La actriz Patricia Navidad confirma el fallecimiento de su madre, María Luisa Lara Félix, a los 74 años. (Foto: Instagram)

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La actriz Patricia Navidad confirmó este jueves 19 de noviembre el fallecimiento de su madre, María Luisa Lara Félix, a los 74 años. El anuncio llegó a través de las redes sociales de la intérprete, quien publicó un extenso mensaje de despedida junto a fotografías de la mujer que la crió. La causa de la muerte no fue revelada.

María Luisa Lara Félix nació el 24 de junio de 1952 en Culiacán, Sinaloa, la misma ciudad de origen de Patricia Navidad. El deceso ocurrió el 19 de noviembre de 2026, a 74 años de edad. La propia actriz comunicó ambas fechas dentro del texto que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

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Patricia Navidad publicó el mensaje en Instagram junto a una fotografía en blanco y negro

La actriz despidió a su madre con una emotiva publicación en Instagram (ig/patricianavidad_oficial)

En la primera publicación, Patricia Navidad acompañó una imagen en blanco y negro de su madre con el siguiente texto: “Gracias, madre mía, por ser la mejor madre, agradezco, infinitamente, tu amor y tus enseñanzas, no hay palabras que alcancen para agradecerte todo lo que dejas en mí y, en toda tu familia, hiciste una labor increíble como madre, mujer y ser humano excepcional”.

En una segunda publicación dentro de sus historias de Instagram, Patricia Navidad subió una fotografía en la que se ven sus manos entrelazadas con las de María Luisa Lara Félix. Junto a esa imagen, la actriz escribió: “gracias por todo, madre, me costó mucho soltarte, pero ya estás descansando en manos de Dios”.

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Patricia Navidad tiene 53 años y nació el 20 de mayo de 1973 en El Carrizo, Sinaloa. Su nombre completo es Ana Patricia Navidad Lara, aunque desarrolló toda su carrera bajo el nombre artístico Patricia Navidad. Su apellido materno, Lara, es el que comparte directamente con la fallecida.

Patricia Navidad destacó en el mensaje la fortaleza de su madre ante la pérdida de una hija en 2016

(Instagram/@patricianavidad_oficial)

Dentro del mismo texto de despedida, Patricia Navidad aludió a una adversidad familiar concreta que su madre enfrentó diez años atrás: la muerte de Itzel Navidad Lara, una de las tres hermanas de la actriz, quien falleció en 2016 a causa de un cáncer de mama. En ese contexto, Patricia Navidad describió a su madre con las siguientes palabras: “Fuiste una guerrera implacable que nos deja lecciones de lo que es luchar inquebrantable y, con la mejor actitud, te quedas en mí y en toda tu familia, permanecerás en nuestro corazón y recuerdos, vivirás mientras nosotras vivamos, la muerte sólo es una transformación del ser y tú, permanecerás, por siempre, en nosotros, el vacío y el dolor que nos quedan son inmensos, pero totalmente equiparable con todo el amor que nos brindaste durante tantos años”.

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Patricia Navidad no informó si María Luisa Lara Félix padecía alguna enfermedad preexistente ni precisó las circunstancias en las que se produjo el deceso. Tampoco hubo comunicado de ningún representante o familiar adicional hasta el momento de la publicación.

Patricia Navidad inició su carrera en Televisa a través de un concurso de belleza en Sinaloa

La actriz ahora es conductora (Foto: Instagram/@aztecauno)

La trayectoria artística de Patricia Navidad comenzó en los años noventa, luego de que ganara el concurso Señorita Sinaloa, cuyo primer premio era una beca en el Centro de Educación Artística de Televisa. En 1992 debutó en la telenovela María Mercedes con el personaje de Iris. Un año después participó en Los parientes pobres y en Más allá del puente.

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La proyección nacional de Patricia Navidad llegó con la telenovela Cañaveral de pasiones en 1996, donde interpretó a Mireya. Esa actuación le valió un Premio TVyNovelas en 1997. Desde entonces encadenó participaciones en Ángela (1998), El manantial (2001), Las vías del amor (2002) y Mariana de la noche (2003-2004), entre otras producciones de Televisa.

Patricia Navidad acumuló más de tres décadas en la televisión mexicana y participó en La Casa de los Famosos

Paty Navidad ha sido criticada en varias ocasiones por su opinión acerca de diversos temas (IG: patricianavidad)

Entre los trabajos más recordados de Patricia Navidad figura la telenovela La fea más bella (2006-2007), en la que interpretó a Alicia Ferreira. También protagonizó Zacatillo, un lugar en tu corazón (2010) con 130 episodios y Por ella soy Eva (2012) con 151 episodios. En 2017 encabezó el elenco de Mi adorable maldición durante 113 capítulos.

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En el plano musical, Patricia Navidad lanzó en 1998 el disco Instantes, que superó las 100,000 copias vendidas y obtuvo el disco de oro en México. En el año 2000 publicó un segundo álbum titulado Mexican. Paralelamente a las telenovelas, entre 1997 y 2000 fue conductora del programa de comedia Picardía mexicana junto a René Casados.

En 2023 Patricia Navidad participó como concursante en la tercera temporada de La Casa de los Famosos, donde quedó en segundo lugar. En 2024 ganó la tercera temporada de Top Chef VIP. En 2025 volvió a participar en la quinta entrega de La Casa de los Famosos y en 2026 se incorporó al elenco de la telenovela Tierra de amor y coraje con el personaje de Roxie.

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María Luisa Lara Félix nació el 24 de junio de 1952 y falleció el 19 de noviembre de 2026, a los 74 años de edad.