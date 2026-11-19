La presencia de ‘Camino a casa’ coincide con la intención de abrir espacios a historias que exploran realidades poco representadas. Foto: Cortesía

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¿Qué sucede detrás del escenario cuando los protagonistas de una obra de teatro son personas con discapacidad visual? ¿Cómo construyen sus personajes, se preparan para salir a escena y enfrentan los desafíos de una profesión en la que suelen encontrar barreras? Estas son algunas de las preguntas que aborda ‘Camino a casa’, el documental mexicano dirigido por Arturo Mendicuti Barroeta que tendrá su estreno en la edición 19 del Festival de Cine Documental Mexicano Zanate.

La producción sigue a Chucho, Erika, Marco y Cristian, cuatro actores con discapacidad visual que forman parte de la compañía Teatro Ciego, durante una gira por diferentes ciudades de México. A través de sus experiencias cotidianas, la película se acerca a una faceta de sus vidas que va más allá de las presentaciones: los ensayos, los trayectos, la convivencia y las dificultades que implica sostener una carrera artística.

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El largometraje forma parte de la competencia por el Gran Premio Zanate, dentro de la categoría de largometraje documental. Su estreno en Colima representa una oportunidad para conocer el trabajo de estos intérpretes desde una perspectiva que no se limita a su condición visual, sino que pone atención en sus historias personales, sus relaciones y su oficio.

‘Camino a casa’: un documental sobre la vida de cuatro actores con discapacidad visual

Lejos de limitarse a registrar las presentaciones teatrales, ‘Camino a casa’ propone una mirada a la vida de sus protagonistas durante los momentos que habitualmente permanecen fuera de la vista del público. La cámara acompaña a Chucho, Erika, Marco y Cristian en los trayectos, las conversaciones, los ensayos y las situaciones que atraviesan mientras llevan su trabajo artístico a distintos espacios del país.

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La película muestra que el oficio de actuar no comienza ni termina cuando se abre el telón. También está presente en las horas de preparación, en las discusiones sobre una escena, en la convivencia durante los viajes y en las dificultades que implica sostener un trabajo dentro de una industria cultural que no contempla las necesidades de las personas con discapacidad.

De acuerdo con la sinopsis del proyecto, el documental registra momentos de humor, enojo, convivencia y crisis existenciales. La intención es mostrar a sus protagonistas desde su cotidianidad, con sus distintas personalidades y experiencias, sin reducir sus identidades a su discapacidad visual.

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Los cuatro intérpretes trabajan en escenarios de características muy distintas: desde grandes teatros hasta pequeños bares y espacios callejeros. Durante la gira, también repasan sus textos dentro de una camioneta, ensayan en habitaciones de hotel y comparten momentos de convivencia entre una presentación y otra.

Foto: Cortesía

Estas situaciones permiten observar cómo se desarrolla su trabajo lejos de los recintos culturales y cómo las relaciones personales también forman parte de la experiencia de compartir una profesión. La cámara se mantiene cerca del grupo para registrar tanto las exigencias de su actividad como los vínculos que han construido.

Otro aspecto relevante de la producción es la adaptación de una escena teatral al lenguaje cinematográfico. En este proceso, los intérpretes y el director desarrollaron una forma de trabajo conjunta a partir de la escucha, el tacto y el ritmo, elementos que adquieren importancia en la construcción de una experiencia artística en la que la percepción visual no ocupa el lugar central.

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La película tiene una duración de 70 minutos y cuenta con audiodescripción, recurso de accesibilidad que permite incorporar información visual relevante mediante una narración sonora.

La producción estuvo a cargo de Isabel Vaca y Arturo Mendicuti, a través de Caribou Visual Studio. Además de dirigir el documental, Mendicuti participa como productor de otra película presente en la programación del encuentro: ‘Forensita’, de Pablo Vaca.

Teatro Ciego: una compañía que promueve la inclusión mediante las artes escénicas

Teatro Ciego es una compañía mexicana fundada en enero de 2007, integrada por actores ciegos y personas con baja visión. Su trabajo busca promover la inclusión de personas con discapacidad visual a través de las artes escénicas, así como fomentar una cultura teatral basada en el respeto y la equidad de oportunidades.

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Una de las características principales de sus espectáculos es que se desarrollan en completa oscuridad. De esta manera, el público deja de depender de la vista y se convierte principalmente en escucha, mientras que los sonidos, las palabras y las sensaciones táctiles y olfativas adquieren protagonismo.

La agrupación también busca que la oscuridad, el sonido, la palabra y la imaginación sean elementos centrales de sus propuestas artísticas. Su trayectoria incluye diferentes montajes y temporadas en recintos culturales del país.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

En este contexto, ‘Camino a casa’ extiende esa exploración al cine documental: en lugar de concentrarse únicamente en las obras, muestra a los artistas como trabajadores, compañeros y personas con inquietudes, conflictos y aspiraciones propias.

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Colima recibe la edición 19 del encuentro documental

El Festival de Cine Documental Mexicano Zanate es un encuentro independiente dedicado a promover y exhibir producciones documentales nacionales. Su edición número 19 se celebra del 15 al 21 de noviembre de 2026 en Colima, con una programación que reúne películas de diferentes realizadores y propuestas cinematográficas.

De acuerdo con su presentación institucional, el festival apuesta por el documental como un cine transformador, reflexivo e incluyente, capaz de funcionar como reflejo de la sociedad y de las experiencias individuales. La organización también destaca la diversidad temática y narrativa como parte de su identidad.

Más allá de las proyecciones, Zanate desarrolla actividades para fortalecer la formación de públicos y apoyar la producción documental, particularmente en el estado de Colima. Entre sus proyectos complementarios se encuentran:

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Residencia Zanate: espacio de formación de verano dirigido a documentalistas, que ofrece un entorno para desarrollar proyectos cinematográficos.

Nosotras Contamos: talleres de documental colaborativo realizados por y para mujeres, en colaboración con la colectiva Fuego en los Ojos .

Docs&Rock: iniciativa que combina proyecciones de documentales con presentaciones musicales.

Zanateca: espacio de exhibición continua que organiza cineclubes, conversatorios, conciertos y proyecciones itinerantes.

La independencia del encuentro es otro de los elementos que destaca su organización, pues le permite mantener libertad editorial en la selección de contenidos y en las propuestas cinematográficas que integran su programación.

En ese sentido, la presencia de ‘Camino a casa’ coincide con la intención de abrir espacios a historias que exploran realidades poco representadas y que permiten acercarse a experiencias sociales desde una perspectiva cinematográfica.

Selección oficial: las películas que compiten en el Festival Zanate 2026

La selección oficial de la edición 19 está integrada por producciones distribuidas en cuatro categorías: Gran Premio Zanate (largometraje), Premio Zanate Corto/Medometraje, Premio Zanate Universitario y Premio Zanate Colima.

En la competencia por el Gran Premio Zanate se encuentran 13 largometrajes, entre ellos ‘Camino a casa’, de Arturo Mendicuti Barroeta. Los títulos seleccionados son:

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‘Al Tiempo le da Hipo’ , de Carlos Matsuo.

‘Camino a Casa’ , de Arturo Mendicuti Barroeta.

‘Carta con dirección desconocida’ , de Andrea Campos Castillo y Marilyn Escobar Martínez.

‘El baile de las ánimas’ , de Ramón Llaven.

‘Forensita’ , de Pablo Vaca.

‘La misma sangre’ , de Ángel Linares.

‘Los sueños que compartimos’ , de Valentina Leduc Navarro.

‘Me niego rotundamente’ , de Nina Wara Carrasco Gómez.

‘Nuestro cuerpo es una estrella que se expande’ , de Tania Hernández Velasco y Semillites Hernández Velasco.

‘Odisea Nacional’ , de Mariano Rentería Garnica.

‘Querida Fátima’ , de la colectiva Varinia.

‘Reportaje’ , de Nicolás Gutiérrez Wenhammar.

‘Vidas en la Orilla’, de Lucía Gajá.

Por su parte, la categoría Premio Zanate Corto/Medometraje reúne diez producciones:

‘Antes de que nos olviden’, de Sebastián Molina Ruiz.

‘¿Cómo logran las aves volar y no caerse?’, de Ricardo Antonio Melchor Cruz.

‘La Mar’, de Jean Chapiro.

‘La Miel y la Herida’, de Sergio Ruiz Velasco.

‘Las tripas de la Señora Tagle’, de Mariana Mendivil.

‘Miriam’, de Karla Condado.

‘Nadie recuerda ese film’, de Andrés Pulido Esteva.

‘Tuvimos el deseo de romperlo todo’, de Daniel Hernández Delgadillo.

‘Valle de lamentos’, de José-Luis Rangel.

‘Voces del Bosque’, de Teresa Camou Guerrero y Arturo López Pio.

La competencia universitaria contempla cinco trabajos:

‘Al extremo opuesto’, de Pepe Montes.

‘La gorda espejo’, de María José Gutiérrez y Diego Dávalos.

‘La otra pirámide de Cholula’, de Alonso Velasco.

‘Mapas desde adentro’, de Laura Cristina Aguilera Villavicencio.

‘…y vi tu nombre en el polvo de las casas’, de Isay Peña.

Finalmente, el Premio Zanate Colima incluye tres producciones:

‘Atlético Mina FC’, de Germán Figueroa Michel.

‘Ensayo sobre la Neuritis Óptica’, de Aura Benavides.

‘Me volví a acordar de ti’, de Dana Cervantes.

La diversidad de historias y formatos permite que la programación reúna distintas aproximaciones a la realidad mexicana. En ese panorama, ‘Camino a casa’ coloca en primer plano las experiencias de cuatro artistas que, desde el teatro, han construido una trayectoria profesional y una forma de relacionarse con el mundo.

Su llegada a Zanate representa una oportunidad para que el público conozca el trabajo de Teatro Ciego desde otra perspectiva y se acerque a las experiencias que existen detrás de cada función: las relaciones humanas, el esfuerzo creativo y las condiciones que atraviesan quienes buscan abrirse camino en el ámbito cultural.

‘Camino a casa’ competirá por el máximo reconocimiento del festival junto a las otras 12 producciones de la categoría de largometraje.