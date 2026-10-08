Gran Premio de Singapur 2026, EN VIVO: horarios y dónde ver correr a Checo Pérez con Cadillac

(REUTERS/Hamad I Mohammed)

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El Gran Premio de Singapur 2026 representa un nuevo reto para Sergio “Checo” Pérez, quien afrontará la carrera de Marina Bay como piloto de Cadillac.

El circuito urbano es considerado uno de los trazados más exigentes del calendario por sus numerosas curvas de 90 grados y las dificultades que existen para realizar adelantamientos.

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La configuración del circuito también hace que la clasificación tenga un peso importante, pues adelantar durante la carrera no resulta sencillo. Los bordillos representan otro de los obstáculos para los pilotos, ya que un error al pasar sobre ellos puede desestabilizar el monoplaza y terminar contra los muros que rodean la pista.

El trazado de Marina Bay llegó a la Fórmula 1 en 2008 y se convirtió en el primer escenario de una carrera nocturna en la categoría, aunque con el paso de los años dejó de tener esa característica.

Los máximos ganadores en Singapur

(REUTERS/Jakub Porzycki)

Sebastian Vettel es el piloto con más victorias en Singapur, con cinco triunfos. Detrás aparece Lewis Hamilton, quien ha conseguido cuatro.

Fernando Alonso suma dos victorias en Marina Bay, aunque una de ellas, la de 2008, quedó marcada por la polémica del denominado crashgate.

Por su parte, el tetracampeón, Max Verstappen todavía no ha conseguido ganar en este circuito. Después de su actuación en Malasia, el neerlandés aparece entre los pilotos que podrían tener posibilidades de pelear por el triunfo.

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En el caso de Checo Pérez, el mexicano tiene un antecedente especial en este trazado, ya que consiguió la victoria en 2022 cuando competía para Red Bull. Ahora, con Cadillac, afrontará nuevamente el desafío de este circuito en busca de sus primeros puntos de la temporada.

Horarios del Gran Premio de Singapur 2026 en México

(REUTERS/Jakub Porzycki)

Los aficionados mexicanos podrán seguir toda la actividad del Gran Premio de Singapur 2026 durante la madrugada y las primeras horas del día, debido a la diferencia horaria con Marina Bay.

Estos son los horarios correspondientes al tiempo del centro de México:

Práctica 1: viernes 9 de octubre, 02:30 horas.

Calificación Sprint: viernes 9 de octubre, 06:30 horas.

Carrera Sprint: sábado 10 de octubre, 03:00 horas.

Clasificación: sábado 10 de octubre, 07:00 horas.

Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre, 06:00 horas.

¿Dónde ver a Checo Pérez en el GP de Singapur 2026?

La actividad de Checo Pérez con Cadillac en Singapur podrá seguirse a través de Sky Sports y de la plataforma oficial F1 TV Pro.

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La carrera está programada para el domingo 11 de octubre a las 06:00 horas, tiempo del centro de México.