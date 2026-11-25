Durazo espera elecciones sin enfrentamientos políticos. (Gobierno Sonora)

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El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se pronunció sobre las aspiraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas para contender por la gubernatura del estado en las elecciones de 2027 y afirmó que cualquier ciudadano tiene derecho a buscar un cargo de representación popular.

Luego de que el senador de Movimiento Ciudadano (MC) anunciara su intención de competir por el gobierno de Sonora, el mandatario estatal señaló que corresponde a las autoridades electorales revisar que quienes participen cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

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Durante su conferencia de prensa, Durazo sostuvo que el Gobierno estatal no forma parte del proceso electoral, por lo que su responsabilidad será respetar el desarrollo de la contienda y evitar intervenir en las aspiraciones de los distintos actores políticos.

Durazo reconoce derecho de Colosio Riojas a buscar la gubernatura de Sonora

El mandatario señaló que las aspiraciones políticas de Colosio Riojas forman parte de los derechos que tienen los ciudadanos en un sistema democrático.

Durazo reconoce las aspiraciones del senador emecista. (@colosioriojas)

En ese sentido, evitó cuestionar la decisión del legislador emecista y recordó que serán las autoridades electorales las encargadas de verificar el cumplimiento de las condiciones legales para participar en la competencia por un cargo público.

“Toda ciudadana, todo ciudadano, tiene derecho a aspirar a una representación popular. Corresponde a las autoridades electorales verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello”, expresó.

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Durazo también indicó que el Gobierno de Sonora debe mantenerse al margen de las decisiones partidistas y de las definiciones de quienes busquen participar en las próximas elecciones.

Alfonso Durazo promete respeto hacia los aspirantes de 2027

Al referirse a la manera en que se conducirá durante el proceso electoral, el gobernador aseguró que mantendrá una postura de respeto hacia todos los participantes, sin recurrir a descalificaciones o confrontaciones públicas.

Durazo descarta descalificaciones contra los aspirantes. (Sonora)

El mandatario explicó que esta posición responde tanto a sus convicciones personales como a su visión sobre la convivencia política en la entidad.

“En lo personal, por convicción personal histórica, me conduciré de manera respetuosa y civilizada con cada una y cada uno de los participantes, sin descalificaciones ni estridencias para ninguno ni contra ninguno de ellos”, afirmó.

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Asimismo, manifestó que espera que las próximas elecciones se desarrollen de manera ordenada y que los distintos partidos y aspirantes mantengan una conducta que contribuya a generar confianza entre la población.

¿Qué espera Durazo del proceso electoral en Sonora?

El gobernador consideró que la contienda rumbo a 2027 será una oportunidad para que los actores políticos demuestren madurez en el desarrollo de sus actividades públicas.

El mandatario llama a evitar descalificaciones entre los participantes. (INE)

Aunque reconoció que en Sonora existen diferencias y problemas, sostuvo que la entidad ha mantenido una dinámica política sin enfrentamientos mayores.

Entre los aspectos que destacó sobre el próximo proceso electoral se encuentran:

Respeto a la competencia: el Gobierno estatal deberá mantenerse al margen de las decisiones de los partidos y sus aspirantes.

Participación ciudadana: cualquier persona tiene derecho a buscar un cargo de elección popular, siempre que cumpla los requisitos legales.

Madurez política: los participantes deberán conducirse sin descalificaciones ni confrontaciones.

Certeza electoral: la contienda deberá generar confianza entre las y los sonorenses.

Orden en el proceso: las actividades políticas deberán desarrollarse sin enfrentamientos mayores.

Durazo añadió que el comportamiento del propio Gobierno estatal también será importante para alcanzar ese objetivo.

“Esperamos que esta contienda permita mostrar a todos los actores políticos, y aquí sí incluido el propio Gobierno del Estado, una gran madurez política que dé certidumbre, que dé certeza y confianza a las y los sonorenses”, señaló.

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El mandatario pide madurez política tanto a los aspirantes como al Gobierno estatal. (Sonora)

Colosio Riojas solicita licencia al Senado para buscar Sonora en 2027

Las declaraciones del gobernador se producen después de que Luis Donaldo Colosio Riojas anunciara que buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano para competir por la gubernatura de Sonora, entidad donde nació.

El legislador confirmó el 24 de noviembre que presentó su solicitud de licencia al Senado de la República, con efectos a partir del jueves 26 de noviembre, para separarse de sus funciones legislativas.

Un día antes, Colosio Riojas difundió un video en redes sociales con el mensaje “Sonora, no hay marcha atrás”, en el que confirmó que aceptó la invitación de su partido para participar en la contienda interna rumbo a las elecciones de 2027.

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En su mensaje, explicó que tomó la decisión después de reflexionar sobre su trayectoria política y el impacto que esta tiene en su vida familiar. También recordó a sus padres, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas.

Con este anuncio, el senador inicia una nueva etapa en su trayectoria política, ahora con la intención de competir por el gobierno de su estado natal, actualmente encabezado por Alfonso Durazo, de Morena.