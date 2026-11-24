Silvana Prince publica mensajes en redes sociales dirigidos a quienes juzgan la moral ajena tras las denuncias contra su hijo Vadhir Derbez. (Especial)

Guardar

Silvana Prince publicó algunas historias en Instagram que sus seguidores vincularon de inmediato con las dos denuncias por presuntos delitos sexuales que enfrenta su hijo, el actor y cantante Vadhir Derbez.

La modelo no mencionó al actor por nombre, pero muchos usuarios interpretaron los mensajes como una clara posición ante la situación que atraviesa el actor. Hasta esa fecha, Silvana Prince no había dado ninguna entrevista ni declaración formal sobre el proceso legal que involucra a Vadhir Derbez.

PUBLICIDAD

Silvana Prince cuestiona a quienes juzgan la moral ajena

Eugenio Derbez mantiene silencio sobre el proceso legal de Vadhir Derbez, mientras Silvana Prince difunde posturas en Instagram. (IG: vadhird)

En la primera historia, Silvana Prince apuntó contra quienes se arrogan el papel de árbitros morales: “Me encanta la gente que se cree juez de la moralidad ajena, sobre todo cuando su propia reputación necesita un buen baño de cloro”.

Horas más tarde, en una segunda publicación, dirigió su mensaje a quienes propagan versiones sin verificar: “Madurar es entender que el chisme muere cuando llega a oídos sabios. Los rumores los inician los resentidos, los difunden los necios y los creen los idiotas”.

Silvana Prince subió algunos mensajes que podrían relacionarse a la controversia de su hijo Vadhir (ig/silvanaprince)

Silvana Prince no aclaró en ningún momento si sus publicaciones estaban vinculadas con la situación judicial de Vadhir Derbez. Días antes, su única reacción pública había sido dar “me gusta” al video que el actor difundió el 20 de noviembre, en el que leyó un comunicado sobre las acusaciones. Eugenio Derbez, padre de Vadhir Derbez, tampoco se ha pronunciado sobre el caso.

PUBLICIDAD

Las acusaciones contra Vadhir Derbez

La fiscal Michelle Marisol Flores Ayala descarta que existan pruebas fabricadas en la investigación contra Vadhir Derbez. (IG)

La primera denuncia contra Vadhir Derbez fue presentada en abril de 2026 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una modelo de 19 años. Según la versión de la denunciante, los hechos ocurrieron el 2 de abril, en la alcaldía Coyoacán, tras la filmación de un video musical. La Fiscalía capitalina confirmó posteriormente contar con pruebas suficientes a favor de la denunciante y la investigación continúa abierta.

La fiscal Michelle Marisol Flores Ayala respondió a los señalamientos de Vadhir Derbez, quien había sugerido que las pruebas eran fabricadas: “No nos encontramos ante hechos que han sido fabricados, ante hechos que han sido modificados por parte de la Fiscalía. Al contrario, hemos seguido con una investigación”, declaró Michelle Marisol Flores Ayala en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

PUBLICIDAD

En el marco de esa primera denuncia, se emitió una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, que quedó sin efectos tras un juicio de amparo promovido por su defensa legal.

Vadhir Derbez niega los señalamientos y habla de extorsión

Vadhir Derbez niega las acusaciones en un video y asegura que el primer caso responde a un intento de extorsión económica. (IG)

El 20 de noviembre, Vadhir Derbez publicó un video en redes sociales en el que leyó un comunicado y negó estar escondiéndose de las autoridades. Respecto al primer caso, el actor sostuvo que se trata de un intento de extorsión: aseguró haber recibido exigencias económicas para evitar que se difundiera información que pudiera perjudicarlo. Sobre la segunda denuncia, afirmó que aún no había sido notificado formalmente y que la situación sería similar a la primera.

PUBLICIDAD

La segunda denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República y remitida a la FEVIMTRA —Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas—. La presunta víctima es una adolescente de 15 años, y los hechos denunciados habrían ocurrido en septiembre de 2026, durante un viaje a bordo de un crucero en aguas internacionales. Esa denuncia se encuentra en las etapas iniciales de recolección de evidencia.

Vadhir Derbez tiene 32 años, es hijo de Eugenio Derbez y Silvana Prince, y desarrolló su carrera como actor y cantante en paralelo. Participó en la serie De viaje con los Derbez, producción de Amazon Prime Video que reunió a varios integrantes de la familia Derbez. En el ámbito musical, lanzó su primer álbum en 2017 y ha editado material de forma independiente desde entonces.

PUBLICIDAD

Las autoridades mantienen abiertas sus investigaciones

Dos fiscalías distintas mantienen abiertas las investigaciones contra Vadhir Derbez sin una resolución judicial definitiva. (Foto: Redes Sociales)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleva el caso de la modelo de 19 años y ha confirmado públicamente que cuenta con elementos suficientes para continuar el proceso. La Fiscalía General de la República, a través de la FEVIMTRA, tiene a su cargo la investigación relacionada con la adolescente, que avanza en la etapa de recopilación de pruebas.

Silvana Prince acumula más de 30 años de carrera como modelo, actriz y bailarina en México. Fue pareja de Eugenio Derbez durante los años noventa y es madre de Vadhir Derbez, quien nació en 1993. Desde que se dieron a conocer las acusaciones contra su hijo, el 24 de noviembre de 2026 fue la primera ocasión en que Silvana Prince publicó mensajes con contenido que sus seguidores interpretaron como una postura ante la controversia.

PUBLICIDAD

Hasta el 24 de noviembre de 2026, ninguno de los dos procesos legales que involucran a Vadhir Derbez cuenta con una resolución judicial definitiva.