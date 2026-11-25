Mariana Ochoa aseguró que formaría parte del jurado de Miss Universo 2026, pero la organización no incluyó su nombre en las listas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mariana Ochoa aseguró en noviembre de 2026 que sería jueza de la final de Miss Universo, celebrada el 24 de noviembre en Puerto Rico. Su nombre, sin embargo, no aparece en ninguna de las listas oficiales del panel de selección divulgadas por la Organización Miss Universe.

El día del evento, la propia Mariana Ochoa subió un video a sus redes sociales donde aseguró que no sería jueza, sino invitada especial, sin aclarar por qué había mentido al respecto.

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En redes sociales, internautas no dudaron en replicar videos de declaraciones donde Mariana Ochoa aseguraba que sería jueza del famoso certamen de belleza, donde incluso se muestra emocionada por participar. Algunos de los usuarios de internet la acusaron de mentirosa.

Mariana Ochoa canceló un concierto en Guadalajara para asistir a Puerto Rico

Mariana Ochoa aclaró en sus redes sociales el día del evento que asistió a Puerto Rico en calidad de invitada especial y no como jueza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantante y exintegrante de OV7 reprogramó el concierto que tenía previsto para el 21 de noviembre en el Teatro Galerías de Guadalajara. En un comunicado difundido en sus redes sociales, explicó que dos compromisos profesionales internacionales motivaron el cambio: su asistencia a los Latin Grammy y su participación en la final de Miss Universo 2026 . La nueva fecha publicada en las plataformas de venta de boletos quedó fijada para el 18 de junio de 2027, en el mismo recinto.

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Mariana Ochoa había ganado la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México el 4 de octubre de 2026 con 10 millones 825 mil 542 votos, por encima de los 9 millones 834 mil 625 que obtuvo el conductor deportivo Memo Schutz en la gran final. Tras esa exposición mediática, la cantante acumuló una agenda de actividades públicas que incluyó festivales, conciertos y, según afirmó ella misma, la invitación del certamen de belleza.

En una entrevista publicada por Publimetro México el 13 de noviembre de 2026, Mariana Ochoa declaró: “Creo que es una responsabilidad súper grande, lo que sí estoy muy contenta es que me encuentro con dos mexicanas hermosas, poderosas, inteligentes como Fátima y María Vargas. Sería espectacular que pudiéramos entregarle a ella la corona”.

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El jurado oficial no incluyó a Mariana Ochoa en ninguna de sus etapas

La exintegrante de OV7 reprogramó su concierto en el Teatro Galerías de Guadalajara para el 18 de junio de 2027 debido a sus viajes al extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Miss Universe publicó el 22 de noviembre de 2026 el primer panel de selección para la etapa de trajes nacionales y la competencia preliminar. Las nueve integrantes de ese comité fueron Águeda López, Taty Guiribitey, Vicki Vlahos, Solange Tuyishimi, Signe Zeikate, María Yáñez, Joyce Giraud, María José Unda y la Miss Universo 2024 Victoria Kjær Theilvig. El nombre de Mariana Ochoa no figuró en esa nómina.

El 23 de noviembre, la organización difundió la lista definitiva del jurado para la gran final, con nueve integrantes: Vicki Vlahos, María Yáñez, Tristan Schukraft, Taty Guiribitey, Fadil Berisha, Águeda López, Victoria Kjær Theilvig, Signe Zeikate y Joyce Giraud. La nómina incorporó al fotógrafo de moda Fadil Berisha y al empresario Tristan Schukraft, que también había participado en el panel preliminar del 22 de noviembre, pero tampoco registró a Mariana Ochoa en ninguna posición.

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La final reunió a nueve jueces con trayectoria verificable en el certamen

La Organización Miss Universe difundió el panel de la etapa preliminar integrado por nueve evaluadoras, entre ellas Victoria Kjær Theilvig y Joyce Giraud.

La gala se celebró el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, en el marco de la edición número 75 del certamen. Las 116 delegadas compitieron por recibir la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch, quien había ganado el título en 2025.

Joyce Giraud aportó al panel casi tres décadas de experiencia en belleza, modelaje y entretenimiento. Representó a Puerto Rico en Miss Universo 1998 y quedó en segundo lugar. Victoria Kjær Theilvig, la reina danesa que obtuvo el título en 2024, regresó al certamen por primera vez desde su coronación, esta vez como jueza. Fadil Berisha se desempeñó como fotógrafo oficial de Miss Universo y Miss USA en ediciones anteriores, donde retrató a candidatas y ganadoras de distintas ediciones. Signe Zeikate es economista y ex primera dama de Costa Rica; Tristan Schukraft, empresario, filántropo y activista de Estados Unidos, formó parte tanto del panel preliminar como del jurado de la final.

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