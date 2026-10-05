Atlanta Falcons vs New Orleans Saints: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football de la Semana 4 de la NFL desde México

Para recordar a las víctimas afectadas por el huracán Katrina hace 21 años, habrá un homenaje durante el juego de esta noche donde ambos equipos rendirán memoria a las personas que lamentablemente perdieron la vida. (Infobae México: Jovani Pérez)

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Atlanta Falcons se enfrentará a los New Orleans Saints este lunes 5 de octubre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) desde el Caesars Superdome para cerrar la Semana 4 de la NFL con el tradicional juego de Monday Night Football.

Este duelo resultará determinante para las aspiraciones de ambos equipos rumbo a los playoffs. Las dos escuadras forman parte de la División Sur de la Conferencia Nacional, por lo que el resultado también tendrá impacto directo en la pelea dentro de su sector.

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La rivalidad divisional agrega presión al encuentro, ya que una victoria podría marcar diferencias en la clasificación al final de temporada.

Homenaje a los afectados por el Huracán Katrina

El Superdome funcionó como albergue para las personas afectadas por el Huracán Katrina. (Mario Tama)

Han pasado 21 años desde el desastre que provocó el Huracán Katrina en Nueva Orleans. La tragedia permanece en la memoria de la ciudad y también de los Saints, que prepararon una serie de actos especiales para conmemorar la fecha durante su partido de este lunes ante los Atlanta Falcons.

En agosto de 2005, Katrina inundó cerca del 80% de Nueva Orleans, dejó más de 1,300 personas muertas y obligó a miles de habitantes a abandonar sus hogares en busca de refugio. El Superdome, estadio de los Saints, recibió a más de 20,000 personas afectadas por la emergencia.

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Las consecuencias también obligaron al equipo a disputar sus partidos como local fuera de Louisiana. Los Saints utilizaron el Giants Stadium, en Nueva Jersey; el Alamodome, en San Antonio, Texas, y el Tiger Stadium de LSU mientras se realizaban las labores de recuperación en el Superdome.

El equipo volvió a jugar en su estadio hasta la Semana 3 de la temporada 2006. En aquella ocasión recibió a los Falcons y los venció 23-3, en un partido que fue más allá del resultado deportivo. La noche representó el regreso de la franquicia a Nueva Orleans y se convirtió en un símbolo para la ciudad tras la devastación causada por el huracán.

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Dos décadas después, los Saints volverán a enfrentar a Atlanta en una fecha cargada de significado. Champions Square, la zona ubicada junto al Superdome donde se realizan las actividades previas a los partidos, abrirá desde las 16:00 horas con experiencias interactivas y dinámicas para los aficionados.

Irma Thomas, conocida como la Reina del Soul de Nueva Orleans, interpretará el himno nacional de Estados Unidos. Trombone Shorty & Orleans Avenue, agrupación local de jazz, estará a cargo del espectáculo de medio tiempo.

Además, Steve Gleason y Curtis Deloatch, exjugadores de los Saints que formaron parte de aquel triunfo ante los Falcons en 2006, asistirán al encuentro para recibir un reconocimiento.

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Los Saints buscan su segunda victoria de la temporada

Tyler Shough busca guiar a los Saints hacia su segunda victoria. (Matthew Hinton-Imagn Images)

A pesar de registrar una victoria y dos derrotas, los New Orleans Saints han dado señales positivas durante el inicio de la temporada. Tyler Shough, su mariscal de campo titular, ha tenido un desempeño destacado y, antes del comienzo de la Semana 4, lideraba la NFL con 917 yardas por pase.

El único triunfo de los Saints llegó como visitantes ante los Baltimore Ravens. Aunque el equipo cayó frente a los Detroit Lions y los Las Vegas Raiders, en ambos partidos se mantuvo a una sola posesión de alcanzar a sus rivales.

El principal problema de Nueva Orleans ha recaído en la defensa, que recibió una cantidad importante de puntos en sus tres encuentros. En cambio, la ofensiva ha sido una de las mejores de la NFL y muestra una notable mejoría en comparación con las temporadas anteriores.

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Penix Jr tendrá su segunda titularidad de la temporada

Michael Penix Jr vence en su primer juego de la temporada a los Green Bay Packers. (Jeff Hanisch-Imagn Images)

Los Atlanta Falcons tuvieron un inicio de temporada complicado al perder sus primeros dos partidos con Cooper Rush como su tercer mariscal de campo titular. La ofensiva tuvo dificultades para encontrar ritmo y aprovechar a sus principales opciones en el ataque aéreo.

El panorama cambió con el regreso de Michael Penix Jr. En su primera titularidad de la campaña, el quarterback llevó a Atlanta a una victoria como visitante ante los Green Bay Packers, resultado que devolvió confianza al equipo.

La recuperación de Penix Jr. podría ser determinante para el resto de la temporada. Los Falcons esperan que su presencia permita una mayor conexión con jugadores como Kyle Pitts y Drake London, quienes no han logrado tener el impacto esperado durante las primeras semanas.

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Cuándo y dónde ver en vivo desde México

El encuentro entre los Atlanta Falcons y los New Orleans Saints podrá seguirse este lunes 5 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN 2, Disney+ y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.