La subgobernadora del Banxico Galia Borja ve complicado alcanzar la meta del 3 por ciento de la inflación en 2027. Crédito: Mateo Reyes / @ImagenTVMex

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La subgobernadora del Banco de México (Banxico) Galia Borja habló sobre las consecuencias que podría traer el último recorte a la tasa de interés a un nivel de 6.25 por ciento.

Borja advirtió que haber tomado esa decisión en la Junta de Gobierno del Banxico podría retrasar la convergencia de la inflación al objetivo del 3 por ciento en el cuarto trimestre de 2027.

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Vale recordar que la subgobernadora votó en contra de esta última decisión de política monetaria del Banco Central, que tomó por sorpresa a muchos.

Subgobernadora del Banco de México advierte que recorte a la tasa de interés retrasará meta del 3% de la inflación

Desde el punto de vista de Borja, en un entorno complejo y con alta incertidumbre como el actual, un desacoplamiento activo respecto a un amplio número de economías relaja la posición monetaria relativa de México.

Lo anterior, podría dar paso a un incremento en la volatilidad de los mercados financieros nacionales afectando la toma de decisiones de los agentes económicos con respecto a la formación de precios y a las decisiones de inversión, detalla la minuta de la reunión de la Junta de Gobierno del Banxico con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 5 de noviembre de 2026.

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Galia Borja, subgobernadora del Banxico, no sabe cuándo volver a haber una modificación a la tasa de interés. Crédito: Oswaldo Ramírez / Bloomberg

“México es una economía abierta y sensible a los choques globales. Con este ajuste de tasa, el peso mexicano podría utilizarse en mayor medida como cobertura de otros activos, dada su elevada correlación con factores globales, semejante a lo observado en otros periodos, por ejemplo, lo registrado en 2015, cuando el diferencial de tasas contra un conjunto amplio de economías fue muy estrecho.

“Lo anterior, junto con los choques globales de oferta que se han superpuesto entre sí, podría retrasar la convergencia de la inflación al objetivo. Un enfoque de administración de riesgos permitiría evaluar desde una mejor posición la evolución de los determinantes de la inflación, tomando en cuenta que el balance de riesgos continúa sesgado al alza y nuestra postura se encuentra en terreno neutral desde hace un año”, dijo Borja Gómez.

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Jonathan Heath también ve riesgos en la reducción de la tasa

Por su parte, Jonathan Heath, quien también votó en contra en la última decisión de política monetaria, sostuvo que una reducción adicional de la tasa de referencia no solo debilita la postura monetaria, pues también conlleva a resultados contrarios a los objetivos que motivan dicha reducción.

Integrantes del Banco de México ven complicado llegar a la meta del 3 por ciento de la inflación en el 2027. Crédito: Victoria Razzo / Bloomberg

“Por el lado de la postura absoluta, las menores expectativas de crecimiento, la sobrevaluación cambiaria y los niveles atípicamente bajos de la inflación no subyacente, que habían apuntalado el proceso de convergencia, se han revertido completamente.

“Ante ello, la tasa real debería alejarse, y no acercarse, a la zona de neutralidad a fin de evitar un mayor deterioro de la inflación y sus expectativas que lleve a un incremento de la tasa de interés nominal”, comentó Heath.

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Mayores tasas y una depreciación cambiaria volátil

Sobre la postura relativa, Heath explicó que la comprensión del diferencial de la tasa objetivo respecto a la tasa de fondos federales más allá de sus valores mínimos históricos no es consistente ante mayores tasas externas y una depreciación cambiaria volátil.

“De no compensar estos riesgos, el desvanecimiento de posiciones de acarreo y un mayor ajuste en el mercado cambiario empinarán aún más la curva de rendimientos, llevando así a un entorno de mayores tasas en los diferentes plazos de inversión”, explicó el subgobernador.

Recorte de Banxico manda mensaje equivocado sobre el control de la inflación

Hace dos semanas, el propio Jonathan Heath sostuvo que el reciente recorte de tasas de interés del Banco Central generó confusión y transmitió una señal errónea, pues las perspectivas de inflación se mantienen sesgadas al alza y la Reserva Federal de Estados Unidos muestra disposición a continuar con nuevos aumentos de su tasa clave.

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El subgobernador del Banco de México, Omar Mejía Castelazo, aseguró que no habrá más reducciones a la tasa de interés. Crédito: X/ @Riodoce_mx

Heath, que dejará su cargo en el consejo del Banco de México en diciembre próximo tras ocho años de gestión, votó el 5 de noviembre a favor de mantener sin cambios el tipo de referencia. La Junta de Gobierno, integrada por cinco miembros, resolvió por tres votos contra dos recortar la tasa en 25 puntos básicos, hasta ubicarla en 6.25 por ciento.

“(El recorte de tipos) confunde y envía el mensaje equivocado de que hemos visto un progreso claro en la inflación, cuando la tendencia real es al alza”, expresó Heath a Reuters en una respuesta escrita el miércoles 11 de noviembre, comentando a título personal.

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Pocos días después de la decisión de Banxico, que tomó por sorpresa a los mercados, cifras oficiales confirmaron que la inflación anual general subió a 3.75 por ciento en octubre, por encima del 3.45 por ciento registrado en septiembre. El dato se aleja de la meta del Banco Central, establecida en 3 por ciento con un margen de más/menos un punto porcentual.

No es casualidad que los dos integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México que votaron en contra de la reducción de la tasa de interés adviertan que será complicado llegar a la meta del 3 por ciento de la inflación en el cuarto trimestre de 2027.

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