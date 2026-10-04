México

Expertos de la UNAM proponen construcciones sustentables para mitigar el calor en la CDMX

Utilizar adoquines en los patios ayuda a filtrar el agua de lluvia al subsuelo y pintar de blanco los techos ayuda a disminuir la sensación de calor en la capital

Tres imágenes de azoteas: una con macetas, otra de un patio vacío con la palabra Antes y otra con vegetación y la palabra Después
La conversión de azoteas urbanas en áreas verdes promueve la construcción sustentable frente a las altas temperaturas. (UNAM )
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Frente a incrementos de temperatura que asedian a la capital por el cambio climático, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) plantearon la urgencia de implementar edificaciones amigables con el medio ambiente. La infraestructura citadina, que integra sistemas clásicos de elevada masa térmica como el tezontle, la cantera y la mampostería, junto con la desmedida expansión urbana del siglo pasado basada en el asfalto, el vidrio y el concreto, ha detonado un aumento alarmante en los grados centígrados, volviendo indispensable la arquitectura ecológica.

Este panorama se agrava en la metrópoli por la conjugación del calentamiento global y las islas de calor urbanas, es decir, áreas significativamente más cálidas que su entorno. Dicha mezcla desencadena olas de calor que intensifican la evaporación, incrementan el estrés hídrico de la flora terrestre y aceleran las reacciones fotoquímicas del ozono.

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Además, es vital reconocer que, globalmente, el sector constructivo genera el treinta y cuatro por ciento de las emanaciones de dióxido de carbono derivadas de la energía utilizada para fabricar, aclimatar y operar estos recintos.

Para hacer frente a esta crisis climática, distintos investigadores expusieron soluciones innovadoras durante el ciclo sobre edificación sostenible, inserto en un seminario enfocado en la mejora urbana del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad.

Los ponentes destacaron que la urbe requiere intervenciones orientadas a reconfigurar tanto el diseño bioclimático como la planeación urbana. A través de materiales vanguardistas, se busca disminuir el impacto ambiental, garantizando la salud, la adecuada gestión hídrica y el bienestar térmico de los habitantes frente a las inclemencias actuales.

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¿Por qué pintar de blanco los techos puede reducir la sensación de calor en CDMX?

Diana Laura Pacheco Barbina, coordinadora de alianzas estratégicas de la Cumbre Climática Juvenil capitalina, enfatizó la disparidad térmica existente entre zonas densamente pobladas, como las alcaldías Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, frente a demarcaciones con mayor resguardo vegetal, como Milpa Alta y Tlalpan. Para contrarrestar esta desigualdad, recomendó incorporar estrategias pasivas en fachadas mediante dispositivos de sombreado fijos, móviles o vegetales. Asimismo, aconsejó el empleo de celosías; estos enrejados calados resultan ideales para ventanas, ya que facilitan el flujo de aire y luz sin comprometer la intimidad.

Vista exterior de una casa moderna con techo plano blanco reflectivo, paredes claras y una pared de concreto. Ventanas oscuras, palmeras, vegetación tropical y cielo azul.
Vista exterior de una vivienda moderna en clima cálido, destacando su techo plano pintado de blanco reflectivo bajo la luz solar intensa, rodeada de abundante vegetación tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las cubiertas, aplicar impermeabilizantes y aislantes térmicos blancos disminuye la captación de radiación solar hasta en quince grados Celsius. Promover las azoteas verdes, incluso con plantas en macetas, logra reducir el calor interno de los inmuebles en diez grados Celsius, purificando la atmósfera, atrayendo agentes polinizadores y atrapando dióxido de carbono.

Reconfiguración vial y optimización hídrica

El consultor Gustavo Madrid Vázquez proyectó la necesidad de modernizar las vialidades para hacerlas más eficientes e impulsar su transformación peatonal. El experto de la firma de diseño urbano sugirió que estas calles cuenten con abundante arborización y sustituyan el asfalto tradicional por pavimentos permeables, como los adoquines, los cuales capturan eficientemente el agua pluvial.

Vista macro de los pies de una mujer con zapatos oscuros y pantalones, caminando sobre adoquines mojados en una calle nocturna. Se ven reflejos de luz y una sombra larga.
Una mujer camina sola sobre adoquines mojados en una calle urbana latinoamericana por la noche, sus pasos reflejados en charcos bajo la luz de un farol, proyectando una sombra alargada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para complementar estas obras, subrayó la utilidad de colocar dispersores subterráneos. Estos mecanismos consisten en conductos perforados prefabricados asentados sobre una base arenosa que favorecen la infiltración del líquido hacia el subsuelo. Madrid también recomendó fabricar pozos de visita, estructuras verticales que conectan la superficie con las redes soterradas de servicios, asegurando así un ciclo hídrico urbano sustentable frente al intenso calentamiento.

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