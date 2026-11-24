En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 21,29 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 1,74% respecto al precio de 20,93 pesos mexicanos de la jornada previa, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó una subida del 5,19%, mientras que su evolución interanual refleja un avance del 3,25%.
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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en el último día tras una leve apreciación de la moneda europea. La volatilidad actual se sitúa en 16,35%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia de 7,22%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.
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