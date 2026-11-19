Cinco clubes de la Liga de Expansión llevan al TAS la disputa contra el sistema que impide el ascenso y descenso en el futbol mexicano (CUARTOSCURO)

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Cinco clubes de la Liga de Expansión llevan al TAS la disputa contra el sistema que impide el ascenso y descenso en el futbol mexicano. La primera audiencia concluyó el miércoles 18 de noviembre tras más de 10 horas de comparecencias y el procedimiento continúa este jueves, sin una resolución inmediata.

La sesión inició a las 10:00 horas y terminará cerca de las 19:30. Representantes de los equipos demandantes, de la FMF y de la Liga MX presentaron argumentos y documentos ante el panel arbitral en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.

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Los clubes que promueven el caso son Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Cancún FC y Mineros de Zacatecas. Las cinco instituciones impugnan el artículo 35 del Reglamento de Competencia de la Liga MX para la temporada 2026-2027.

Los representantes de la FMF y la Liga MX también acudieron a la audiencia. Íñigo Riestra, secretario general de la Federación, participó junto con el presidente ejecutivo de la Liga MX, Francisco Iturbide.

Las partes guardan silencio tras la primera sesión

Al concluir la primera audiencia, los involucrados evitaron dar detalles sobre lo expuesto ante el TAS. Alberto Castellanos, presidente del Patronato de Leones Negros, afirmó que no pueden hablar sobre el contenido de la comparecencia.

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“No podemos hablar”, sostuvo Castellanos tras salir de la sesión.

Íñigo Riestra también pidió esperar para hablar de las audiencias. El secretario general de la FMF señaló que compartirán su postura cuando el procedimiento les permita hacerlo.

El cierre de las sesiones este 19 de noviembre no supone que el TAS anuncie una resolución ese mismo día. El tribunal deberá analizar el expediente antes de definir si mantiene vigente el artículo 35 o si ordena cambios al reglamento de la Liga MX.

El artículo 35 mantiene cerrada la posibilidad de subir a Primera División

El punto central del litigio es la regla que bloquea cualquier movimiento entre la Liga MX y la Liga de Expansión. El artículo 35 establece que los clubes de Primera División no descienden y los de la categoría de plata tampoco pueden ascender durante la temporada 2026-2027.

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La disposición señala: “Los clubes que integran Liga MX no descenderán a Expansión MX, asimismo los clubes de Expansión MX no ascenderán a la Liga MX”. El texto atribuye la medida a un acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF.

Los equipos demandantes buscan que el TAS revise la legalidad de esa norma y determine si debe modificarse. La apelación se identifica como el expediente CAS 2026/A/12590.

La suspensión del ascenso y descenso comenzó en 2020. La discusión ante el tribunal deportivo se concentra ahora en el reglamento vigente, publicado para el ciclo 2026-2027, que vuelve a excluir una fecha para el retorno de la movilidad deportiva entre ambas divisiones.

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La segunda jornada de audiencia se lleva a cabo este 19 de noviembre en el mismo horario. Tras el cierre de las comparecencias, el panel arbitral deberá revisar los alegatos, las pruebas y los documentos entregados por las partes antes de emitir un laudo.

Los últimos tres de la tabla porcentual también dejan de pagar multas

El Reglamento de Competencia 2026-2027 no solo mantiene suspendidos el ascenso y descenso. También elimina las multas económicas que pagaban los tres últimos clubes de la tabla de cociente al terminar la temporada.

Hasta el ciclo 2025-2026, el último lugar de la porcentual debía cubrir 80 millones de pesos. El penúltimo pagaba 47 millones de pesos y el antepenúltimo entregaba 33 millones de pesos. La bolsa se destinaba como apoyo económico para los clubes de la Liga de Expansión.

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El nuevo reglamento ya no incluye esos montos ni la obligación de pago para los equipos ubicados en las posiciones 16, 17 y 18 de la tabla. La clasificación porcentual se mantiene, pero sin castigo deportivo ni financiero para los clubes que cierren en la parte baja.