de la Obsesión llega a CU con una rivalidad acumulada en la cancha y una alerta que obliga a tomar precauciones antes de que la tensión salga de las tribunas.