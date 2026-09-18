Matías Almeyda señala a la afición de Rayados por exigir resultados en medio de la “crisis” del equipo

Almeyda respondió a las críticas tras tres juegos sin triunfo, escudándose en la reciente final de Leagues Cup 2026 disputada. REUTERS/Cristian De Marchena

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Matías Almeyda volvió a ser protagonista con Monterrey en la Liga MX.

En la conferencia de prensa previa al duelo contra Cruz Azul en el Estadio BBVA, el técnico argentino enfrentó las críticas y habló directamente de la exigencia de la afición de Rayados, que reclama resultados inmediatos tras una racha de tres partidos sin ganar.

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Matías Almeyda enfrenta las críticas en Monterrey antes del partido ante Cruz Azul en el Estadio BBVA. REUTERS/Cristian De Marchena

Con tono firme y en ocasiones sarcástico, el estratega defendió su proceso y recordó que apenas diez días atrás el equipo disputaba la Final de la Leagues Cup 2026. Su mensaje fue claro: no hay crisis, existe un proceso, y el verdadero balance debe hacerse al final del torneo.

Almeyda defiende su proyecto frente a la exigencia de la afición

El primer punto que ”El Pelado” abordó fue la presión de los seguidores. Reconoció como válido que la afición siempre quiera triunfos, pero pidió paciencia en la evaluación del proyecto: “El aficionado que no quiere ganar no es aficionado”, señaló, aceptando que la exigencia es parte del futbol.

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El técnico también subrayó que “ni cuando se gana es tan bueno, ni cuando no se gana es tan malo”, buscando transmitir que los resultados deben analizarse con perspectiva. Con sarcasmo, recordó que hace apenas diez días jugaban una final y cuestionó que ahora se hable de una crisis.

El técnico de Rayados afirma que la exigencia de la afición es válida y solicita paciencia para evaluar su proyecto. EFE/Julio Munoz

Con estas palabras, Almeyda buscó blindar al equipo de la presión externa, reconociendo la legitimidad de la hinchada pero defendiendo que todo es parte de un proceso.

La regla de menores, un reto pendiente para Rayados

En su discurso, el estratega también mencionó la regla de menores, donde Rayados está rezagado y necesita sumar minutos juveniles para cumplir con el reglamento de la Liga MX. Monterrey apenas suma 196 de los mil 170 minutos requeridos, lo que obliga a un ajuste inmediato.

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Almeyda explicó: “Si no puse antes es porque creía que no era el momento… no es un club de amigos”. Su intención es que los juveniles lleguen preparados y con mérito propio.

Iker Fimbres suma 101 minutos, mientras que Omar Gálvez registra 67 y Aldo Patricio De Nigris acumula 28. (Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

En este sentido, el reto es doble: sumar puntos y cumplir con la regla de menores sin perder competitividad, un desafío que el Pelado reconoce como parte esencial del proceso. Su respuesta busca transmitir que la formación de jóvenes no será improvisada, sino parte de un plan integral.

El respeto a Huiqui y la defensa de su estrategia

Finalmente, Almeyda reafirmó su compromiso con Monterrey y mostró respeto hacia el rival de turno, Cruz Azul: “Si yo firmé dos años, son dos años… en dos años dije que algo vamos a ganar”, reafirmó, blindando su proyecto ante rumores sobre una salida del club.

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El argentino también elogió a Joel Huiqui, técnico de La Máquina, al señalar: “Lo está haciendo muy bien, tiene un equipo que juega muy bien al futbol, por eso fueron campeones”. Con ello, destacó la importancia de apoyar a los entrenadores nacionales.

Con estas palabras, Almeyda no sólo defendió su continuidad en Monterrey, sino que también mostró respeto hacia el rival, bajando la tensión previa al partido y reforzando su narrativa de construcción.

Matías Almeyda elogió a Joel Huiqui y reconoce el nivel de su proyecto campeón con La Máquina. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, el discurso del Pelado fue un blindaje narrativo en Monterrey: legitimar las exigencias de la afición, aceptar las críticas constructivas y al mismo tiempo pedir paciencia para consolidar su idea de juego.

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