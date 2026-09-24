México

La Unión Tepito se infiltra en La Rebel, la porra de Pumas: “El Pinky” fue detenido con drogas y armas

Daniel “N”, alias “El Pinky” y “Polilla” dentro de La Rebel, fue detenido en La Merced junto con otras dos personas; les aseguraron drogas, armas y cartuchos

Los fanáticos de Pumas animan a su equipo durante el partido de fútbol Clausura de la Liga MX entre Pumas y América en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México el 22 de febrero de 2025. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)
“El Pinky” aparece en fotografías junto a aficionados de Pumas pertenecientes a La Rebel. (Foto de Alfredo ESTRELLA / AFP)
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La presencia de un presunto integrante de La Unión Tepito entre aficionados de La Rebel, la barra del equipo Pumas de la UNAM, puso bajo la lupa los posibles vínculos entre grupos delictivos y espacios de animación futbolística.

El periodista Antonio Nieto señaló que Daniel “N”, alias “El Pinky”, detenido hace unos días por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, formaría parte de La Unión Tepito y tendría presencia dentro de La Rebel.

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De acuerdo con lo expuesto por Nieto, “El Pinky” era conocido como “Polilla” dentro de la barra y presuntamente se encargaba de distribuir droga para integrantes de La Unión Tepito. El periodista afirmó que el señalado habría surtido estupefacientes a “El Gacela” y a su sucesor para posteriormente comercializarlos en el Estado de México.

Las imágenes difundidas muestran a Daniel “N” junto con aficionados de Pumas durante actividades relacionadas con La Rebel. La información sobre su presunto papel dentro de la barra corresponde a los señalamientos difundidos por el periodista y no implica, por sí misma, que La Rebel o sus integrantes como colectivo tengan vínculos con el grupo criminal.

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“El Pinky”, detenido con droga en La Merced

La detención de Daniel “N” ocurrió el 20 de septiembre, cuando elementos de la SSC realizaban labores de vigilancia en la zona de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Según la información proporcionada por la dependencia, los agentes observaron a una mujer a bordo de una motocicleta que intercambiaba envoltorios con dos hombres que se encontraban dentro de un automóvil blanco, en la zona del puente de General Anaya.

Autoridades aseguraron dos armas de fuego y casi 200 dosis de drogas. Crédito: SSC

Al notar la presencia policial, los dos hombres intentaron escapar a bordo del vehículo, pero fueron interceptados por los uniformados, quienes realizaron una revisión preventiva.

Durante el operativo fueron aseguradas 133 bolsitas con una hierba verde con características de mariguana y 64 bolsitas con una sustancia sólida similar a la piedra.

Además, los policías encontraron 35 gramos de aparente cristal, un kilogramo de hierba seca y verde a granel, dos armas de fuego, 15 cartuchos útiles, un cargador metálico, tres teléfonos celulares y dos mochilas.

Junto con “El Pinky” fueron detenidos José “N”, alias “El Colin”, de 42 años, e Isabel “N”, “La Chabela”, de 28 años. Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinaría su situación jurídica.

Antecedentes de los tres detenidos

Después de la detención, un cruce de información permitió establecer que los dos hombres cuentan con antecedentes de ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Daniel “N”, alias “El Pinky”, fue señalado por Antonio Nieto como presunto integrante de La Unión Tepito y relacionado con La Rebel. (X @siete_letras)
Daniel “N”, alias “El Pinky”, fue señalado por Antonio Nieto como presunto integrante de La Unión Tepito y relacionado con La Rebel. (X @siete_letras)

El hombre de 42 años registra dos ingresos: uno por robo agravado calificado en pandilla, en 2019, y otro por robo agravado en pandilla, en 2018.

El hombre de 33 años cuenta con un ingreso registrado en 2021 por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, hipótesis de comercio-venta, además de cohecho.

En el caso de “La Chabela”, las autoridades señalaron que cuenta con una carpeta de investigación por robo a transeúnte con violencia.

La SSC agregó que, de acuerdo con las indagatorias policiales, los tres detenidos son señalados por su posible pertenencia a un grupo delictivo dedicado a la extorsión y cobro de piso, secuestro, tráfico de armas y venta de drogas en la zona.

El caso vuelve a colocar a “El Pinky” en el centro de una investigación por presuntos vínculos con La Unión Tepito, mientras que las fotografías difundidas por Antonio Nieto muestran su presencia entre integrantes de La Rebel.

La captura fue realizada el 18 de septiembre e informada por las autoridades un día después. Crédito: SSC
La captura fue realizada el 18 de septiembre e informada por las autoridades un día después. Crédito: SSC

Hasta ahora, los señalamientos sobre su presunta función dentro de la barra corresponden a información difundida públicamente y deberán ser establecidos por las autoridades competentes dentro de las investigaciones correspondientes.

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