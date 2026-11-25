La sopa de papa con caldo de jitomate es uno de esos platos mexicanos que convierten ingredientes sencillos en una comida reconfortante, sabrosa y económica.
La papa queda tierna y absorbe el sabor de un caldo rojo preparado con jitomate, cebolla y ajo.
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Esta receta recuerda a los caldos caseros de Sonora y otras regiones de México. Puede servirse sola, con tortillas de maíz, o enriquecerse con queso fresco y chile poblano asado.
Receta de sopa de papa con caldo de jitomate
Esta sopa se prepara con papas cocidas en un caldo de jitomate, cebolla y ajo. La técnica principal consiste en licuar la base, sofreírla y cocer las patatas hasta que estén tiernas.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
- Tiempo total: 40 minutos.
Ingredientes
- 4 papas medianas, peladas y cortadas en cubos.
- 5 jitomates maduros.
- 1/2 cebolla blanca.
- 2 dientes de ajo.
- 1 cucharada de aceite vegetal.
- 1 litro de agua o caldo de pollo.
- 1 cucharadita de consomé de pollo, opcional.
- 1 rama de cilantro fresco.
- 1/2 cucharadita de orégano seco.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
- 1 chile serrano, opcional.
- 100 g de queso fresco, opcional.
- 2 chiles poblanos asados, opcionales.
Cómo hacer sopa de papa con caldo de jitomate, paso a paso
- Lava los jitomates y córtalos en cuartos.
- Coloca en la batidora los jitomates, la cebolla, los ajos, el chile serrano y 1 taza de agua.
- Tritura hasta obtener una mezcla líquida y uniforme.
- Calienta el aceite en una cazuela a fuego medio.
- Vierte el caldo de jitomate sobre el aceite caliente. Ten cuidado, porque puede salpicar.
- Cocina la salsa durante 5 minutos. Remueve de vez en cuando para que pierda el sabor crudo.
- Añade el resto del agua o el caldo de pollo.
- Incorpora el consomé, el orégano, la sal y la pimienta.
- Cuando el caldo empiece a hervir, agrega las patatas cortadas.
- Corta las patatas en cubos del mismo tamaño para que se cuezan al mismo tiempo.
- Baja el fuego y tapa la cazuela.
- Cocina durante 15-20 minutos, hasta que las patatas estén tiernas al pincharlas con un tenedor.
- Prueba el caldo y rectifica de sal.
- Añade el cilantro durante los últimos 2 minutos de cocción.
- Si quieres una versión más completa, incorpora el queso fresco y las rajas de poblano justo antes de servir.
- Sirve la sopa muy caliente con tortillas de maíz.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción, sin queso ni crema:
- Calorías: 190 kcal.
- Proteínas: 5 g.
- Hidratos de carbono: 34 g.
- Grasas: 5 g.
- Fibra: 5 g.
- Sodio: 450 mg aproximadamente, según la cantidad de consomé y sal.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la sopa en recipientes herméticos y métela en la nevera antes de que pasen 2 horas desde su preparación.
Se conserva hasta 4 días refrigerada.
Para congelarla, guarda únicamente el caldo con las patatas. Puede mantenerse hasta 3 meses en el congelador. Añade el queso o la crema después de descongelarla y calentarla.
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