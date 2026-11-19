En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,95 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 3,51% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,24 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado una subida del 1,99%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 2,61%.
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El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, cerrando la jornada con un aumento. Actualmente, la volatilidad en este tipo de cambio se sitúa en 23,48%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 7,37%, lo que indica un entorno inestable en el mercado.
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