Estados Unidos ofrecía desde 2017 una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera localizar y detener a Fausto Isidro "N". Fue aprehendido el viernes 20 de noviembre de 2026, a las 19:50 horas, en Guasave, Sinaloa. (Crédito: Defensa)

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Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, podría terminar ante una corte federal de Washington mediante una entrega pactada entre México y Estados Unidos, en lugar de un procedimiento de extradición convencional, de acuerdo con fuentes federales estadounidenses citadas por el medio Entorno MX.

La negociación contemplaría que el Departamento de Justicia de EEUU no solicite la pena de muerte contra el presunto narcotraficante a cambio de acelerar su traslado, el cual podría concretarse en cuestión de semanas o meses, según la información firmada por el periodista Arturo Ángel.

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Fausto Isidro “N” enfrenta seis cargos federales en Estados Unidos, entre ellos narcoterrorismo, tráfico de fentanilo, delincuencia organizada, conspiración para apoyar a organizaciones terroristas y lavado de dinero. El expediente se encuentra ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, donde sería procesado una vez que llegue a territorio estadounidense.

Las fuentes consultadas por ese medio señalaron que el mecanismo sería similar al utilizado en 2025 para trasladar a más de 90 presuntos delincuentes de alto nivel a Estados Unidos por razones de seguridad nacional, sin agotar los procedimientos ordinarios de extradición.

Sin embargo, la posibilidad de que el capo sea enviado a Washington contrasta con la postura pública de la Fiscalía General de la República (FGR), que sostiene que el detenido enfrentará su proceso en México.

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Ernestina Godoy afirma que “El Chapo Isidro” será juzgado en México

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes 23 de noviembre, la fiscal general Ernestina Godoy afirmó que Fausto Isidro “N” permanecerá bajo custodia federal en México y será juzgado en territorio nacional, pese al interés de Estados Unidos por llevarlo ante sus tribunales.

“Por el momento va a ser juzgado aquí en el país”, declaró la titular de la FGR al ser cuestionada sobre el futuro judicial del presunto líder criminal.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, durante 'La Mañanera' de este lunes 23 de noviembre en Palacio Nacional. (Crédito: EFE)

Godoy explicó que “El Chapo Isidro” se encontraba en proceso de audiencia y que su defensa había solicitado la duplicidad del término constitucional, por lo que la Fiscalía respetaría los plazos y garantías del debido proceso antes de que se resolviera su situación jurídica.

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La fiscal también señaló que existen otras órdenes de aprehensión pendientes contra personas relacionadas con el caso, las cuales serán ejecutadas en su momento, aunque no detalló quiénes son los señalados ni cuándo se realizarían las detenciones.

Sobre el procedimiento para llevarlo a Estados Unidos, Godoy indicó que, hasta ese momento, no se había presentado una solicitud formal de extradición acompañada de todos los elementos necesarios para avanzar en ese proceso.

Las declaraciones de la fiscal contrastan con el reporte de las fuentes federales estadounidenses, que apunta a un mecanismo de entrega expedita negociado entre ambos gobiernos y a un compromiso de no solicitar la pena capital para Meza Flores.

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Hasta ahora, la posibilidad de que “El Chapo Isidro” sea llevado a Washington bajo esas condiciones no ha sido anunciada oficialmente por las autoridades mexicanas ni por el Departamento de Justicia estadounidense.