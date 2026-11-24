Un camión de carga ingresó al carril confinado del Metrobús y chocó contra el techo de la estación Rojo Gómez en la Línea 2. El incidente provocó daños a la estructura de la estación, además, el tráiler quedó atorado, la policía de la estación detuvo al conductor para ponerlo a disposición de las autoridades (X/ @SalemHitman1)

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Un tráiler de carga se estrelló contra el techo de la estación Rojo Gómez de la Línea 2 del Metrobús de la Ciudad de México. El incidente ocurrió en la alcaldía Iztapalapa la noche del lunes 23 de noviembre, alrededor de las 21:30 horas. En consecuencia, la estación suspendió su servicio con dirección a Tepalcates, pues el camión obstruyó por completo el andén para el ascenso y descenso de pasajeros.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tráiler invadió el carril confinado del Metrobús, al momento de ingresar a la estación Rojo Gómez, la parte superior de la cabina chocó contra la estructura del la estación. A pesar del impacto, el conductor siguió avanzando, lo que causó daños a la estructura.

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Fue por medio de redes sociales que una usuaria compartió el momento en el que ocurrió el accidente. El video mostró cómo el conductor ignoró los señalamientos de dimensiones y daño el techado de la estación. En cuanto los pasajeros escucharon el estruendo, algunos se resguardaron.

Así fue el momento en que un tráiler chocó contra una estación del Metrobús

Captan el momento en que un tráiler chocó contra el techo de una estación de la Línea 2 del Metrobús (X/ @SalemHitman1)

En las imágenes, que fueron compartidas en redes sociales, se evidenció al conductor de la unidad de carga, a pesar de que la policía de la estación intentó frenar el avance del tráiler, el conductor hizo caso omiso. Los pasajeros que esperaban el Metrobús con dirección a Tepalcates se replegaron en cuanto el tráiler chocó, los policías de la estación preguntaron si alguien resultó lesionado.

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De inmediato, la policía de la estación se dirigió con el conductor de la unidad para que se detuviera y así iniciar el reporte ante las autoridades. Esto provocó que la ruta Tepalcates - Tacubaya sufriera retrasos con dirección al oriente de la capital, las unidades del Metrobús no realizaron paradas en la estación Rojo Gómez debido a la obstrucción del carril confinado, el servicio se mantuvo con dirección a Tacubaya.

El techo de la estación Rojo Gómez de la Línea 2 del Metrobús presenta daños en sus paneles metálicos tras el impacto de un vehículo de carga. (FB/ Armando González)

Al lugar arribó personal del Metrobús así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El conductor fue puesto a disposición de las autoridades para las sanciones correspondientes, hasta el momento, el Metrobús CDMX no ha emitido alguna postura al respecto.

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El techo de láminas metálicas de la estación Rojo Gómez del Metrobús presenta deformaciones tras el impacto de la parte superior de un tráiler. (FB/ Armando González)

Para retirar al tráiler se requirió la asistencia de un remolque para evitar mayores afectaciones a la estación. Una vez que la unidad fue desalojada, personal del Metrobús trabajó durante la noche y parte de la madrugada para retirar los metales y daños al sistema de iluminación de la estación, esto para que el servicio por la mañana transcurriera de forma regular.

El servicio se restableció en su totalidad a las 05:00 horas de este martes 24 de noviembre, una vez que retiraron la unidad de carga y los elementos de la estación dañados.

¿Cuál es la multa por invadir el carril confinado del Metrobús CDMX?

En la Ciudad de México, el reglamento de tránsito considera algunas sanciones a vehículos particulares, de transporte o carga por invadir el carril confinado del Metrobús. De acuerdo con las autoridades de tránsito invadir o circular por el carril confinado del Metrobús se sanciona con 40 a 60 UMA. Con la UMA vigente en 2026, la multa va de 4 mil 692.40 a 7 mil 38.60 pesos mexicanos.

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Un camión de carga permanece detenido bajo la estructura deformada de la estación Rojo Gómez de la Línea 2 del Metrobús tras impactar contra el techo. (FB/ Armando González)

También implica seis puntos de penalización en la licencia. Si la falta queda registrada mediante cámaras u otro sistema tecnológico, se asigna un punto a la matrícula.

Si la conducta es obstruir el carril —por ejemplo, estacionarse, hacer reparaciones o realizar ascenso/descenso de personas o carga—, la sanción es de 20 a 30 UMA: que en pesos mexicanos sería entre 2 mil 346.20 y 3 mil 519.30 pesos.

Para motocicletas, circular por el carril confinado se castiga con 20 a 30 UMA, seis puntos en la licencia y el vehículo puede ser llevado al depósito vehicular.

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