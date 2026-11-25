Clara Brugada celebra la designación de la Ciudad de México para albergar el Mundial Femenino en 2031. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

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La FIFA nombró a México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica como sedes para la Copa Mundial Femenina 2031. Este anuncio marcó un nuevo logro histórico en el desarrollo del futbol femenil en el país, por lo que la noticia no solo emocionó a la afición y los clubes, sino que también el gobierno capitalino aplaudió el veredicto de la FIFA.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, celebró la designación de Ciudad de México como sede de la Copa Mundial de Fútbol Femenil 2031, y enmarcó el anuncio como un reconocimiento tardío a las jugadoras que disputaron el primer Mundial Femenino en la capital mexicana en 1971, un torneo al que la FIFA —la Federación Internacional de Fútbol Asociación— nunca otorgó reconocimiento oficial.

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En conferencia de prensa realizada este martes 24 de noviembre, la mandataria capitalina habló sobre lo que representa este nombramiento para el país y la capital. Clara Brugada Molina celebró la designación y la vinculó con el Mundial Femenino de 1971, organizado en la ciudad pero ignorado históricamente por la FIFA. Para Brugada, la decisión representa un avance hacia la reparación de ese olvido institucional.

En conferencia de prensa, Clara Brugada compartió la postura del Gobierno de la CDMX de ser sede mundialista para el torneo femenino de 2031, recordó el éxito de los Fan Fest y eventos que se realizaron durante el Mundial 2026, por lo que refrendó el compromiso para el evento de la FIFA (Jefatura de la CDMX)

“Me da gusto que en 2031 se lleve a cabo aquí en la Ciudad de México (la Copa Mundial de Fútbol Femenil). Es un reconocimiento a las pioneras del Mundial del 71, que la FIFA no reconoció, aunque ahora, con esta definición, me parece que estamos dando pasos adelante”, declaró la funcionaria en conferencia de prensa.

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Gobierno CDMX respalda Mundial Femenino 2031 con infraestructura

Brugada recordó que, durante los preparativos del Mundial 2026 —celebrado este año—, ella misma planteó de forma directa a la FIFA el reconocimiento del torneo femenino de 1971. Según la jefa de Gobierno, esa gestión directa forma parte del camino que llevó a la capital a convertirse nuevamente en sede mundialista.

La funcionaria también apeló al desempeño de la ciudad durante el reciente campeonato de 2026 para justificar la nueva designación. Destacó la participación ciudadana y la convivencia registrada en los espacios públicos durante aquel torneo, así como las capacidades de seguridad, logística, conectividad y movilidad con las que cuenta la capital, elementos que —a su juicio— consolidaron a Ciudad de México como la mejor sede del Mundial 2026.

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El mensaje de la Selección Mexicana Femenil tras confirmarse como sede mundialista en 2031 ( REUTERS/Roberto Hernandez)

“La ciudad se posicionó mucho. Creo que los eventos internacionales deportivos que se están llevando a cabo en la Ciudad de México son un reflejo de que la ciudad tiene las condiciones logísticas de conectividad, tiene las condiciones de movilidad, de seguridad para llevarse a cabo”, compartió.

En cuanto al reconocimiento para la Selección Mexicana Femenil del 71, la mandataria capitalina insistió en que este evento representa una oportunidad de ver el talento de las mujeres en la cancha. “Así que es una buena noticia, y también que sea de mujeres, creo que el futbol se ha centrado principalmente como un deporte masculino, y pues consideramos que es tiempo de mujeres en todos los ámbitos, y uno de ellos es el deportivo”, añadió Brugada durante la misma conferencia.

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El mensaje de la Selección Mexicana Femenil tras confirmarse como sede mundialista en 2031

México albergará la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2031 junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, luego de que el Congreso Extraordinario del organismo confirmó la sede en Zúrich, Suiza. Para las jugadoras de la Selección Mexicana Femenil, el torneo abre la posibilidad de competir ante la afición nacional e impulsar que más niñas y jóvenes se acerquen al futbol.

El anuncio ocurre mientras el Tri se prepara para enfrentar a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, instancia en la que buscará su pase al Mundial de 2027. Charlyn Corral, Kenti Robles, Blanca Félix y Jacqueline Ovalle expresaron su entusiasmo por la designación.

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La futbolista Charlyn Corral habló de lo que representa que México sea sede de la Copa Mundial Femenil 2031 de la FIFA y lo describió como un sueño y motivación para las jugadoras y la afición (Selección Mexicana - FMF)

La Selección Nacional de México también reunió las impresiones de Ana Mendoza, Alice Soto, Itzel Velasco y Maricarmen Reyes sobre lo que representará ser locales en una competencia de la FIFA.

Kenti Robles consideró que la sede responde al deseo de que una Copa del Mundo vuelva a jugarse en territorio mexicano. La futbolista recordó la respuesta del público durante el reciente torneo mundialista disputado en el país y señaló que los visitantes podrán conocer las ciudades elegidas y sus atractivos turísticos.

“Para mí, que México vaya a ser sede en el 2031 representa un sueño que tenemos todos los mexicanos de que vuelva a ser en nuestro país. Creo que el mundial que vimos pasado fue un éxito y lo se va a volver a repetir. Y México es fútbol, es pasión. Creo que todo el mundo va a poder disfrutarlo en nuestra ciudad, que tenemos sitios muy bonitos y será un privilegio acogerlo”, compartió.

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Charlyn Corral describió la designación como una aspiración que comparten futbolistas de distintas generaciones, incluidas quienes tuvieron el objetivo de jugar una Copa del Mundo, pero no pudieron cumplirlo. La delantera planteó que el torneo puede ser un estímulo para quienes comienzan a practicar este deporte.

“Que México sea sede creo que es el sueño de muchas jugadoras, el sueño de todo un país, de muchas futbolistas que hoy en día son jugadoras o que en algún momento soñaron con jugar y por X o Z no pudieron cumplirlo. Es la verdad que el sueño de todas y creo que sería una gran motivación para mí, que empecé muy joven, pero también para todas las nuevas generaciones a que, a que apoyen a México o que también sueñen con estar ahí”, dijo.

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