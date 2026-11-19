Tres hombres fueron detenidos por la policía capitalina tras el robo. Crédito: SSC

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Tres hombres fueron detenidos en la alcaldía Álvaro Obregón tras asaltar la casa de un adulto mayor de 81 años y robar un reloj valuado en 400 mil pesos, además de otros objetos personales. Los hechos ocurrieron en la colonia San Ángel Inn, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina les dieron alcance tras una persecución.

Dos de los tres detenidos ya contaban con antecedentes penales: uno registró un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en 2020, mientras que otro acumuló tres ingresos previos, dos por robo agravado en pandilla en 2014 y 2016, y uno más por delitos contra la salud en 2022.

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El caso se suma a una serie de capturas recientes por robo a casa habitación en la capital, en un contexto donde las autoridades han intensificado operativos contra bandas dedicadas a este delito.

Los operadores del C2 Poniente alertaron sobre el robo en curso

El operativo inició cuando monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente detectaron alertas sobre un robo a casa habitación en las calles General Marcial Lazcano y Reyna, en San Ángel Inn. Oficiales de la SSC se trasladaron de inmediato al lugar.

Ahí se entrevistaron con el hombre de 81 años, quien relató que minutos antes un grupo de personas ingresó a su domicilio y lo amenazó. El adulto mayor detalló que los sujetos sustrajeron, además del reloj de alta gama, dos teléfonos celulares, una identificación oficial y una tarjeta bancaria.

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Entre los objetos robados también figuraron una bolsa y un perfume de marcas reconocidas, así como otra bolsa de color negro y una peluca del mismo tono, con los que los asaltantes escaparon del inmueble.

Los sujetos intentaron huir saltando bardas y sufrieron lesiones leves

Con las características proporcionadas por la víctima, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda en la zona. Con apoyo de los monitoristas del C2 Poniente, localizaron a tres de los probables responsables calles adelante y les dieron alcance.

Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron escapar saltando las bardas de varios inmuebles, pero cayeron al suelo y sufrieron lesiones leves. Tras una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, los oficiales les aseguraron los objetos reportados.

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El propio afectado reconoció como suyos el reloj, los celulares, la identificación, la tarjeta bancaria y el resto de las pertenencias recuperadas en el lugar de la detención.

Objetos recuperados tras las capturas. Crédito: SSC

Entre el material asegurado que se exhibe en las fotografías oficiales destaca también un conjunto de herramientas: una esmeriladora angular, pinzas de corte, alicates, desarmadores, limas metálicas y varillas, piezas que suelen emplearse para forzar cerraduras o accesos en este tipo de robos.

Además, se observa el aseguramiento de varias mochilas, una gorra blanca y la peluca de cabello negro mencionada en el reporte original. También aparecen documentos diversos, llaves, lentes de sol y pequeñas figuras de ornato color dorado sobre la plataforma de una unidad de la SSC.

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Fueros trasladados ante el Ministerio Público

Según datos oficiales revelados este 19 de noviembre, a petición del denunciante, los policías detuvieron a los tres hombres, de 25, 33 y 42 años de edad, y les informaron sus derechos constitucionales conforme a la ley. Junto con los objetos recuperados, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Objetos recuperados tras las capturas. Crédito: SSC

La autoridad ministerial determinará la situación jurídica de los detenidos en los próximos días.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, destacó la detención este 19 de noviembre a través de sus canales oficiales, donde compartió fotografías del aseguramiento de objetos y herramientas localizadas con los tres hombres capturados en Álvaro Obregón.

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El funcionario enmarcó la captura dentro de las acciones permanentes de la corporación contra el robo a casa habitación.

Vázquez Camacho dijo que “en la CDMX, la policía mantiene acciones de respuesta inmediata y trabajo coordinado para proteger a la ciudadanía, salvaguardar su patrimonio y detener a quienes atentan contra la seguridad”. El mensaje del funcionario se sumó a los reportes diarios que la dependencia capitalina difunde sobre sus operativos contra el robo a casa habitación.

Golpes recientes contra bandas dedicadas al robo a casa habitación en la capital

El 18 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la ejecución de dos órdenes de aprehensión contra Martha “N” y Armando “N”, madre e hijo, por un robo en un departamento de Xochimilco, cometido el 8 de julio pasado.

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De acuerdo con la denuncia, la víctima salió de su domicilio y, al regresar, encontró la cerradura forzada y sus pertenencias desordenadas. Al revisar el inmueble, descubrió que le habían robado 153 mil pesos en efectivo, joyería, relojes, bolsas de mano y diversos objetos personales.

Las cámaras de videovigilancia del conjunto habitacional mostraron a dos mujeres y un hombre que ingresaron al lugar, mientras que el vigilante los observó salir con diversos objetos. Durante una diligencia de reconocimiento, el vigilante identificó a Martha “N” y Armando “N” como dos de las personas que habrían participado en el robo.

Madre e hijo detenidos por robo a casa habitación en la CDMX. Crédito: FGJCDMX

Agentes de la Unidad de Criminalística de Proximidad (UCP), especializada en robo a casa habitación, de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con áreas de inteligencia de la SSC, analizaron las imágenes y realizaron diligencias de identificación con las que el Ministerio Público reunió los elementos necesarios para solicitar y obtener las órdenes de aprehensión.

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Ambos permanecían recluidos desde el 12 de noviembre por otro caso de robo, uno en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y otro en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Las investigaciones los relacionaron con el grupo delictivo “Los Olmos Fragoso”, señalado por diversos robos a viviendas en la capital.