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Rodrigo Huescas vuelve a jugar con el Copenhague después de un año

El regreso de Huescas se produjo tras un período sin minutos desde el 1 de octubre de 2025

Rodrigo Huescas volvió a jugar con el Copenhague después de una ausencia de poco más de un año (X@FCKobenhavn)
Rodrigo Huescas volvió a jugar con el Copenhague después de una ausencia de poco más de un año (X@FCKobenhavn)
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Rodrigo Huescas volvió a jugar con el Copenhague después de una ausencia de poco más de un año. El defensor mexicano, de 23 años, fue titular este domingo en un amistoso frente al Hamburgo de Alemania.

El regreso de Huescas se produjo tras un período sin minutos desde el 1 de octubre de 2025, cuando participó ante Qarabag en la UEFA Champions League. En el duelo de preparación de esta mañana, el mexicano recuperó un lugar desde el inicio en la formación del conjunto danés.

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Rodrigo Huescas sufre rotura de ligamento cruzado y queda fuera de la temporada con Copenhague. Imagen de Gaston Szerman, FCK Media
Rodrigo Huescas sufre rotura de ligamento cruzado y queda fuera de la temporada con Copenhague. Imagen de Gaston Szerman, FCK Media

¿Cuándo podría ser el siguiente partido de Huescas?

Tras su regreso, se espera que Rodrigo Huescas retome la actividad oficial con el Copenhague en la Superliga de Dinamarca.

El equipo danés lidera la clasificación con 24 puntos después de nueve jornadas. Su próximo compromiso será el domingo 11 de octubre, cuando visite al Midtjylland por la décima fecha del torneo.

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El lateral admitió haber conducido a 110 km/h en una zona de 50 y espera su sentencia el 5 de mayo; medios especulan con una posible deportación

¿Cómo fue la lesión de Huescas?

Rodrigo Huescas sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 1 de octubre de 2025, durante el partido de la UEFA Champions League entre Copenhague y Qarabağ FK.

El mexicano permanecía fuera de las canchas desde aquella lesión, que lo marginó por más de un año y le impidió ser considerado para la Copa del Mundo 2026. Antes del incidente, era uno de los titulares del entonces entrenador de México, Javier Aguirre.

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Trayectoria de Huescas

En la temporada 2025/2026, disputó 10 encuentros con Copenhague en la Superliga, sin goles, cuatro asistencias, una amarilla y ninguna roja.

Durante 2024/2025, también con Copenhague, jugó 19 partidos en la Superliga, anotó un gol, dio dos asistencias, recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado.

Foto de archivo de Rodrigo Huescas (blanco) durante un partido con el Copenhague. Stamford Bridge, Londres, Gran Bretaña. 13 de marzo de 2025. Action Images via Reuters/Andrew Boyers
Foto de archivo de Rodrigo Huescas (blanco) durante un partido con el Copenhague. Stamford Bridge, Londres, Gran Bretaña. 13 de marzo de 2025. Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Con Cruz Azul, sumó 39 partidos en la Liga MX en 2023/2024, con dos goles, ocho asistencias, cuatro amarillas y ninguna roja. En 2022/2023 registró 31 apariciones, cuatro tantos, cinco pases de gol, una amonestación y sin expulsiones. En 2021/2022 jugó nueve encuentros, obtuvo 6.5 de calificación y no anotó, asistió ni recibió tarjetas.

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