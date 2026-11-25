Jesús Ortega se lanza contra dirigencias estatales del PRD tras negar alianza PRI-PAN rumbo a 2027. (Foto: Facebook/PRDMexico)

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Las palabras del líder experredista, Jesús Zambrano, siguen generando debate y exhiben la fractura interna de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en medio del Proceso Electoral 2026-2027.

Pese a que el pasado 20 de noviembre aseguró en una entrevista con Azucena Uresti que los perredistas buscarían una alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) para llegar a la boleta el próximo 6 de junio, el Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD se deslindó de los dichos de Zambrano.

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La situación llevó al posicionamiento del otro exlíder nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez, quien fijó postura a través de un mensaje en sus redes sociales.

Jesús Ortega arremete contra dirigentes del PRD

El otro de Los Jesuses, quien también impulsó el inicio de la carrera política del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejó clara la división con las dirigencias estatales, lamentando que los registros estatales sirvan a los gobiernos morenistas:

“El PRD perdió, lamentablemente, su registro y las entidades que sobrevivieron en algunos estados, están, en su mayoría, penosamente entregados a las y los gobernantes locales”.

Exdirigentes del PRD nacional exhiben ruptura con dirigencias estatales. (Facebook @PRDMexico)

Consideró que uno de los “ejemplos más dañinos” se encuentra en la dirigencia del PRD en el estado de Michoacán, a quienes acusó de haberles dado el voto que llevó al aval de la reforma judicial en 2024:

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“El ejemplo más dañino lo dieron los dirigentes del PRD en Michoacán, que junto a Yunes, le dieron la mayoría al gobierno de Sheinbaum para levantar un poder judicial deforme, monstruoso y al servicio del gobierno”.

En la misma publicación, el exlíder del partido amarillo reconoció “fallas” a nivel nacional que llevaron a la desaparición del partido, asegurando que “el factor más influyente para que se dieran las reformas políticas y democráticas que nutrieron nuestra transición”.

Desde su criterio, comentó que las iniciativas impulsadas por el PRD no fueron compartidas ni respaldadas por López Obrador, por lo que ambas administraciones federales de Morena han impulsado la eliminación de éstas.

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“Este gobierno es reaccionario, nos lleva, al país, a los tiempos del partido de Estado, de la dictadura perfecta, del antigua régimen presidencialista”.

Bloque del PRD niega alianza PRI-PAN

La afirmación de una posible alianza con partidos de oposición generó que las dirigencias de Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y Zacatecas, así como las organizaciones del PRD se deslindaran de Jesús Zambrano, quien un día fue el último líder nacional del partido.

Andrés Manuel López Obrador durante un acto de campaña en Tabasco en diciembre de 2011, con el respaldo del PRD. (Crédito: Cuartoscuro)

Aseguraron que el exdirigente no tiene “calidad moral” para posicionarse a nombre del partido, ya que lo culpan de haber “sepultado” al PRD, provocando la falta de registro a nivel nacional.

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Recordaron que desde hace dos años formalizaron el bloque, priorizando el deslinde de alianzas partidistas con el PRI y el PAN, resguardando la corriente de izquierda que los ha caracterizado desde el inicio del partido.

Zambrano habría planteado una alianza con la oposición

Durante la entrevista radiofónica, Zambrano abrió la posibilidad de que el PRD se sume a una coalición con PAN y PRI rumbo a las elecciones de 2027. El exlíder perredista sostuvo que los 12 estados donde su partido conserva registro vigente podrían servir como plataforma para fortalecer el frente opositor frente a la coalición oficialista.

Zambrano justificó el acercamiento como una respuesta al control que, según él, Morena ejerce sobre las instituciones electorales. El político atribuyó a la mayoría calificada de Morena, PT y PVEM en el Congreso la capacidad de definir unilateralmente la próxima presidencia del INE, un escenario que considera riesgoso para la elección de 2027.

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Jesús Zambrano, exlíder del PRD, se lanza contra Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro)

La propuesta de alianza llega acompañada de una ruptura discursiva con sus antiguos aliados. Zambrano acusó a López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum de formar parte del mismo “engranaje autoritario” y descarta que Morena represente una opción de izquierda, lo que refuerza su argumento para buscar coincidencias con la oposición tradicional.