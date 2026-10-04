Jasmine Bugarín dice que reforma de doble nacionalidad no le aplica hasta 2028 y atribuye la polémica a la oposición

La apresurada decisión de la coordinadora de Morena y el PVEM en Nayarit de iniciar trámites ante el Consulado estadounidense revela las tensiones que la exigencia de nacionalidad única genera al interior de la coalición gobernante. (Foto: redes sociales)

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La coordinadora de Morena y el PVEM en Nayarit sostuvo en una entrevista que la reforma no le aplicaba todavía y que no había hecho trámite alguno ante autoridades estadounidenses. Menos de 48 horas después de que se difundiera esa conversación, anunció que inició el proceso de renuncia a su ciudadanía de Estados Unidos.

Lo que dijo en la entrevista con Adela Micha

En la charla con la periodista, difundida el 1 de octubre, la senadora con licencia del PVEM defendió su elegibilidad. Sus principales afirmaciones fueron:

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Es mexicana por nacimiento (artículo 30, apartado A, fracción II de la Constitución), por ser hija de padres mexicanos. Nació en California porque sus padres migraron a trabajar como jornaleros.

En 2018 firmó ante la Cancillería un documento en el que renuncia a la sumisión a otro país, y lo ratificó en 2024 para ser candidata al Senado.

Entendía que la reforma “surte efectos a partir del 2028” , y la elección de Nayarit es en 2027.

Sobre si había iniciado algún trámite para dejar la ciudadanía, respondió que no lo había hecho ante el Gobierno de Estados Unidos .

Dijo que su equipo jurídico “traza la ruta” y que no podía “adelantarse a los tiempos” porque hablaba de una coordinación, no de una candidatura.

Atribuyó la polémica a “una grilla” de la oposición, aunque dijo estar dispuesta a renunciar: “Claro que sí”.

Un día después, el anuncio desde Guadalajara

La candidata virtual a la gubernatura de Nayarit anunció el inicio de su trámite de renuncia a la nacionalidad estadounidense tras la presión que ha generado su estatus rumbo a las elecciones de 2027. (RS)

El 2 de octubre publicó un video en redes sociales. Informó que acudió personalmente al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco, para comenzar el procedimiento, tras varios días de controversia por su doble nacionalidad. En el mensaje afirmó: “Acudí para iniciar el trámite de renuncia a la ciudadanía estadounidense”.

También señaló que México es su patria y que Nayarit representa su compromiso y la razón de su servicio público. Además, indicó que continuará informando sobre los avances del procedimiento.

El contexto: reforma, Sheinbaum y Morena

La mandataria pidió revisar la Constitución de la entidad para verificar si la candidata de Morena podría o no contender en las elecciones

El caso estalló en plena discusión de la reforma que exige nacionalidad única a quienes aspiren a la Presidencia o a una gubernatura. El dictamen establece que deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad, o renunciar a ella antes de solicitar su registro.

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Las posturas previas a la entrevista fueron estas:

29 de septiembre: Bugarín declaró que renunciaría a la ciudadanía estadounidense.

30 de septiembre: la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Morena y a Bugarín aclarar si cumple los requisitos para buscar la gubernatura. Sheinbaum señaló que tendría que renunciar a su doble nacionalidad si pretende ser gobernadora, en caso de que la reforma entre en vigor.

Constitución de Nayarit: su artículo 62 exige ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos, pero no prohíbe expresamente tener otra nacionalidad.

Lo que aún no está confirmado

Iniciar el trámite no equivale a haber perdido la ciudadanía estadounidense. En su mensaje no informó que hubiera recibido un certificado que acredite la pérdida de la nacionalidad. Además, la autoridad estadounidense señala que la pérdida no se concreta hasta que el Departamento de Estado aprueba la solicitud y emite el Certificado de Pérdida de Nacionalidad.

Antes del anuncio hubo críticas porque el procedimiento de renuncia debe realizarse ante el Gobierno de Estados Unidos, no ante autoridades mexicanas. En la entrevista, la propia Bugarín reconoció que hasta ese momento solo contaba con el documento firmado ante la Cancillería mexicana.

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¿Qué sigue?

Quedan varios puntos abiertos:

La aprobación formal de la solicitud por parte del Departamento de Estado.

La entrada en vigor de la reforma y su aplicación a los procesos de 2027.

La definición de candidaturas de Morena y el PVEM en Nayarit.

Bugarín informó que dará seguimiento público al proceso.