El Taller de Elaboración de Chocolate enseña las etapas de molienda de cacao y moldeado de barras artesanales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Talleres, catas, cuentacuentos y degustaciones de chocolate formarán parte del Café & Chocolate Fest, un encuentro con entrada y actividades culturales sin costo que se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026 en el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El festival reunirá a más de 60 expositores de café, cacao, chocolate, alimentos y productos artesanales. La agenda incluye propuestas para niñas, niños y adultos, además de villancicos, piñatas y la presencia de Santa Claus, la Sra. Santa y el Grinch.

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El acceso estará disponible de 11:00 a 20:00 horas durante ambos días. Las actividades culturales comenzarán al mediodía y los asistentes podrán registrarse al llegar al recinto para participar en la opción de su preferencia, de acuerdo con el boletín de ExpoFest y la Fundación UNAM.

El festival ofrece talleres para elaborar una barra de chocolate

Uno de los atractivos del programa será el Taller de Elaboración de Chocolate, programado a las 13:00 y 14:00 horas. Las personas asistentes recibirán cacao tostado e ingredientes para elaborar su propia barra.

La actividad contempla el proceso de molienda y la posibilidad de moldear figuras con el chocolate. El taller estará a cargo de Pedacito de Cielo y busca acercar al público a una de las etapas de producción de este alimento.

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El cacao será uno de los ejes del encuentro, que también contará con productos derivados de la semilla, barras tradicionales, trufas, enjambres y bombonería con rellenos de distintos sabores.

Las familias podrán recorrer los espacios de venta y encontrar chocolates artesanales con alto porcentaje de cacao, además de propuestas elaboradas por productores independientes del centro y sureste de México.

El encuentro ofrece bebidas tradicionales mexicanas como pozol, chilate, tascalate y agua de barranca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las catas enseñarán a distinguir un café comercial de uno de especialidad

El programa incluye la cata “Contraste de Café”, que se impartirá a las 14:30 y 15:30 horas. La actividad busca mostrar al público las diferencias entre un café comercial y uno de especialidad.

La cata cuenta con el patrocinio de Xantina Café y forma parte de las experiencias enfocadas en conocer los aromas, sabores y características de distintas bebidas preparadas con granos de café.

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Los asistentes también podrán adquirir cafés de especialidad, además de opciones frías y calientes. La oferta del festival incluirá bebidas tradicionales como espuma de cacao, pozol, tascalate, chilate y agua de barranca.

El encuentro se realiza en el Palacio de la Autonomía, ubicado en Lic. Primo de Verdad número 2, casi esquina con Moneda. El recinto se encuentra a dos cuadras del Zócalo y junto a una de las salidas del Templo Mayor.

Habrá cuentacuentos para niñas y niños menores de 12 años

La programación comenzará a las 12:00 y 13:00 horas con el cuentacuentos “La magia de las notas musicales”. La actividad estará dirigida a menores de 12 años y será narrada por su autora, Lorna Rocío Contreras.

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Contreras forma parte de la Red Internacional de Cuenta Cuentos A.C. La propuesta combina narración oral y música como parte de las actividades familiares previstas para los dos días del festival.

El programa también contempla piñatas, villancicos y personajes navideños. Santa Claus, la Sra. Santa y el Grinch visitarán el recinto como parte de la edición decembrina.

Las actividades infantiles se sumarán a los espacios de degustación, venta de productos y talleres para que las familias puedan permanecer durante varias horas dentro del Palacio de la Autonomía.

El Café & Chocolate Fest reúne a más de 60 expositores en el Palacio de la Autonomía del Centro Histórico de la CDMX. (Café y Chocolate Fest)

Chocolatería Literaria combinará degustación con una historia interactiva

A las 17:00 horas se realizará Chocolatería Literaria, una degustación de chocolates acompañada por una historia interactiva. La actividad estará a cargo de la escritora Fátima Galbós y el chef chocolatero David Solorzano.

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La propuesta unirá la lectura y los sabores del cacao. El público podrá probar distintos chocolates mientras participa en una dinámica diseñada alrededor de una narración.

A las 16:00 horas se ofrecerá la conferencia “Divulgación científica en materia de salud alimenticia, cacao y chocolate”, impartida por la ingeniera química Alejandra Mendoza.

La charla abordará la relación entre alimentación, cacao y chocolate desde una perspectiva de divulgación científica. El programa señala que todas las actividades culturales serán gratuitas, aunque recomienda registrarse en el recinto antes de cada sesión.

El programa cultural incluye el taller sensorial Emociorama y el espacio de diálogo Cafés Filosóficos. (Café y Chocolate Fest)

Emociorama y Cafés Filosóficos cerrarán las actividades del día

El Taller Sensorial “Emociorama” se realizará a las 17:30 y 18:30 horas. La actividad estará dirigida por el profesor Carlos Alegría y propone despertar los sentidos a través de elementos relacionados con el café, el cacao y el chocolate.

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La jornada cerrará a las 18:30 horas con Cafés Filosóficos, un foro para dialogar sobre temas de la vida cotidiana desde una perspectiva crítica y comprensiva.

Además de los talleres y conferencias, el Museo del Chocolate participará con actividades relacionadas con este producto, presente en la historia y la cultura gastronómica de México.

Los expositores ofrecerán mieles, muffins, galletas, pan artesanal, rosca de Reyes, salsas, dulces, mermeladas, quesos y frutos deshidratados. También habrá alimentos preparados, entre ellos bacalao, uno de los platillos asociados con la temporada decembrina.

El festival incluirá artesanías, ornamentos y artículos decorativos para nacimientos, árboles de Navidad y posadas. Parte de la utilidad neta del encuentro será destinada al Fondo para el Programa de Becas de la Fundación UNAM.

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