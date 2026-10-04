Mateo Chávez le explica a Jorge Campos la jugada por la que fue expulsado ante EEUU

La Selección Mexicana cayó 0-3 frente a los Estados Unidos en su tercer partido amistoso de la Fecha FIFA (X: @claudialvsjoe)

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La expulsión de Mateo Chávez marcó parte del segundo tiempo en el duelo entre la Selección Mexicana y Estados Unidos. El lateral del AZ Alkmaar recibió la tarjeta roja luego de un choque con Berhalter, una acción que dejó al Tricolor con un hombre menos.

Al término del partido, Chávez fue visto en una conversación con Jorge Campos. El futbolista mexicano le explicó al exportero cómo se desarrolló la jugada que derivó en su salida del campo.

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Durante la charla, el defensor recreó el movimiento y señaló la forma en que se produjo el contacto con el jugador estadounidense.

Cómo fue la expulsión de Mateo Chávez

La Selección Mexicana cayó 0-3 frente a los Estados Unidos en su tercer partido amistoso de la Fecha FIFA. (X/ @miseleccionmxEN)

Mateo Chávez fue expulsado al minuto 67 del partido entre México y Estados Unidos, luego de un altercado con Berhalter. Ambos futbolistas disputaban una jugada cuando el lateral mexicano se encaró con su rival.

Durante el intercambio, Chávez golpeó el rostro del jugador estadounidense con las manos. El árbitro observó la acción y mostró la tarjeta roja directa al defensor del AZ Alkmaar.

El jugador mexicano había ingresado para el segundo tiempo, pero su participación concluyó antes de lo previsto. La expulsión dejó al Tricolor con diez elementos durante más de 20 minutos.

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Después del encuentro, Chávez habló con Jorge Campos y recreó la jugada que provocó su salida. El lateral explicó el movimiento y mostró cómo se produjo el contacto con Berhalter.

México afrontó el cierre del partido en inferioridad numérica ante Estados Unidos. El conjunto estadounidense aprovechó el escenario y se impuso 3-0, un resultado que dejó sin margen de reacción al equipo mexicano.

México pierde ante Estados Unidos y aparecen las críticas de la afición

La Selección Mexicana cayó ante los Estados Unidos por 3-0. (IMAGN IMAGES/Allan Henry)

La Selección Mexicana no tiene su mejor actuación la noche de este sábado y cae 3-0 ante Estados Unidos. El equipo mantiene problemas para encontrar un funcionamiento sólido bajo el mando de Rafa Márquez.

El Tri muestra dificultades en varios sectores de la cancha, en especial en defensa. Tala Rangel comete dos errores que derivan en goles del conjunto estadounidense y condicionan el desarrollo del partido.

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Pese al resultado, el encuentro también sirve para probar futbolistas durante esta nueva etapa del combinado nacional. Rafa Márquez continúa con la búsqueda de una base y de un estilo de juego para los próximos compromisos.

El proceso del técnico mexicano todavía no conoce la victoria. La Selección registra dos empates, ante Colombia y Perú, además de la derrota frente a Estados Unidos.

Cuándo es el siguiente encuentro de México

La Selección Mexicana cerrará su mini gira enfrentando a Chile (X@miseleccionmx)

La Selección Mexicana, dirigida por Rafael Márquez, vuelve a la actividad este martes 6 de octubre ante Chile. El encuentro será el cuarto del combinado nacional dentro de este nuevo proceso.

El partido se juega a las 20:30 horas en el Los Ángeles Memorial Coliseum, en California, Estados Unidos. México y Chile se enfrentan con planteles de nueva generación, como parte de los proyectos que ambos equipos construyen rumbo a sus próximos compromisos internacionales.

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