El logotipo de La Mansión VIP presenta el contorno de una casa dorada con una llama roja y el crédito del creador de contenido HotSpanish sobre un fondo negro.

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Anahí Ríos y Ale Gaxiola, las integrantes más recientes de La Mansión VIP, escalan al lugar 14 y al lugar 16 del ranking general apenas un día después de confirmarse su ingreso al reality de HotSpanish, demostrando el apoyo con el que llegaron a la competencia.

El conteo extraoficial, difundido por la cuenta de X que da seguimiento al reality, registra el salto que han dado este martes 24 de noviembre de 2026, tan sólo 24 horas después de haber entrado al encierro.

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En la tabla del 22 de noviembre, horas antes de la eliminación de Rod Contreras, ninguna de las dos aparecía entre los 17 nombres del ranking general, ya que fueron anunciadas hasta el lunes 23. Un día después, Anahí Ríos ya suma 65,653.92 puntos y Ale Gaxiola, 58,730.07 puntos, cifras que las colocan por encima de participantes con más tiempo dentro de la competencia.

Anahí Ríos y Ale Gaxiola desplazan a concursantes con más tiempo en el programa

Anahí Ríos y Alejandra Gaxiola posan en retratos individuales tras confirmarse su participación en el programa de telerrealidad La Mansión VIP 2. (@alegaxiola.29 @anahiriosc)

El crecimiento de ambas integrantes modifica el orden del tercio medio de la tabla. Anahí Ríos, con su lugar 14, queda por encima de Yetus, quien el 22 de noviembre tenía 43,736.77 puntos y para el 24 de noviembre llegó a 62,629.01, insuficientes para mantener la distancia.

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Ale Gaxiola, en el lugar 16, supera a Deiby Ruiz, quien pasó de 38,089.61 puntos el domingo a 54,557.26 dos días después. La diferencia entre ambas recién llegadas y los concursantes desplazados no excede los 8,000 puntos, un margen que los Super Chats recientes podrían ampliar o revertir en las próximas emisiones.

Cabe señalar que Yetus y Deiby Ruiz fueron los participantes que ingresaron el lunes siguiente a la primera eliminación del reality. Pese a tener una semana más en el encierro, han sido superados por las nuevas integrantes, según el conteo extraoficial.

Yetus Prime entra en la Mansión VIP a través de una puerta abierta por personas con trajes y cascos oscuros, ante la presencia de otros participantes. (HotSpanish Vlogs)

Los Super Chats explican parte del impulso

La tabla del 24 de noviembre registra mensajes pagados de la audiencia a favor de las dos integrantes. Un usuario escribe bajo la etiqueta #Alegaxiola: “dale con todo hermosa”, con un aporte de USD 4.99 equivalente a 9.67 puntos.

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Anahí Ríos recibe un mensaje similar, “puro komander #anahirios”, también de USD 4.99. Estos aportes, replicados por distintos usuarios durante la transmisión en vivo, explican en parte la velocidad de su ascenso frente a concursantes que llevan más días acumulando puntos de forma gradual.

El liderato de Tony Aguirre se mantiene sin competencia cercana

Mientras las nuevas integrantes ganan terreno en la zona media, el primer lugar no presenta variaciones de fondo. Tony Aguirre pasó de 510,664.88 puntos el 22 de noviembre a 563,026.41 el 24 de noviembre, un incremento de más de 52,000 puntos en 48 horas que amplía su ventaja sobre Itati Lopez, segunda posición con 281,472.07 puntos.

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El cantante sonorense compite a partir de este 8 de noviembre por el premio de 2 millones de pesos en el reality digital producido por HotSpanish. (Especial )

Jorjais se mantiene en el tercer lugar, con un alza de 191,003.36 a 209,101.32 puntos en el mismo periodo. La brecha entre el primer y el tercer lugar supera los 350,000 puntos, una distancia que no guarda relación con la disputa que sí se observa en el tramo medio de la tabla, donde se ubican Anahí Ríos y Ale Gaxiola.

Tabla general de La Mansión VIP este martes 24 de noviembre de 2026

Cabe señalar que este es un conteo no oficial por parte de la producción, sin embargo, es un acercamiento de los puntos, dinero y Super Chats que acumulan los participantes hasta el momento.

Tony Aguirre — 563,026.41 puntos ($5,630,264.10 MXN) Itati Lopez — 281,472.07 puntos ($2,814,720.70 MXN) Jorjais — 209,101.32 puntos ($2,091,013.20 MXN) Paolita Suarez — 121,106.78 puntos ($1,211,067.80 MXN) Jlexis — 120,265.95 puntos ($1,202,659.50 MXN) Doña Alegria — 118,273.28 puntos ($1,182,732.80 MXN) La Cukis — 115,404.40 puntos ($1,154,044.00 MXN) Odette Orlena — 104,689.35 puntos ($1,046,893.50 MXN) Karely Ruiz — 89,097.14 puntos ($890,971.40 MXN) Bellakath — 86,315.56 puntos ($863,155.60 MXN) Edwin Mendoza — 79,712.17 puntos ($797,121.70 MXN) Joao Ferreira — 71,223.07 puntos ($712,230.70 MXN) Cintia Cossio — 70,077.26 puntos ($700,772.60 MXN) Anahí Ríos — 65,653.92 puntos ($656,539.20 MXN) Yetus — 62,629.01 puntos ($626,290.10 MXN) Ale Gaxiola — 58,730.07 puntos ($587,300.70 MXN) Deiby Ruiz — 54,557.26 puntos ($545,572.60 MXN)

La zona de riesgo definió la salida de Rod Contreras

Rod Contreras reacciona ante las cámaras tras convertirse en el segundo eliminado del programa de telerrealidad La Mansión VIP 2. (HotSpanish Vlogs)

La tabla del domingo 22 de noviembre, previa a la eliminación, mostraba a Rod Contreras en el cuarto lugar de la zona de riesgo con 7,561.38 puntos, la cifra más baja entre los cuatro nominados de esa semana. Lo acompañaban Edwin Mendoza con 17,413.52 puntos, Yetus con 16,108.75 y Deiby Ruiz con 11,224.25.

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El dato confirma que Rod Contreras concentró el menor respaldo dentro del grupo en riesgo esa semana, lo que determinó su salida del programa.