México

El Bogueto abandona concierto en Veracruz tras altercado con un fan y desata polémica en redes

La presentación terminó antes de lo previsto luego de un intercambio con una persona del público que quedó registrado en video

(Instagram: @elbogueto)
(Instagram: @elbogueto)
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La noche de reguetón que El Bogueto tenía programada en Veracruz, terminó envuelta en una escena inesperada. Durante la presentación se produjo un intercambio con una persona que se encontraba entre el público y después el cantante decidió abandonar el escenario. El episodio quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa al intérprete lanzar una botella de agua hacia la zona donde se encontraba el público. La situación tomó otro rumbo cuando una asistente devolvió la la acción hacía el escenario. El gesto provocó una reacción de molestia por parte del artista, quien decidió retirarse y dar por terminada su participación antes de lo que esperaban quienes acudieron al espectáculo.

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La escena provocó desconcierto entre los asistentes, pues la expectativa era disfrutar de la presentación completa. Hasta ahora, el material disponible permite observar el intercambio y el desenlace, pero no muestra todo lo que pudo haber ocurrido antes de ese momento.

Una presentación que terminó en tensión

Durante una presentación en vivo, el cantante El Bogueto interpretaba sus temas cuando un asistente arrojó un líquido hacia el escenario. Tras el incidente, el artista caminó hacia la parte posterior de la tarima acompañado por miembros de seguridad y personal de producción, retirándose del evento mientras los asistentes registraban lo ocurrido con sus teléfonos móviles.

El episodio ocurrió durante una presentación de El Bogueto, el cantante formaba parte de la programación artística y llegó al escenario para encontrarse con un público que esperaba una noche de música urbana.

La interacción entre artista y asistentes cambió cuando apareció la botella. El Bogueto la lanzó agua hacia la multitud y una persona del público respondió aventando agua al escenario.

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Después de recibir lo mismo, el cantante decidió retirarse. Para quienes estaban presentes, la decisión significó el final inesperado de la presentación. En redes sociales comenzaron a aparecer videos del momento y comentarios de asistentes inconformes por la interrupción, aunque las imágenes por sí solas no permiten determinar todas las circunstancias que llevaron al intercambio.

¿Quién es El Bogueto y por qué su nombre genera tanta atención?

El Bogueto -México- 12 septiembre
(Zurisaddai González/Infobae)

El Bogueto es el nombre artístico de Armando Antonio Toledo Rosas, intérprete identificado con la escena del reguetón mexicano. Su propuesta se ha desarrollado alrededor de los sonidos urbanos y de una identidad ligada al llamado reguetón mexa, movimiento que ha encontrado una audiencia importante entre las nuevas generaciones.

Durante su carrera, el cantante ha conseguido que varias de sus canciones se conviertan en parte de su carta de presentación, entre ellas “Cuando No Era Cantante”. Su crecimiento le ha permitido pasar de los espacios propios de la escena urbana a escenarios de mayor exposición, festivales y eventos masivos, aumentando también la atención que recibe cada una de sus presentaciones.

En 2026, su actividad profesional continúa en expansión. El Bogueto ha participado en eventos de gran convocatoria y mantiene presencia dentro de la agenda musical nacional.

Del perreo a la polémica: el episodio que ahora circula en redes

El Bogueto -México- 12 septiembre
(Zurisaddai González/Infobae)

La controversia alrededor del concierto no se encuentra relacionada con una nueva canción o una presentación especial, sino con la forma en que terminó el espectáculo. El intercambio de la botella se convirtió en el elemento central de los videos que comenzaron a compartirse, mientras los usuarios discutían sobre los límites que pueden existir entre un artista y quienes se encuentran frente al escenario.

El Bogueto no ha dado, hasta el momento, una explicación pública detallada sobre este episodio que permita conocer qué ocurrió antes de las imágenes que circulan. Esa ausencia de contexto hace necesario separar lo que puede observarse directamente de las interpretaciones que han surgido en internet.

Para El Bogueto, el incidente llega en una etapa de creciente una actual exposición profesional. Su nombre ha ganado espacio dentro de la música urbana mexicana y sus presentaciones reúnen cada vez más atención. En esta ocasión, sin embargo, una botella de agua terminó robándose el protagonismo.

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