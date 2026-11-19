La película ha participado en festivales de Estados Unidos, Brasil, Chile, Reino Unido y Alemania

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La película Sacrificios, del cineasta Mauricio Chernovetzky, sumó un nuevo reconocimiento a su recorrido internacional al ganar el premio a Mejor Guion durante FERATUM 2026, festival de cine fantástico, terror y ciencia ficción realizado en Michoacán.

El galardón llegó después de que la producción participara en distintos encuentros cinematográficos de Estados Unidos, Brasil, Chile, Reino Unido y Alemania, donde también consiguió reconocimientos y nominaciones.

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En México, la cinta tuvo su premiere nacional el pasado 30 de octubre como parte de la programación de Mórbido Film Fest. La presentación se llevó a cabo en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, un recinto cuya relevancia cultural guarda relación con los elementos de la cosmovisión mexica presentes en la historia.

La película combina el thriller sobrenatural, el terror psicológico y el drama para abordar temas como el duelo y la pérdida, a partir de una trama que incorpora referencias a la mitología mesoamericana.

La película ha participado en festivales de Estados Unidos, Brasil, Chile, Reino Unido y Alemania

Sacrificios gana Mejor Guion en FERATUM 2026

El reconocimiento obtenido en FERATUM 2026 fue para Mauricio Chernovetzky, responsable de la escritura y dirección de Sacrificios. La distinción representa un nuevo impulso para la producción, que previamente había recorrido festivales internacionales y conseguido premios en distintas categorías.

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La película llamó la atención por su propuesta narrativa, que incorpora elementos de la mitología prehispánica dentro de una historia contemporánea marcada por el dolor de un padre que enfrenta la muerte de su hijo.

Su presentación en Mórbido Film Fest también representó un momento significativo para el cineasta, quien encontró en el Museo Nacional de Antropología un espacio relacionado con las referencias culturales que dieron origen al proyecto.

Pablo Guisa Koestinger, director de Grupo Mórbido, destacó la importancia de llevar el festival a este recinto después de 19 años de trayectoria. Asimismo, describió la producción como una propuesta diferente dentro del cine de género nacional y consideró que representa una aportación al cine mexicano en general.

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La película Sacrificios, de Mauricio Chernovetzky y Alexander Ioshpe, obtuvo el premio a Mejor Guion en FERATUM 2026, tras su recorrido por festivales internacionales

Por su parte, Mariana Toledo Mendieta, subdirectora de Promoción Cultural del Museo Nacional de Antropología, señaló que la película recupera elementos de una cosmovisión antigua y los vincula con sentimientos universales, como el duelo y la pérdida.

El recorrido internacional de la película de Mauricio Chernovetzky

Antes de su estreno en México, Sacrificios participó en festivales cinematográficos de cinco países y acumuló reconocimientos que fortalecieron su presencia fuera del territorio nacional.

Entre sus principales resultados destacan:

Estados Unidos: obtuvo el Premio del Público en la sección Dark Matters del Austin Film Festival 2025.

Brasil: participó en la competencia Iberoamericana de Fantaspoa.

Chile: Jorge A. Jiménez recibió el premio a Mejor Actor en FIXION Fest 2026 por su trabajo en la película.

Reino Unido: fue nominada al Roger Corman Award for Best Horror Feature en el Raindance Film Festival.

Alemania: formó parte de la competencia oficial del Oldenburg International Film Festival.

A estos reconocimientos se suma ahora el premio a Mejor Guion en FERATUM 2026, además de su presentación nacional en Mórbido Film Fest.

La película Sacrificios, de Mauricio Chernovetzky y Alexander Ioshpe, obtuvo el premio a Mejor Guion en FERATUM 2026, tras su recorrido por festivales internacionales

Mictlantecuhtli, una de las inspiraciones de Sacrificios

La relación entre la película y la cultura mesoamericana tuvo un papel importante durante su presentación en el Museo Nacional de Antropología. Uno de los elementos centrales de la historia es Mictlantecuhtli, deidad mexica asociada con la muerte y el inframundo.

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Durante la premiere, Mauricio Chernovetzky explicó que la idea de realizar la película surgió de una experiencia personal que tuvo hace 12 años, cuando visitó México y recorrió el Museo del Templo Mayor.

El director recordó que las representaciones de esta deidad le causaron una impresión profunda y despertaron su interés por desarrollar una historia alrededor de esa figura.

Chernovetzky, quien nació en México, pero vivió durante varios años en Los Ángeles, relató que aquel encuentro con las imágenes del mundo prehispánico fue el comienzo de un proyecto que terminó por acercarlo nuevamente a sus raíces.

El cineasta también agradeció a Pablo Guisa por impulsar una presentación especial para la película y buscar un espacio distinto para su exhibición. Al finalizar su intervención, expresó su deseo de que la historia lograra conmover al público.

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De qué trata la película Sacrificios

Sacrificios cuenta la historia de Juan, un padre que atraviesa el dolor por la pérdida de su hijo. A partir de esta situación, la producción desarrolla una trama que mezcla el suspenso sobrenatural con el terror psicológico y el drama.

La mitología mesoamericana funciona como uno de los elementos narrativos de la película, particularmente a través de las referencias a Mictlantecuhtli y al inframundo mexica.

Mauricio Chernovetzky escribió y dirigió el filme, con Alexander Ioshpe como coguionista. La producción estuvo a cargo de Chernovetzky, Ernesto Martínez y Jessica Villegas Lattuada, mientras que Jairo Sifuentes participó como coproductor, bajo el sello de Balthus Films.

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El elenco está integrado por Jorge A. Jiménez, Frida Astrid, Costanza Andrade, Siddhartha Tonalli, Fermín Martínez, Moisés Arizmendi, Sergio “Checo” Rubio y Noé Hernández, quien participó en La Captura, junto a Poncho Herrera.

Con su reconocimiento en FERATUM 2026 y su presentación en uno de los recintos culturales más importantes de México, Sacrificios consolida una trayectoria que comenzó con una inspiración vinculada a las raíces del cineasta y que encontró eco en festivales internacionales especializados en cine de género.