El sector cultural aporta al PIB de México y genera miles de empleos. Crédito: N+

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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2025, la cultura generó 913 mil millones de pesos y también dio empleo a más de 1.4 millones de personas, lo que equivale al 3.5 por ciento de la ocupación total del país.

Los datos antes descritos revelan que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector cultural aumentó 1.7 por ciento con respecto a 2024 para representar el 2.7 por ciento del PIB nacional.

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Cultura aporta más recursos y genera más empleos

Además, 35 de cada mil puestos de trabajo que existen en la economía de México son generados por este sector, con un alza de 16 mil 154 puestos adicionales.

“En un año en el que la economía mexicana creció apenas 0.6 por ciento, la cultura tuvo un mayor crecimiento y generó nuevos empleos.

“Y vale la pena preguntarnos qué podría lograr el sector si contara con un financiamiento público más sólido y con mejores condiciones para quienes trabajan en él”, dijo Paulina Castaño, investigadora del Centro de Análisis Fundar, este martes durante la Séptima Jornada Nacional de la Cuenta Satélite de la Cultura.

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Secretaría de Cultura tendrá poco más de 15 mil mdp en 2027

Carlos Pelestor y Manuel Pérez son los responsables en el Inegi de la elaboración y difusión de la Cuenta Satélite de la Cultura en México. Ellos expusieron los hallazgos en la actualización de esta herramienta que permite conocer cuánto aporta la cultura a la economía mexicana.

Por su parte, Castaño contrastó el financiamiento público con el tamaño de la economía cultural.

Recordó que el presupuesto de la Secretaría de Cultura aprobado para 2027 será de 15 mil 859 millones de pesos, la investigadora subrayó que esto equivale a menos del 2 por ciento del valor agregado que genera el sector en un año.

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CIUDAD DE MÉXICO, 29FEBRERO2020.- Miles de personas continúan asistiendo a la 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en busca de nuevos ejemplares, presentaciones o talleres que este evento cultural reúne. La feria se mantendrá hasta el lunes 02 de marzo del presente año en un horario de 10 a 21 hrs. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Exhiben reducción sostenida del sector

La evolución del presupuesto muestra una caída constante respecto al gasto federal. En 2015, representaba 0.41 por ciento del total; para 2025 y 2026, la proporción se redujo a cerca de 0.15 por ciento.

“Para 2027 se propone un incremento real de apenas 1.1 por ciento, y la pregunta es si este aumento alcanza para recuperar parte de lo perdido y responder a las necesidades de un sector que genera actividad económica y empleo en todo el país”, cuestionó Castaño, refiriendo que desde la sociedad civil se han planteado alternativas para discutir cómo mejorar el financiamiento cultural.

“Los datos de la Cuenta Satélite aportan más elementos para sostener esa discusión y evaluar si las decisiones presupuestarias están a la altura de lo que representa la cultura para la economía y para el país”, agregó.

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Mercado privado genera hasta 80 por ciento del PIB cultural

Llama la atención que el Estado únicamente genera el 6 por ciento del PIB cultural, mientras que el 80 por ciento surge del mercado privado, y el 14 por ciento restante lo aportan los propios hogares, “es decir, el trabajo no remunerado o informal de personas que organizan ferias, que venden artesanías en la calle, que participan en eventos comunitarios”, explicó Castaño.

Las artesanías concentran el mayor peso dentro del PIB cultural, con 18.9 por ciento del total. También son la actividad que más empleo genera: de cada 10 personas que trabajan en el sector cultural en nuestro país, tres se dedican a las artesanías.

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“Estos datos hablan de una base económica extraordinaria enraizada en comunidades, en saberes transmitidos por generaciones, en trabajo predominantemente femenino e indígena; es uno de los activos culturales más genuinos del país, y precisamente por eso vale la pena preguntarse si la respuesta institucional está o no a la altura.

“Hay margen para ampliar y mejorar los apoyos, por ejemplo, para facilitar la formalización, el acceso al crédito y a los estímulos fiscales, así como para mejorar los espacios y canales de comercialización”, comentó. “El reto es que el financiamiento público acompañe mejor el peso económico y laboral de las artesanías y las necesidades de quienes viven de esta actividad”.

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Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que el sector cultural en México aportó el 2,7 % del PIB y sostuvo más de 1,4 millones de empleos en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medios audiovisuales culturales sufren drástica caída; se estanca generación de empleo

Mientras la mayoría de las áreas que contribuyen al PIB cultural –incluyendo patrimonio cultural y natural, música y conciertos, o artes escénicas y espectáculos– registraron aumentos en 2025, los referente a los medios visuales tuvo una caída alarmante del 6.7 por ciento.

Ante esta situación, Antonio Mier Hughes, economista y cofundador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu), planteó que la disminución podría deberse al uso de inteligencia artificial en la industria audiovisual.

“Hay ahorita gente que trabaja en esos medios y no está encontrando trabajo”, señaló. También expresó preocupación porque el empleo que genera la cultura sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia.

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2018: año en el que se registró el pico más alto en la generación de empleos culturales

La preocupación de Mier Hughes está sustentada en que, en 2018, el pico alcanzó el millón 618 mil 747 puestos de trabajo en el sector cultural.

“Con el dato que nos da el Inegi para el 2025, tenemos un faltante todavía de 175 mil 344 puestos de trabajo que se han perdido del 18, 19 para acá”, detalló Eduardo Cruz Vázquez, analista perteneciente también al Grecu.

Por último, Castaño consideró que el financiamiento que el gobierno da al sector no tendría que justificarse únicamente por lo que la cultura aporta a la economía, ya que es un derecho al que debería ser fácil acceder.

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MEX1040. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/04/2025.- Personas asisten a la Fiesta del libro y la Rosa este viernes, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de Ciudad de México (México). La Fiesta del Libro y la Rosa, una de las invitaciones a la lectura más importantes en México, abre sus puertas este fin de semana para recibir a todo tipo de lectores y contrarrestar las cifras nacionales del país norteamericano, con un promedio de lectura de 3,2 libros al año. EFE/ Mario Guzmán/EFE/ ARCHIVO

Desglose de los aportes de la cultura al PIB

Cifras dadas a conocer por la Cuenta Satélite de la Cultura en México, elaborada por el Inegi, detallan cuáles son las áreas con mayor contribución al PIB:

Música y conciertos 3 por ciento.

Artes visuales y plásticas 5.1 por ciento.

Libros, impresiones y prensa 5.3 por ciento.

Formación y difusión cultural 5.6 por ciento.

Patrimonio cultural y natural 6.3 por ciento.

Artes escénicas y espectáculos 7.6 por ciento.

Diseño y servicios creativos 14.3 por ciento.

Medios audiovisuales 16.1 por ciento.

Contenidos digitales e internet 17.8 por ciento.

Artesanías 18.9 por ciento.

Poco importa para el gobierno federal que la cultura aporte al PIB y genere empleos, pues no le ha dejado de recortar recursos desde hace varios años.