Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari: “Estamos a muerte con él”

Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari (Cortesía Pumas)

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Keylor Navas descartó que el próximo duelo de Pumas ante Cruz Azul en la Jornada 11 de la Liga MX sea una revancha por la final del Clausura 2026, duelo en el que La Máquina se coronó en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para sellar su décima estrella.

Aquella noche, la afición auriazul y el plantel entonces dirigido por Efraín Juárez quedó marcada por la derrota en casa, con el paso del tiempo, el ex arquero del Real Madrid aseguró que el plantel respaldará al técnico Esteban Solari dentro de la cancha el domingo 11 de octubre pese a las emociones que quedaron de aquella final.

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El portero y capitán costarricense reconoció que la derrota ante La Máquina el 24 de mayo dejó una herida emocional en el grupo, pero fue contundente al rechazar la idea de una cuenta pendiente. “El pasado ya no se puede cambiar. No hay espina, no hay nada; nosotros no logramos el objetivo, que era ser campeones, ellos ganaron y es lo que hay. Todos los partidos son nuevos y ojalá podamos ganar este partido”, afirmó.

Pumas busca dejar atrás la final ante Cruz Azul

Pumas busca dejar atrás la final ante Cruz Azul ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

El guardameta fue claro al distinguir entre el dolor que dejó la final y la actitud que el plantel debe sostener de cara al presente, razón por la que dejó atrás aquella situación, y pidió enfocarse en el presente. “No quiere decir que no nos duela, pero pienso que gastar energía en algo que no se puede cambiar ya no tiene sentido”, dijo sobre el reencuentro con Cruz Azul en la Jornada 11.

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Pumas llega al partido tras la pausa por la Fecha FIFA con el regreso de elementos relevantes, lo que permitirá a Solari armar uno de los cuadros titulares que proyecta como ideales para su proyecto. Navas también destacó la actitud con la que César Huerta se incorporó al equipo, al considerar que transmite apego por la institución y la voluntad de dar un esfuerzo extra para alcanzar los objetivos.

Keylor Navas respalda a Esteban Solari

Ante el ruido externo que rodea al entrenador argentino, Navas colocó la responsabilidad en toda la estructura del club y, especialmente, en quienes actúan dentro de la cancha. “El mensaje tiene que ser claro: aquí la responsabilidad no es solo del cuerpo técnico, la responsabilidad es de todos, tanto de la institución como de los futbolistas; nosotros somos los que nos equivocamos y acertamos dentro de la cancha”, señaló.

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Keylor Navas respalda a Esteban Solari (REUTERS/Raquel Cunha)

El capitán aseguró que el vestidor comprende cada vez mejor la propuesta de Solari, aunque admitió que el equipo debe mantener su concentración durante los 90 minutos. “Estamos muy contentos con el cuerpo técnico, estamos entendiendo la idea que él quiere y poco a poco vamos viendo mejorías en nuestra forma de jugar. Tenemos que ser más constantes y tratar de aguantar todo el partido con la misma concentración”, expresó.

Navas también señaló las desconcentraciones como uno de los puntos que el plantel trabaja para corregir semana a semana. “En el futbol no hay secretos: cuando las cosas no se hacen bien hay que trabajar y no parar hasta que salgan. El equipo es consciente de que hemos tenido desconcentraciones, somos los primeros en darnos cuenta y eso nos ayuda a corregir”, dijo.

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El capitán aseguró que el vestidor comprende cada vez mejor la propuesta de Solari (Cortesía club Universidad Nacional/ Pumas)

El capitán cerró con una declaración que resume la postura del grupo: “Podría decir como capitán de este equipo que estamos a muerte con él y con todo su cuerpo técnico y el domingo vamos a salir a respaldarlo y a respaldar también nuestro trabajo y ojalá a poder darle una alegría y que toda la afición que viene al estadio se sienta orgullosa de pertenecer a este club”, compartió.

El conjunto universitario recibirá la visita de La Máquina el próximo domingo 11 de octubre en punto de las 19:15 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.