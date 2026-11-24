Ronald Johnson compartió el mensaje en su cuenta de X.

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, compartió un video en el que comparte momentos con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, y junto con el clip, compartió un mensaje en el que señala que desde que lo conoció, le inspiró su extraordinaria energía y su amor por su país.

Johnson señaló que su labor como líder del mundo es exigente, y siempre le había dejado en claro que la suya también lo sería.

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Aseguró que ser embajador de Estados Unidos en México implicaba atender día y noche temas de migración ilegal, combate al narcotráfico, cárteles, la frontera, agua, medio ambiente, asuntos espaciales, una relación comercial de un billón de dólares y mucho más.

“Sí, hay momentos agradables, pero la verdadera satisfacción de este trabajo está en saber que nuestros esfuerzos están salvando vidas y contribuyendo a un mundo más seguro y próspero”, posteó.

Dijo que se tenía a la frontera más segura de la historia, además de una reducción de más de 40% de muertes por fentanilo, la detención en México de cinco de los 10 figitivos más buscados en el mundo por el FBI, más agua entregada a los agricultores de Texas que en la última década, avances sin precedentes en el tratamiento de aguas residuales del río Tijuana, y mucho más.

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En su mensaje, Johnson reconoce los logros de Trump. EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Aseguró que aún faltaba mucho por hacer y que no se encontraban ni a la mitad del camino. “Es “America First” y el hemisferio occidental vuelve a ser una prioridad. ¡Es un honor servir a su lado, señor Presidente!“, concluyó.

Lamenta muerte de soldados mexicanos tras captura de El Chapo Isidro

Apenas el pasado sábado, Johnson compartió un mensaje en su cuenta de la red social X, en la que lamentó la muerte de cuatro soldados mexicanos que habían participado en el operativo para capturar a Fauso Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, quien fue detenido el viernes en Guasave, Sinaloa.

Johnson envió sus condolencias a las familias y compañeros de los cuatro elementos que perdieron la vida, y dijo que “nuestros pensamientos y oraciones están con ellos, mientras honramos su valentía, servicio y sacrificio supremo”.

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Con el mismo mensaje, Johnson compartió una publicación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien dio a conocer los resultados de la captura de El Chapo Isidro.

En su reporte, Harfuch dijo que lamentaba la muerte de los militares mexicanos. Aseguró que su valentía y heroísmo merecían el reconocimiento de México, e informó que el grupo armado intentó impedir la captura de su jefe, sin embargo, en el enfrentamiento, siete delincuentes fueron abatidos.

En la captura de Meza Flores, murieron cuatro elementos del Ejército Mexicano.

Expuso que, entre otras cosas, se aseguraron armas, un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano.

“Esta operación es una muestra contundente del combate a la impunidad. Son estos grupos criminales los que, con su violencia, ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de las familias de Sinaloa y de todo México”, concluyó.

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Antes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) posteó que Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, jefe del Cártel de Guasave, junto a Germán N (a) “Serafín”, su primo y segundo al mando de esa organización delincuencial y José N, su cuñado y operador financiero de este mismo grupo delictivo, habían sido detenidos por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Se dio a conocer que tras su captura, los tres sujetos fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, con el fin de quedar a disposición del agente del Ministerio Público Federal correspondiente, quien determinaría su situación jurídica.

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