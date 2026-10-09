Checo Pérez se impacta contra el muro en el GP de Singapur 2026 y explica la causa de su accidente

Checo Pérez choca en el GP de Singapur 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este viernes, Sergio “Checo” Pérez tuvo una complicada sesión de clasificación Sprint en el Gran Premio de Singapur 2026, luego de impactar contra el muro de la curva 4 del circuito callejero de Marina Bay. El accidente dañó el alerón delantero de su Cadillac y comprometió sus posibilidades de avanzar a la SQ2.

El piloto mexicano logró regresar a la pista después de que se desplegara la bandera roja para reparar los daños de su monoplaza; sin embargo, no pudo marcar un tiempo competitivo y terminó en la posición 20, por lo que arrancará desde el fondo en la carrera Sprint.

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Checo Pérez explica qué provocó su choque en Singapur

(REUTERS/Edgar Su)

En declaraciones para F1 TV, el mexicano explicó que intentó llevar el auto al límite durante la clasificación, pero perdió el control cuando el monoplaza tocó el suelo de manera brusca en plena curva.

“Estaba en medio de la curva 4. Obviamente, cada vuelta cuenta mucho en una clasificación sprint, en un circuito callejero, y sí, presioné bastante. En medio de la curva, el auto tocó fondo de forma muy agresiva y no pude controlarlo”.

Pérez detalló que intentó evitar la curva, aunque terminó golpeando las barreras de protección y dañando el alerón delantero. Después tuvo que regresar a los pits para que el equipo realizara las reparaciones necesarias.

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“Evité la curva, pero terminé contra el muro, dañando mi alerón delantero. Tuve que regresar a los pits para repararlo. Y sí, no fue una clasificación ideal, no fue para nada ideal”.

Checo Pérez apunta a mejorar el Cadillac para la carrera Sprint

(REUTERS/Caroline Chia)

Tras quedar eliminado en la SQ1, el piloto mexicano reconoció que la situación es complicada, pero consideró que el equipo todavía puede aprovechar la actividad en Marina Bay para recopilar información y mejorar el rendimiento del monoplaza de cara al resto del fin de semana.

Checo señaló que el objetivo será encontrar una mejor configuración para la carrera y continuar con los ajustes necesarios antes de la clasificación definitiva del Gran Premio de Singapur.

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“Bueno, creo que es una situación difícil. No estamos tan lejos de donde deberíamos estar, creo que al final logramos conseguir una buena vuelta después de eso, y sí, para mañana creo que se trata principalmente de entender y tratar de conseguir un mejor auto para la carrera”, finalizó el tapatío.

Resultados de la clasificación Sprint del GP de Singapur 2026

(REUTERS/Edgar Su)

Max Verstappen consiguió el primer lugar, seguido por George Russell y Charles Leclerc. Por su parte, Checo Pérez terminó en la vigésima posición y su compañero de Cadillac, Valtteri Bottas, ocupó el puesto 21.

Max Verstappen — Red Bull George Russell — Mercedes Charles Leclerc — Ferrari Oscar Piastri — McLaren Lando Norris — McLaren Lewis Hamilton — Ferrari Kimi Antonelli — Mercedes Liam Lawson — Racing Bulls Isack Hadjar — Red Bull Pierre Gasly — Alpine Franco Colapinto — Alpine Nico Hülkenberg — Audi Oliver Bearman — Haas Gabriel Bortoleto — Audi Fernando Alonso — Aston Martin Esteban Ocon — Haas Arvid Lindblad — Racing Bulls Lance Stroll — Aston Martin Alexander Albon — Williams Sergio “Checo” Pérez — Cadillac Valtteri Bottas — Cadillac Carlos Sainz — Williams