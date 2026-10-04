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Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: en qué disciplinas ya clasificó México y en cuáles ya no puede participar

Restan 46 disciplinas en las que atletas y selecciones mexicanas deberán competir por las plazas disponibles

Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial.
México comienza a perfilar su delegación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)
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México comienza a perfilar su delegación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. A menos de dos años de la inauguración, algunas rutas de clasificación ya quedaron cerradas y otras apenas entran en su etapa decisiva.

El país no tendrá representación en béisbol, críquet T20 y lacrosse sixes. En esta última disciplina, las selecciones mexicana femenil y varonil quedaron fuera del Campeonato Mundial de 2027 tras sus resultados en el Panamericano de Oshawa, Canadá. Ese torneo será la principal vía de clasificación hacia LA 2028, por lo que México perdió la posibilidad de disputar una plaza olímpica.

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Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial.
Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)
Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial.
Mexico busca su pase a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2026 en este mundial. (IG Federación Mexicana de Fútbol Americano)

El flag football y el futbol aparecen, hasta ahora, como los deportes de conjunto en los que México ya aseguró al menos una representación olímpica. El recuento no implica necesariamente que el país tenga boleto en las ramas femenil y varonil de cada disciplina, sino que contará con presencia en alguno de sus torneos.

La situación todavía puede cambiar de forma amplia. Restan 46 disciplinas en las que atletas y selecciones mexicanas deberán competir por las plazas disponibles mediante campeonatos mundiales, torneos continentales, rankings y eventos clasificatorios.

La definición de esos boletos marcará el tamaño y la composición de la delegación mexicana en Los Ángeles 2028. Cada disciplina mantiene calendarios y criterios propios, por lo que las clasificaciones se irán confirmando en distintos momentos durante 2026, 2027 y los meses previos a los Juegos.

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La Selección Mexicana Sub-20 inicia un nuevo ciclo en el clasificatorio de Concacaf en la búsqueda de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial Sub-20 de 2027. (X/ @miseleccionsubs)
La Selección Mexicana Sub-20 inicia un nuevo ciclo en el clasificatorio de Concacaf en la búsqueda de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial Sub-20 de 2027. (X/ @miseleccionsubs)

¿Cómo fue la última participación de México en los Juegos Olímpicos?

Como antecedente, México llegará a Los Ángeles 2028 después de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. La delegación nacional compitió en 24 deportes y cerró la justa con cinco medallas: tres de plata y dos de bronce.

Prisca Awiti obtuvo la primera medalla olímpica para México en judo al conquistar la plata en la categoría de -63 kilogramos. En clavados, Osmar Olvera y Juan Celaya consiguieron el segundo lugar en trampolín sincronizado de 3 metros, mientras que Olvera también ganó bronce en la prueba individual de la misma especialidad.

Marco Verde sumó otra plata para la delegación mexicana en boxeo, dentro de la categoría de 71 kilogramos. El tiro con arco aportó el otro bronce, con Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz en la competencia femenil por equipos. México terminó en el puesto 65 del medallero general de París 2024.

Foto de archivo de Marco Verde (azul) durante la pelea por la medalla de plata en la categoría de los 71 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París. Estadio Roland-Garros, París, Francia. 9 de agosto de 2024. REUTERS/Peter Cziborra
Foto de archivo de Marco Verde (azul) durante la pelea por la medalla de plata en la categoría de los 71 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París. Estadio Roland-Garros, París, Francia. 9 de agosto de 2024. REUTERS/Peter Cziborra
Foto de archivo del boxeador mexicano Marco Verde tras ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Estadio Roland-Garros, París, Francia. 9 de agosto de 2024. REUTERS/Pilar Olivares
Foto de archivo del boxeador mexicano Marco Verde tras ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Estadio Roland-Garros, París, Francia. 9 de agosto de 2024. REUTERS/Pilar Olivares

¿Cómo se perfila México para llegar a los Juegos Olímpicos?

Por ahora, México se perfila hacia los próximos Juegos Olímpicos con resultados que muestran un avance en distintas disciplinas. El país cuenta con un ciclista de élite ubicado entre los cinco mejores del mundo, además de seis campeones mundiales vigentes en deportes olímpicos.

Sep 20, 2026; Montreal, Quebec, Canada; Isaac del Toro (MEX) competes in the Men individual time trial at the UCI Road World Championships. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images
Sep 20, 2026; Montreal, Quebec, Canada; Isaac del Toro (MEX) competes in the Men individual time trial at the UCI Road World Championships. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images

La delegación también registra más de 20 medallas en campeonatos mundiales durante el actual ciclo olímpico. A ello se suma el récord de oros conseguido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Juegos Panamericanos.

Estos resultados colocan a México con una base competitiva para buscar clasificaciones olímpicas y aspirar a mejores posiciones en la próxima justa.

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