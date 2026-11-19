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En medios y redes sociales se está hablando de que hoy, 19 de noviembre, es el Día del Hombre y además de las frases y felicitaciones los memes no se han hecho esperar.

Sin embargo, aunque es verdad que este día no tiene la misma notoriedad que otras conmemoraciones aquí te contamos sobre su origen.

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El 19 de noviembre de 1999 fue elegido como Día Internacional del Hombre por el académico trinitense Jerome Teelucksingh, quien impulsó la celebración en Trinidad y Tobago.

Teelucksingh escogió el día en homenaje al cumpleaños de su padre y por el significado que tuvo el 19 de noviembre de 1989 para el futbol de su país, cuando la selección unió a buena parte de la sociedad durante su intento de clasificar al Mundial.

La fecha busca reconocer las aportaciones de los hombres a sus familias y comunidades, visibilizar asuntos que afectan a hombres y niños —como la salud física y mental, la violencia, la paternidad y el abandono escolar—, promover referentes masculinos positivos y mejorar las relaciones de género.

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Si bien no se trata de una efeméride oficial de la ONU suele conmemorarse cada vez más en decenas de países.

Al respecto también existe un debate sobre cuál es le verdadero día del hombre, ya que durante el año también suele señalarse el 19 de marzo como un Día del Hombre.

En este caso, el 19 de marzo se asocia con el Día del Hombre por la festividad católica de San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús.

En la tradición cristiana, San José representa la paternidad, el trabajo, la responsabilidad familiar y el cuidado. Por esa razón, en países de tradición católica como México, Colombia, España, Italia y Portugal, la fecha se vincula con el reconocimiento a los hombres; en varios de ellos también coincide con el Día del Padre.

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No es la misma conmemoración que el Día Internacional del Hombre del 19 de noviembre:

19 de marzo: tiene un origen religioso y cultural, ligado a San José.

19 de noviembre: es una iniciativa internacional creada en 1999 para hablar de salud, bienestar, modelos masculinos positivos e igualdad de género.

empleado, staff, empleados, productora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mejores memes que nos dejo el Día del Hombre en México

A pesar de que sin duda el Día del Hombre no suele tener el peso de otras fechas conmemorativas, lo cierto es que muchos lo tomaron con humor y una vez más internet nos dio grandes memes para pasar un buen rato.

Desde el día que pasa desapercibido hasta los hombres que se felicitan mutuamente. Esta es nuestra selección de los mejores memes que circulan en redes sociales.

Día del Hombre (Redes Sociales)

Día del Hombre (Redes Sociales)

Día del Hombre (Redes Sociales)

Cero masculinidad frágil

Día del Hombre (Redes Sociales)

Día del Hombre (Redes Sociales)

Día del Hombre (Redes Sociales)

Los hombres no sabrán que hacer con tantos regalos el día de hoy

Día del Hombre (Redes Sociales)

Día del Hombre (Redes Sociales)

Entre ellos se felicitan

Día del Hombre (Redes Sociales)

Día del Hombre (Redes Sociales)

Feliz Día a ellos

Día del Hombre (Redes Sociales)

Cuál es el objetivo de la existencia de un Día del Hombre

Más allá de los memes, es importante no olvidar que el objetivo del Día Internacional del Hombre, que se conmemora el 19 de noviembre, no es solo felicitarlos sino abrir espacio para hablar de problemáticas que afectan a hombres y niños, sin plantearse como una competencia frente al Día Internacional de la Mujer.

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Entre sus propósitos están:

Promover modelos de masculinidad positivos y responsables.

Visibilizar la salud física y mental de los hombres, incluida la prevención del suicidio y enfermedades como el cáncer de próstata y testículo.

Reconocer las aportaciones de hombres a sus familias, comunidades y cuidados.

Señalar desigualdades o riesgos que afectan de manera particular a los hombres y niños, como violencia, abandono escolar, falta de atención médica o aislamiento.

Impulsar relaciones más respetuosas e igualitarias entre mujeres, hombres y personas de distintas identidades.

La intención declarada de sus promotores es que la fecha sirva para discutir el bienestar de los hombres y la equidad de género, no para restar importancia a las luchas y derechos de las mujeres.

Cómo afecta el machismo la vida de los hombres

Además, este día también es una buena oportunidad para recordar que el machismo es algo que también afecta a los hombres porque impone una idea rígida de cómo “deben” comportarse: fuertes, proveedores, dominantes, sexualmente activos y poco expresivos.

En este sentido, quien no encaja suele enfrentar burlas, rechazo o cuestionamientos sobre su masculinidad.

Esto puede tener efectos como:

Salud mental: la presión para “aguantarse” o no pedir ayuda puede retrasar la atención de depresión, ansiedad, adicciones o pensamientos suicidas.

Expresión emocional: muchos hombres aprenden a ocultar tristeza, miedo o vulnerabilidad. Eso dificulta construir vínculos cercanos y pedir apoyo.

Violencia y riesgos: asociar masculinidad con fuerza, control o confrontación puede aumentar conductas peligrosas, peleas, consumo excesivo de alcohol, accidentes y violencia contra otras personas.

Paternidad y cuidados: la expectativa de que el hombre sólo provee económicamente limita su participación en la crianza y en las tareas domésticas, aun cuando quiera involucrarse más.

Relaciones afectivas: los celos, el control y la dificultad para dialogar sobre emociones pueden deteriorar las relaciones de pareja, familia y amistad.

Diversidad: hombres gay, bisexuales, trans, con discapacidad o que simplemente no responden a estereotipos tradicionales pueden sufrir discriminación con mayor frecuencia.

Presión económica: la idea de que un hombre vale por su ingreso puede generar frustración, vergüenza o estrés cuando hay desempleo, precariedad o cambios en el papel económico dentro del hogar.

Un hombre visiblemente afectado por el estrés crónico se sienta al borde de su cama, sosteniendo su cabeza con las manos en un gesto de profunda preocupación y angustia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuestionar el machismo no significa negar problemas específicos de los hombres. Significa permitirles vivir con menos presión, pedir ayuda sin vergüenza, participar en los cuidados y relacionarse sin violencia ni control.

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