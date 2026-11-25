Diego Armando Maradona asumió el cargo de entrenador en 2018 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diego Armando Maradona se convirtió en uno de los mejores jugadores del Siglo XX. El “10” argentino, campeón del mundo en México 1986, no quiso alejarse del deporte que le trajo inolvidables recuerdos en su época como jugador,

Es por eso que después de su retiro, Maradona quiso seguir su camino asumiendo la dirección técnica tanto de la Selección Argentina como de algunos clubes nacionales e internacionales, entre ellos Dorados de Sinaloa, club que participa en la Liga de Expansión Mx, antes conocida como Ascenso Mx.

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El 6 de septiembre de 2018, Dorados anunció en sus redes sociales la contratación del argentino como su director técnico. La noticia convirtió de inmediato a un club de Culiacán en tema de conversación fuera del territorio mexicano.

Diego Armando Maradona asumió el mando de unos Dorados sin triunfos y ubicados en los últimos puestos de la tabla después de seis jornadas. El Barrilete Cósmico recibió la misión de levantar al Gran Pez y, en menos de tres meses, lo llevó a competir por el título mientras devolvía la ilusión a su afición.

Condujo al Gran Pez a la gran final del Apertura 2018 (Dorados)

Maradona clasificó a Sinaloa a las finales del Apertura 2018 al sumar 22 puntos y quedar en la séptima posición general. En la ronda de 4tos de Final, Dorados eliminó al sublíder, Mineros de Zacatecas, con global de 1-0.

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En las semifinales, el Pez Dorado enfrentó a los Bravos del FC Juárez, aprovechando su condición de local en el juego de ida para salir con ventaja de 2-0. Aunque la escuadra del Pelusa cayó 1-0 en la vuelta el global le favoreció y así se convirtió en finalista del Ascenso Mx.

El boleto a la gran final ratificaron las declaraciones que “D10S” hizo el día de su presentación con los Dorados de Sinaloa. “No venimos a divertirnos, no venimos de vacaciones”. Su hazaña colocó a la Liga de Ascenso en el foco del futbol global.

El pase a la serie definitiva provocó festejos en el vestidor de Sinaloa y en las tribunas del estadio. Maradona fue grabado bailando junto a sus jugadores, mientras los fans cantaban “Que de la mano, de Maradona”. El DT argentino había llevado a un equipo que al borde de la eliminación a ser contendiente al título del Apertura 2018.

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Atlético San Luis frenó el sueño de Dorados en la gran final del Ascenso Mx

El equipo de Sinaloa quedó subcampeón en 2018. (Reuters)

La final entre Atlético San Luis y Dorados de Sinaloa no terminó como Diego hubiera imaginado tras un torneo de ensueño. La victoria por 1-0 en el primer partido, disputado el 29 de noviembre en el estadio Banorte, con gol de Édson Rivera al minuto 74, la alegría seguía a topa en Culiacán.

La serie dejaba al club sinaloense a 90 minutos de conquistar la máxima gloria. El juego de vuelta se desarrolló el 2 de diciembre en el estadio Alfonso Lastras, hoy Libertad Financiera. Jorge Córdoba y Édson Rivera marcaron para Dorados, pero los potosinos respondieron y el título se definió en tiempo extra. Leandro Torres anotó al minuto 103 el tanto que selló el 4-2.

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El resultado dejó el global 4-3 para el Atlético San Luis, no obstante, Maradona y los suyos se llevaron el respeto de los fanáticos porque Dorados revolucionó en tan poco tiempo tras la llegada del Barrilete Cósmico a su banquillo técnico.

Dicha experiencia quedó a las puertas del título y de mantener abierta su ruta hacia la Liga MX. Sin embargo, Maradona no dirigió desde la comodidad. Sus problemas físicos, derivados de una osteoartritis severa en sus dos rodillas, lo obligaban a utilizar un carrito motorizado en los entrenamientos y en los trayectos dentro de los estadios.

El técnico argentino durante la final del Ascenso Mx entre San Luis y Dorados. REUTERS/Henry Romero

El 13 de junio del 2019 se anunció que Diego Armando Maradona dejaría de ser el entrenador de Dorados por motivos de salud. El Pibe de Oro escribió en una carta que debía dar un paso al costado para enfocarse en su recuperación física.

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La historia de Maradona y Dorados de Sinaloa llegaría a su fin y desde entonces el club de Sinaloa no volvió a ser el mismo. Se desparramó su nivel competitivo y popularidad mediática. El club sufrió una crisis deportiva, estructural y hasta cambiaron de sede por motivos de seguridad,

El Gran Pez jugó durante un tiempo en el estadio Caliente, casa de los Xolos del Club Tijuana. Posteriormente, regresaron a Sinaloa pero en esta ocasión se mudaron al estadio Kraken, antes sede del Mazatlán FC, para alojar sus juegos de local en la Liga de Expansión Mx.

A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona

Diego Maradona es llevado a hombros mientras alza el trofeo de campeón del Mundial de México 1986. EFE/ra

Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en una casa de Tigre, provincia de Buenos Aires. El exfutbolista se encontraba en recuperación tras una cirugía por un hematoma subdural realizada semanas atrás.

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La noticia provocó un impacto global y una despedida multitudinaria en Argentina y homenajes en estadios de todo el mundo. Maradona dejó una marca única en el futbol por sus títulos con la Selección Argentina, Napoli y Boca Juniors, además de su paso como entrenador por Dorados de Sinaloa, en México.