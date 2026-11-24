El partido considera que existe persecución contra sus integrantes. (Somos)

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El partido Somos acusó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de emprender acciones contra los exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina y Roberto Heycher Cardiel Soto, por haber participado en la contratación de Talleres Gráficos de México para elaborar la documentación y las boletas de las elecciones de 2018.

La organización sostuvo que el procedimiento representa una persecución contra sus integrantes y cuestionó la integración del tribunal, al señalar que sus magistrados son designados directamente por el Poder Ejecutivo federal.

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El caso se relaciona con un convenio celebrado durante la preparación de los comicios en los que Andrés Manuel López Obrador resultó electo presidente de México y Claudia Sheinbaum ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Edmundo Jacobo y Roberto Heycher reciben citatorio del TFJA

Durante una conferencia de prensa, Edmundo Jacobo explicó que tanto él como Roberto Heycher recibieron el miércoles de la semana anterior una notificación por correo electrónico para comparecer y conocer la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Edmundo Jacobo cuestiona procedimiento del TFJA por contratación de Talleres Gráficos.

El exfuncionario indicó que un tercer integrante del entonces equipo del INE también está involucrado en el procedimiento, aunque ya se encuentra jubilado y no forma parte de Somos.

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Jacobo destacó que el TFJA no pertenece al Poder Judicial, sino que está adscrito al Poder Ejecutivo federal. En ese sentido, señaló que la designación de sus magistrados depende directamente de esta última instancia.

La organización cuestionó esta relación institucional al considerar que debe tomarse en cuenta al evaluar la actuación del tribunal y el procedimiento iniciado contra los antiguos funcionarios electorales.

El convenio con Talleres Gráficos de México data de las elecciones de 2018

De acuerdo con lo expuesto por Jacobo, el procedimiento tiene su origen en las contrataciones y convenios realizados con Talleres Gráficos de México para producir el material electoral utilizado durante los comicios de 2018.

El convenio con Talleres Gráficos permitió producir materiales para los comicios de 2018.(Somos)

El exsecretario ejecutivo del INE sostuvo que la decisión de recurrir a esta empresa no fue una práctica extraordinaria, pues recordó que el entonces Instituto Federal Electoral ya había trabajado con ella para elaborar documentación destinada a elecciones federales.

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También explicó que los acuerdos fueron realizados por instrucciones de los órganos directivos del instituto, entre ellos el Consejo General y la Junta General Ejecutiva.

Entre los aspectos centrales del caso se encuentran:

Personas involucradas: Edmundo Jacobo Molina , Roberto Heycher Cardiel Soto y un tercer exfuncionario del INE .

Institución señalada: Tribunal Federal de Justicia Administrativa .

Empresa contratada: Talleres Gráficos de México .

Origen del procedimiento: Convenios para producir documentación y boletas electorales de 2018 .

Postura de Somos: El partido considera que las acciones constituyen una persecución contra sus integrantes.

Somos cuestiona la actuación del tribunal y denuncia persecución

El partido manifestó que las acciones contra Jacobo y Heycher deben analizarse en el contexto de las investigaciones y señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en el INE.

Somos cuestiona la independencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Crédito: Somos

La organización también cuestionó que el procedimiento se dirija contra quienes participaron en la contratación de Talleres Gráficos de México, al sostener que la colaboración con esa empresa pública formaba parte de las actividades habituales de producción de materiales electorales.

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Por su parte, Jacobo defendió que los convenios permitieron contar con la documentación necesaria para desarrollar los comicios de 2018, en los que la empresa cumplió con la elaboración y entrega de los materiales acordados.

Acosta Naranjo acusa a Sheinbaum de buscar imponer a otra Guadalupe Taddei en el INE

Por su parte, el presidente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de buscar mantener el control del INE mediante la designación de una persona cercana al Gobierno federal.

Guadalupe Acosta Naranjo cuestiona la actuación del Gobierno federal frente al INE. EFE/ Mario Guzmán

Sostuvo que las investigaciones contra antiguos funcionarios electorales forman parte de una estrategia para desplazar la atención de los señalamientos contra Guadalupe Taddei y preparar la llegada de una nueva titular afín al oficialismo.

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“Es evidente que han tomado la decisión de ir por Taddei dos o por una ‘Taddeisita’ si quieren dejar a la que está”, declaró.

Acosta Naranjo también afirmó que su partido no respaldará una designación que no garantice experiencia, imparcialidad e independencia frente al Gobierno y las fuerzas políticas.

Roberto Heycher cuestiona los tiempos del procedimiento

Roberto Heycher Cardiel también señaló los tiempos en que se desarrolló el procedimiento administrativo. De acuerdo con su exposición, el 3 de noviembre el tribunal recibió los alegatos del órgano interno de control y un día después cerró la instrucción para citar a las partes a conocer la sentencia.

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Roberto Heycher defiende la legalidad del contrato con Talleres Gráficos de México. REUTERS/Raquel Cunha

El exfuncionario consideró que la notificación y la proximidad de la resolución generan cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades, asimismo, contrastó la rapidez del procedimiento con la situación de otras investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el organismo electoral.

Finalmente, los integrantes de Somos señalaron que no habían recibido notificaciones sobre investigaciones penales de la Fiscalía General de la República por este mismo asunto.

El procedimiento administrativo podría derivar en sanciones para los exfuncionarios, entre ellas una posible inhabilitación y una multa económica, en caso de que la resolución les resulte desfavorable, ante ese escenario, el abogado del partido, Carlos Alberto Ferrer Silva, adelantó que recurrirán a las instancias correspondientes para impugnar el fallo.

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