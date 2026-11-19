Foto: Fiscalía de Oaxaca

Guardar

Cuatro presuntos miembros de una célula vinculada a Los Cromos, grupo relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidos en un operativo conjunto en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Su arresto se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con el Ejército y elementos de seguridad estatal, luego de ser identificados como parte de una red dedicada a la extorsión y el cobro de piso con operaciones en el municipio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) el grupo también está relacionado con ataques armados contra negocios locales —específicamente establecimientos de climas y lonas— como mecanismo de presión hacia los comerciantes para otorgar los pagos de extorsión.

Entre los arrestados se encuentra un hombre de iniciales M. U. L., alias “El Migue”, de 32 años, y un adolescente de 17 años a los que las autoridades señalan como los presuntos responsables del asesinato de un policía municipal y el de un comerciante en el depósito “Bama Club”.

Los crímenes de “El Migue” y un adolescente, presuntos miembros de Los Cromos

Imagen de archivo de personal de la Guardia Nacional en el estado de Oaxaca (México). EFE/Diana Manzo

El primer homicidio ocurrió la noche del 12 de noviembre de 2026 en una estética de la colonia Tierra y Libertad. Dos individuos llegaron en motocicleta y abrieron fuego contra un policía municipal activo de 42 años —identificado como Jesús López O.—, quien murió en el lugar.

PUBLICIDAD

Dos días después, el 14 de noviembre, F. J. L. V., trabajador de 41 años, perdió la vida a causa de múltiples impactos de arma de fuego al interior del depósito “Bama Club”, ubicado sobre la Carretera Federal Transístmica frente a un restaurante KFC, a la altura de la colonia Primera Sección. Tras el ataque, los agresores huyeron a bordo de un mototaxi color rojo con lona blanca y sin número de identificación.

Horas después del crimen, y tras las diligencias realizadas en el sitio, las autoridades ya habían identificado a los presuntos responsables e intensificado los operativos de rastreo en la región.

PUBLICIDAD

Foto: Fiscalía de Oaxaca

El despliegue interinstitucional también resultó en la detención de G. Z. L., de 21 años, y C. V. L., de 19, señalados de participar en actividades de extorsión dentro de la misma célula delictiva vinculada al grupo criminal “Los Cromos”.

Durante el operativo se aseguraron dos armas cortas, droga, cargadores y cartuchos útiles. Todos los indicios fueron integrados bajo cadena de custodia a las carpetas de investigación correspondientes.

Los cuatro detenidos, junto con el material decomisado, quedaron a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica.

El líder de “Los Cromos” fue detenido en Guadalajara semanas antes

Estas detenciones se realizaron en el marco de una ofensiva sostenida contra “Los Cromos”, cuyo presunto líder, Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo” o “Comandante Cromo”, fue capturado el 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco, por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina.

PUBLICIDAD

Elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República realizan un operativo conjunto. Durante la diligencia, personal uniformado custodia y escolta a un individuo detenido que desciende de un vehículo blindado de color negro. Video: Gabinete de Seguridad

Sánchez Santiago enfrentaba dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado vinculadas a tres víctimas, además de una tercera orden por un crimen de 2020. Las autoridades ofrecían hasta 2 millones de pesos de recompensa por información que permitiera su captura.

Un juez federal dictó prisión preventiva contra el “Comandante Cromo” el 17 de octubre. La Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó por posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud en modalidad de posesión con fines de comercio. Quedó recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

PUBLICIDAD

La organización criminal, señalada como célula afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), opera principalmente en Juchitán y otros municipios del Istmo de Tehuantepec, región estratégica por su conexión con el Corredor Interoceánico. El grupo también está vinculado con el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán, registrado en noviembre de 2025.

El alcalde de Juchitán de Zaragoza tenía un cuadro de AMLO y fotografías con él en su oficina. Foto: Facebook / Miguel Sánchez

La ofensiva contra la organización se intensificó desde noviembre de 2025 con la Operación Sable, encabezada por la Marina, en cuyo marco fueron detenidos más de 250 personas, entre ellos mandos, operadores financieros y el entonces alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, ocurrido el 28 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD