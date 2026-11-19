Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality

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Alfredo Adame habló sobre las polémicas que rodean a la serie inspirada en Timbiriche y las situaciones de abuso que algunas mujeres han denunciado dentro de la industria del espectáculo. Durante una entrevista para el programa Todo para la mujer, de Maxine Woodside, el conductor reconoció que no vivió directamente los acontecimientos que aparecen en la producción, pero compartió su postura sobre las representaciones televisivas y las experiencias que durante años permanecieron silenciadas.

Al ser cuestionado sobre la fidelidad de la serie, Adame aclaró que no podía confirmar si las escenas correspondían a hechos reales, pues, según lo que había escuchado, la historia contenía elementos de ficción. “No te podría decir si sucedió o no sucedió”, expresó, antes de señalar que algunas situaciones pudieron modificarse para darles un enfoque más atractivo para la audiencia.

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Sus declaraciones cobraron especial relevancia por el contexto de las denuncias de Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano, quien fue condenado civilmente por daño moral. El caso volvió a generar atención este 19 de noviembre, luego de que un juzgado rechazara la disculpa pública que el productor difundió y le impusiera 36 horas adicionales de arresto por incumplir las condiciones de la sentencia.

Alfredo Adame habla de la serie de Timbiriche y advierte sobre la ficción televisiva

(Instagram/@alfredoadame.goldenboy)

Al referirse a la producción, el conductor explicó que no cuenta con elementos para asegurar que los episodios representados ocurrieron exactamente como aparecen en pantalla. “He escuchado que todo es ficcionado. No es una historia apegada al cien por cien a la realidad”, comentó durante la conversación con el equipo de Maxine Woodside.

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Adame consideró que las producciones televisivas pueden modificar o intensificar determinadas situaciones para construir una narrativa más atractiva. “Hay situaciones que se pueden magnificar, que todo depende del criterio de la gente”, señaló al explicar que una escena puede provocar distintas interpretaciones entre los espectadores.

Para resumir su postura, lanzó una frase contundente: “La televisión magnifica”. Con ello, dejó claro que considera necesario distinguir entre los recursos dramáticos de una serie y los acontecimientos que realmente sucedieron, especialmente cuando se abordan episodios delicados de la historia del espectáculo.

“En esa época ni siquiera se le ponía atención”: Adame recuerda los abusos en el medio artístico

Durante la entrevista, Alfredo Adame también fue cuestionado sobre los intentos de abuso que, según contó, tuvo que sortear a lo largo de su trayectoria profesional. El conductor relacionó estas experiencias con las prácticas que durante años se normalizaron dentro de una sociedad machista.

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“Esto lo normalizaron. Es una sociedad machista donde se normalizó. Por supuesto que no está bien”, expresó. Además, lamentó que en aquellos años las denuncias de este tipo de situaciones no recibieran la atención necesaria: “En esa época ni siquiera se le ponía atención a esas cosas”.

El también actor manifestó su tristeza por las mujeres jóvenes que fueron víctimas de abusos y reconoció la importancia de que actualmente puedan hablar de lo ocurrido. “A mí me duele tanto que tantas mujeres jóvenes hayan sido victimizadas en esta forma”, comentó. También fue enfático al señalar que denunciar años después no le resta importancia a sus testimonios: “No tiene nada de malo que no lo hayan hecho en ese momento”.

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Sasha Sokol y Luis de Llano: el caso vuelve a dar un giro en los tribunales

Las declaraciones de Adame se producen en medio de un nuevo capítulo en el proceso judicial entre Sasha Sokol y Luis de Llano. La cantante denunció públicamente en 2022 que mantuvo una relación con el productor cuando ella tenía 14 años y él 39. Posteriormente, obtuvo una resolución favorable por daño moral, ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pasado 4 de noviembre, Luis de Llano difundió un video en el que ofreció una disculpa pública a la intérprete. Sin embargo, Sasha Sokol señaló que ese mensaje no correspondía al texto ordenado por el tribunal. Ahora, el juzgado encargado de vigilar el cumplimiento de la sentencia determinó que la disculpa no cumplía con lo establecido.

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Además, la autoridad impuso a De Llano 36 horas adicionales de arresto por incumplimiento de las órdenes judiciales. El equipo legal de Sasha aclaró que no fue la cantante quien rechazó la disculpa, sino el propio juzgado. Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de escuchar a las víctimas y reconocer que las conductas que antes podían pasar inadvertidas hoy deben abordarse con responsabilidad, justicia y respeto.