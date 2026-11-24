La programaciónc completa del festival incluirá reguetón, trap, regional mexicano y música electrónica el siguiente fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El último fin de semana de noviembre tendrá una cita con el reguetón, el trap, el regional mexicano y los sonidos electrónicos en en Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

El Coca-Cola Flow Fest 2026 reunirá durante dos días a artistas de distintas generaciones, con recorridos entre escenarios y varios cruces de horario.

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Cinco escenarios simultáneos distribuyen la oferta musical a lo largo del recinto capitalino. (Foto AP/Félix Márquez)

La cita será el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en la Curva 4 del recinto capitalino. Quienes asistan deberán planear su ruta entre los cinco escenarios, ya que algunas de las actuaciones más esperadas coincidirán durante el cierre de ambas jornadas.

Anuel AA y Grupo Frontera encabezarán la primera noche del festival

El sábado combinará reguetón, trap, corridos y propuestas de la escena urbana mexicana. Las actividades iniciarán a las 15:00 horas y el escenario Coca-Cola concentrará varios de los conciertos principales de la primera jornada.

Anuel AA cerrará el Coca-Cola Stage entre las 00:45 y las 02:00 horas , después de la presentación de Grupo Frontera , que se programará de 22:50 a 00:05 .

Tito Double P se presentará en el Sprite Stage de 23:55 a 01:10 horas . Antes pasarán por ese espacio Ken-Y , Clarent , Tokischa , Ñengo Flow y Chencho Corleone .

Manuel Turizo subirá al escenario Coca-Cola de 21:25 a 22:20 horas , mientras que El Bogueto , Zion , Kevin Roldán , Uzielito Mix , Flvckka y Cael Roldán formarán parte de esa programación.

El Coke Studio recibirá a Eslabón Armado , Gabito Ballesteros y Tainy , con actuaciones previstas entre las 19:35 y las 22:50 horas .

El escenario Dembow Vicky’s tendrá a Lucas Gael, Tobal MJ, Lauty Gram, Seven Kayne, Eme Malafe, Legallyrxx, Six Sex, C.R.O, Sinaka, Denna La Porri y MC Davo.

Grupo Frontera y Anuel AA encabezarán las presentaciones del escenario Coca-Cola durante la jornada del sábado. (Instagram/ @grupofrontera)

Cuando avance la madrugada, el público deberá decidir entre los cierres de los escenarios principales y los shows que coincidirán en otros puntos del recinto.

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El sábado, la ruta podrá cambiar entre el regional mexicano de Grupo Frontera, el reguetón de Tito Double P y el último tramo de Anuel AA, que pondrá fin a la primera jornada desde el escenario Coca-Cola.

Ozuna y Kali Uchis obligarán a elegir entre dos cierres el domingo

El domingo abrirá a las 14:45 horas y llevará a varios de los artistas principales al tramo final de la madrugada. El cierre concentrará propuestas en paralelo, con el escenario Coca-Cola como uno de los puntos de mayor convocatoria.

Ozuna se presentará de 00:30 a 02:00 horas en el Coca-Cola Stage , donde antes actuarán FloyyMenor , J Álvarez , Alleh , Tito El Bambino , Justin Quiles junto a Lenny Tavárez y Yandel Sinfónico .

Kali Uchis tocará de 00:15 a 01:45 horas en el Sprite Stage . Su concierto coincidirá durante 75 minutos con el de Ozuna .

El Sprite Stage también recibirá a YSY A , Noriel , Dei V , Farruko y Trueno , quien se presentará de 22:20 a 23:20 horas .

El Coke Studio programará a Matisse de 20:35 a 21:10 horas y a Eladio Carrión de 22:05 a 22:35 horas .

Dembow Vicky’s reunirá a Tuli Acosta, Low Clika, Rivva, Robot95, A. Chal, Mike Bahía, Martinwhite, Kidd Voodoo, Kybba, Omar Camacho, Novato El Flow y Doony Graff.

Ozuna, Kali Uchis se harán presentes en diferentes horarios durante la jornada del domingo. (Instagram)

Así, la madrugada del domingo obligará a tomar decisiones rápidas entre escenarios. Mientras Ozuna ocupará el cierre del Coca-Cola Stage, Kali Uchis llevará su show al Sprite Stage y Doony Graff completará la última franja en Dembow Vicky’s, en un final donde los asistentes tendrán que elegir qué música acompañará su salida del inmueble.

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