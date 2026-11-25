Un plato hondo de sopa de papas en caldo de tomate reposa sobre una mesa de madera junto a tortillas y una cuchara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La sopa de papa con caldo de jitomate es uno de esos platos mexicanos que convierten ingredientes sencillos en una comida reconfortante, sabrosa y económica.

La papa queda tierna y absorbe el sabor de un caldo rojo preparado con jitomate, cebolla y ajo.

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Esta receta recuerda a los caldos caseros de Sonora y otras regiones de México. Puede servirse sola, con tortillas de maíz, o enriquecerse con queso fresco y chile poblano asado.

Un cuenco de barro contiene sopa de fideos y cubos de papa cocidos en un caldo rojo de jitomate sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de sopa de papa con caldo de jitomate

Esta sopa se prepara con papas cocidas en un caldo de jitomate, cebolla y ajo. La técnica principal consiste en licuar la base, sofreírla y cocer las patatas hasta que estén tiernas.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 25 minutos.

Tiempo total: 40 minutos.

Ingredientes

4 papas medianas, peladas y cortadas en cubos. 5 jitomates maduros. 1/2 cebolla blanca. 2 dientes de ajo. 1 cucharada de aceite vegetal. 1 litro de agua o caldo de pollo. 1 cucharadita de consomé de pollo, opcional. 1 rama de cilantro fresco. 1/2 cucharadita de orégano seco. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto. 1 chile serrano, opcional. 100 g de queso fresco, opcional. 2 chiles poblanos asados, opcionales.

Cómo hacer sopa de papa con caldo de jitomate, paso a paso

Lava los jitomates y córtalos en cuartos. Coloca en la batidora los jitomates, la cebolla, los ajos, el chile serrano y 1 taza de agua. Tritura hasta obtener una mezcla líquida y uniforme. Calienta el aceite en una cazuela a fuego medio. Vierte el caldo de jitomate sobre el aceite caliente. Ten cuidado, porque puede salpicar. Cocina la salsa durante 5 minutos. Remueve de vez en cuando para que pierda el sabor crudo. Añade el resto del agua o el caldo de pollo. Incorpora el consomé, el orégano, la sal y la pimienta. Cuando el caldo empiece a hervir, agrega las patatas cortadas. Corta las patatas en cubos del mismo tamaño para que se cuezan al mismo tiempo. Baja el fuego y tapa la cazuela. Cocina durante 15-20 minutos, hasta que las patatas estén tiernas al pincharlas con un tenedor. Prueba el caldo y rectifica de sal. Añade el cilantro durante los últimos 2 minutos de cocción. Si quieres una versión más completa, incorpora el queso fresco y las rajas de poblano justo antes de servir. Sirve la sopa muy caliente con tortillas de maíz.

Cuatro fotografías detallan el proceso de cocción de una sopa de papa con caldo de jitomate en cazuela de barro, desde el triturado de los ingredientes hasta el plato servido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin queso ni crema:

Calorías: 190 kcal.

Proteínas: 5 g.

Hidratos de carbono: 34 g.

Grasas: 5 g.

Fibra: 5 g.

Sodio: 450 mg aproximadamente, según la cantidad de consomé y sal.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la sopa en recipientes herméticos y métela en la nevera antes de que pasen 2 horas desde su preparación.

Se conserva hasta 4 días refrigerada.

Para congelarla, guarda únicamente el caldo con las patatas. Puede mantenerse hasta 3 meses en el congelador. Añade el queso o la crema después de descongelarla y calentarla.

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